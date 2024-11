Dr. Yasin Aktas

Feste Zähne an einem Tag: Der Weg zu einem neuen Lächeln mit Dr. Yasin Aktas und der All-on-4-Methode

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ein strahlendes Lächeln, das ohne Einschränkungen Essen, Sprechen und Lachen ermöglicht, ist für viele Menschen ein unerreichbarer Traum. Doch durch die innovative All-on-4-Methode wird dieser Traum innerhalb nur eines Tages zur Realität - und das ohne die langwierigen Knochenaufbauverfahren, die herkömmlich oft Jahre in Anspruch nehmen. Mit über 13 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet zählt Dr. Yasin Aktas zu den Pionieren der Methode in Deutschland und hat zahlreiche Kollegen in ihrer Anwendung ausgebildet. Seine umfassende Expertise und sein Einfühlungsvermögen geben den Patienten das Vertrauen, das sie auf ihrem Weg zu einem neuen Lebensgefühl brauchen.

Wie die All-on-4-Methode kritische Knochenstrukturen umgeht und Knochenaufbau vermeidet

"Viele meiner Patienten sind überrascht, wenn sie hören, dass fester Zahnersatz innerhalb nur eines Tages möglich ist - und das ohne aufwendige Knochenaufbaumaßnahmen", erklärt Dr. Yasin Aktas. Ein wichtiger Grund dafür ist die spezielle Technik des Schrägsetzens der Implantate. Durch diese strategische Positionierung lassen sich kritische Knochenbereiche umgehen, die herkömmlich für einen sicheren Halt einen Knochenaufbau benötigen würden. Im Oberkiefer wird beispielsweise die Kieferhöhle geschont, während im Unterkiefer der empfindliche Bereich über dem Nerv ausgespart bleibt. "Durch das Schrägsetzen der Implantate nutze ich den vorhandenen Knochen optimal und vermeide in den allermeisten Fällen die Notwendigkeit eines Knochenaufbaus", erläutert Dr. Yasin Aktas.

Ein Beispiel hierfür ist Herr J. Nolte, der jahrelang auf eine klassische Prothese angewiesen war. Die Prothese bot weder Stabilität noch Komfort und sorgte für Unsicherheiten beim Essen und Sprechen. Schmerzende Druckstellen und das Risiko, dass die Prothese verrutscht, beeinträchtigten ihn in seinem Alltag erheblich. "Durch die All-on-4-Methode konnte Herr Nolte seine Lebensqualität zurückgewinnen - ohne Einschränkungen und mit einem Lächeln, das ihm Sicherheit und Freude schenkt", erzählt Dr. Yasin Aktas.

Eine Methode, die sich ideal für Angstpatienten eignet

Die All-on-4-Methode ist auch eine Lösung für Menschen mit Zahnarztangst. Während herkömmliche Behandlungen oft langwierig sind und über viele Sitzungen verteilt werden, bietet diese Methode schnelle und unkomplizierte Ergebnisse. "Bei der All-on-4-Methode ziehe ich in der Regel die Zähne, setze die Implantate und verankere noch am selben Tag den provisorischen Zahnersatz - alles in nur 2 bis 3 Stunden", berichtet Dr. Yasin Aktas. Für Angstpatienten bedeutet dies ein Minimum an Behandlungen und ein Maximum an Komfort, da sie die Praxis oft schon am selben Tag mit festen Zähnen verlassen können. "Die Vorstellung, nach nur einem Termin mit festen Zähnen nach Hause zu gehen, nimmt vielen Patienten die Angst und gibt ihnen Mut, diesen Schritt zu wagen", ergänzt Dr. Yasin Aktas.

Eine Methode, die mehr als nur Zähne ersetzt

Die Vorteile von All-on-4 gehen weit über die Funktionalität hinaus. Der fest verankerte Zahnersatz sorgt nicht nur für Stabilität beim Kauen und Sprechen, sondern hat auch positive ästhetische Effekte. "Viele Patienten berichten, dass sich ihr gesamtes Selbstbewusstsein verändert hat", so Dr. Yasin Aktas. Die Methode reduziert langfristige Probleme, wie den Knochenschwund im Kiefer, der das Gesichtsprofil beeinträchtigen kann. Ein harmonisches und gesundes Lächeln stärkt nicht nur das Wohlbefinden, sondern trägt auch zu einem jugendlichen Aussehen bei.

Individuelle Beratung für maximale Sicherheit und Vertrauen

Dr. Yasin Aktas legt großen Wert auf eine persönliche und umfassende Beratung, die jeder Patient zu Beginn seiner Behandlung erhält. "Ein Eingriff wie die All-on-4-Methode ist eine bedeutende Entscheidung. Jeder sollte die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, Ängste zu äußern und ein klares Verständnis des Prozesses zu gewinnen", betont Dr. Yasin Aktas. Er nimmt sich die Zeit, jeden Schritt detailliert zu erläutern und auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen.

Diese persönliche Betreuung ist für viele Patienten der Schlüssel zu einem Gefühl der Sicherheit. Durch den Austausch mit Dr. Yasin Aktas und, wenn gewünscht, auch mit anderen Patienten, gewinnen sie das Vertrauen, das für diesen Schritt so wichtig ist. "Das Vertrauen meiner Patienten ist der Grundstein für den Erfolg der Behandlung - nur wenn sie sich sicher fühlen, können sie sich ohne Bedenken auf diesen Weg einlassen," erklärt Dr. Yasin Aktas abschließend.

Für alle, die wieder unbeschwert lächeln, essen und sprechen wollen, bietet Dr. Yasin Aktas die Lösung: Die All-on-4-Methode verspricht ein neues Lebensgefühl und ein strahlendes Lächeln in nur einem Tag - ganz ohne langwierige Behandlungen. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin und lassen Sie sich von Dr. Yasin Aktas und seinem erfahrenen Team auf dem Weg zu Ihrem neuen Lächeln begleiten!

Original-Content von: Dr. Yasin Aktas, übermittelt durch news aktuell