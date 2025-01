Bundesärztekammer

Einladung zur Neujahrspressekonferenz der Bundesärztekammer am 07.01.2025 um 11 Uhr

Berlin (ots)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Gesundheitsversorgung in Deutschland steht angesichts der Alterung der Gesellschaft und des grassierenden Fachkräftemangels vor massiven Herausforderungen, die die neue Bundesregierung umgehend angehen muss. Wie lassen sich durch Prävention und Aufklärung Krankheiten vermeiden und finanzielle Belastungen unserer Sozialversicherungssysteme eindämmen? Wie kann eine gezieltere, effizientere und patientengerechtere Steuerung und Koordination der Versorgung erreicht werden und welche Maßnahmen sind angezeigt, um das Gesundheitswesen für die Zukunft finanziell stabil aufzustellen? Diese und viele weitere Fragen möchten wir gerne mit Ihnen und Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt diskutieren.

Wir laden Sie herzlich ein zur (hybriden) Pressekonferenz

am: Dienstag, 07. Januar 2025

um: 11.00 Uhr

Ort: Bundesärztekammer

Herbert-Lewin-Platz 1

10623 Berlin

oder über Microsoft Teams ( Online-Teilnahme)

Über Ihre Teilnahme vor Ort würden wir uns freuen. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) zur Pressekonferenz an.

Sie können an der Pressekonferenz auch über Microsoft Teams teilnehmen. Ihre Fragen können Sie während der PK online über die Chatfunktion oder vorab per E-Mail an online-pk@baek.de richten.

Unter dem folgenden Link können Sie sich zur Pressekonferenz dazuschalten:

An der Pressekonferenz teilnehmen

Beitritt zur Microsoft Teams-Besprechung über ID

Meeting ID: 315 424 446 487

Passcode: ef7Yw3TJ

Mit freundlichen Grüßen

Samir Rabbata

Leiter Dezernat Politik und Kommunikation

Bundesärztekammer

Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell