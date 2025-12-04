BM Digital GmbH

Entlastung auf dem Papier: Warum das Handwerk trotz Bürokratieabbau kaum durchatmen kann

Bild-Infos

Download

Schemmerhofen (ots)

Der Bürokratieabbau soll das Handwerk entlasten. Weniger Papier, weniger Anträge, mehr Zeit für die eigentliche Arbeit – so lautet das Versprechen aus Berlin. Doch in den Betrieben zeigt sich schnell: Das allein reicht nicht. Denn die Probleme sitzen tiefer. Materialkosten bleiben hoch, Fachkräfte fehlen, und die Digitalisierung kommt nur schleppend voran. Wer heute einen Handwerksbetrieb führt, kämpft an allen Fronten gleichzeitig.

Natürlich wäre weniger Bürokratie gut, aber das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Wenn wir nicht gleichzeitig in Ausbildung, Digitalisierung und Mitarbeiterbindung investieren, nützt kein Formular der Welt etwas. Der Handwerker braucht kein Mitleid. Er braucht Zeit, Werkzeuge und ein System, das ihn arbeiten lässt. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum der Bürokratieabbau nur dann Wirkung zeigt, wenn das Handwerk endlich als Ganzes gesehen wird.

Ausgangslage und Entwicklung

Seit Jahren wird angekündigt, das Handwerk durch weniger Bürokratie zu entlasten. Digitale Formulare, reduzierte Meldepflichten und vereinfachte Abläufe sollen den Verwaltungsaufwand senken. In den Betrieben zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Einzelne Änderungen greifen zwar, doch die grundlegenden Belastungen bleiben bestehen. Hohe Materialkosten, fehlende Fachkräfte und unvollständige Digitalisierung prägen den Alltag stärker als jedes Formular.

Viele Unternehmer sehen die politischen Maßnahmen daher als richtigen Ansatz, jedoch als zu kleinteilig, um die tatsächlichen Herausforderungen spürbar zu entschärfen.

Was Handwerksbetriebe heute wirklich belastet

Fachkräftemangel als Hauptproblem: Am stärksten wirkt der Mangel an qualifizierten Mitarbeitenden. Zahlreiche Betriebe müssen Aufträge verschieben oder ablehnen, weil die Kapazitäten fehlen. Dieser strukturelle Engpass beeinflusst den Geschäftsablauf weitaus stärker als verwaltungstechnische Anforderungen.

Zeitmangel und doppelte Abläufe: Auch nach dem Wegfall bestimmter Papierpflichten bleibt die organisatorische Arbeit umfangreich. Dokumentation, Nachweise und Baustellenkoordination laufen vielerorts parallel digital und analog. Dadurch entsteht zusätzlicher Aufwand, obwohl eigentlich Entlastung vorgesehen ist.

Digitalisierung ohne durchgehenden Workflow: Digitale Lösungen sind häufig vorhanden, jedoch selten vollständig integriert. Wenn einzelne Schritte digitalisiert, andere jedoch manuell fortgeführt werden, entsteht kein effizienter Prozess. Statt Erleichterung entstehen zusätzliche Schnittstellen und Abstimmungsaufwand.

Wirtschaftliche Unsicherheit: Steigende Material- und Energiekosten sowie unzuverlässige Lieferketten belasten die Betriebe kontinuierlich. Diese Faktoren wirken unmittelbarer als jede behördliche Vorgabe und erschweren langfristige Planung.

Beispiele aus der Praxis

In der Praxis zeigt sich, dass Entlastung vor allem dann entsteht, wenn Betriebe ihre Prozesse ganzheitlich strukturieren. Dort, wo digitale Systeme durchgängig eingesetzt werden und Angebotserstellung, Zeiterfassung und Projektdokumentation nahtlos ineinandergreifen, verringert sich der Aufwand spürbar, weil Doppelarbeiten und Medienbrüche wegfallen.

Gleichzeitig wirkt eine stabile Personalgewinnung als entscheidender Faktor: Gelingen Recruiting und Mitarbeiterbindung, steigt die Kapazität im Team, wodurch sowohl der operative als auch der administrative Druck sinkt. Einige Unternehmen setzen zudem auf strukturierte Empfehlungssysteme oder authentische Mitarbeitertestimonials, die den Aufwand bei der Personalgewinnung reduzieren und die Abhängigkeit von wiederkehrenden Stellenschaltungen deutlich verringern.

In der Praxis zeigt sich: Betriebe, die klare interne Abläufe, digitale Workflows und verlässliche HR-Strukturen kombinieren, empfinden den Verwaltungsaufwand insgesamt als deutlich geringer; unabhängig davon, wie weit der politische Bürokratieabbau tatsächlich reicht.

Warum der Bürokratieabbau oft ins Leere läuft

Viele Anpassungen verändern lediglich die Form, nicht jedoch die Abläufe selbst. Digitale Formulare ersetzen Papierformulare, doch der Prozess dahinter bleibt unverändert komplex. Die eigentliche Wertschöpfung im Handwerk wird davon kaum berührt. Gleichzeitig verstärkt der Fachkräftemangel den Druck so stark, dass selbst sinnvolle Maßnahmen nur begrenzt Entlastung bringen.

Damit zeigt sich: Bürokratieabbau kann nur dann Wirkung entfalten, wenn er Teil eines umfassenderen Ansatzes wird. Erst eine Kombination aus Kapazitätsaufbau, digitaler Durchgängigkeit und klaren Betriebsstrukturen schafft spürbare Entlastung im Alltag der Handwerksbetriebe.

Über Michael Bendl:

Michael Bendl ist Geschäftsführer der BM Digital GmbH und unterstützt Handwerksbetriebe im Social-Recruiting. Er entwickelt digitale Strategien, um die Sichtbarkeit seiner Kunden zu erhöhen und passende Fachkräfte zu gewinnen. Dabei setzt er auf Werbekampagnen, Social-Media-Marketing und den gezielten Einsatz von Videobeiträgen. Mehr Informationen unter: https://www.bewerber-magnet.de/

Original-Content von: BM Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell