SPORT & MARKE

Zukunft des Wintersports auf dem Prüfstand beim Sport&Marke Kongress

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Wenn am 29. April Österreichs größter Kongress im Sportbusiness seine Pforten öffnet, steht auch der Wintersport im Mittelpunkt einer nationalen Debatte.

Ski-Gebiete ohne Schnee, die Temperaturen steigen - der Klimawandel macht sich bemerkbar. Österreich erlebte erneut einen der wärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen. Darf man noch Skifahren oder müssen klimaneutrale Alternativen her?

Der Kongress "Sport&Marke" versammelt am 29. April Entscheiderinnen und Entscheider aus Sport, Sponsoring, Medien und Tourismus in Wien. Experten aus der Branche werden zusammenkommen, um auch über die Herausforderungen und Chancen im Zeichen des Klimawandels und gesellschaftlichen Wandels zu diskutieren.

Die Aktualität des Themas spiegelt sich in den prominenten Stimmen wider. Unter dem Titel "Zukunft Wintersport in Österreich" werden Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, und Roswitha Stadlober, Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes, diskutieren, wie Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Ziele im Schneesport vereint werden können. Mit dabei sind auch Monica Rintersbacher, die Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria und Tom Berger von Laola1, die ihre Perspektiven zur Zukunftsfähigkeit des Wintersports beisteuern.

Radsport als Wachstumsmotor für Österreichs Tourismus

Nicht nur die kalte Jahreszeit steht im Fokus: Die Wiederbelebung des Radsports in Österreich wird als zukunftsweisendes Thema ebenso diskutiert. "Diese Dynamik möchten wir näher beleuchten, insbesondere die potenziellen Auswirkungen auf den Tourismus und die lokale Wirtschaft", verrät Hans-Willy Brockes, Veranstalter des Kongresses und Geschäftsführer von ESB Marketing Netzwerk. Mit der Rückkehr der "Tour of Austria" und dem kommenden "European Peace Ride" öffnet sich eine neue Bühne für den Radsport. Mit dabei sind u.a.: Jürgen Brettschneider, der Vizepräsident des Österreichischen Radsportverbandes, Thomas Pupp, Geschäftsführer der "Tour of Austria" und Thomas Diesenberger von SKODA Österreich.

Der Kongress verspricht, mit über 70 Referenten und rund 23 Stunden Programm die Richtung für eine nachhaltige und zukunftsfähige Sportlandschaft in Österreich zu weisen. Alle Informationen zum Programm unter: www.sport-marke.at

Original-Content von: SPORT & MARKE, übermittelt durch news aktuell