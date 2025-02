BM Digital GmbH

Social Recruiting in der Handwerksbranche reicht nicht – Michael Bendl über die Erfolgsformel für langfristige Mitarbeitergewinnung

Schemmerhofen (ots)

Wer als Handwerksbetrieb seine offenen Stellen besetzen will, muss umdenken. Bei dieser Aufgabe steht ihnen Michael Bendl mit der BM Digital GmbH zur Seite: Als Experte für Mitarbeitergewinnung im Handwerk schafft er für seine Kunden eine Content-Strategie, die nicht nur kurzfristige Personalengpässe deckt, sondern für einen andauernden Bewerberzufluss sorgt. Wie Handwerksbetriebe sich digital optimal aufstellen, welche Prinzipien Michael Bendl verfolgt und wie Bewerber tatsächlich angezogen und begeistert werden können, erfahren Sie hier.

Viele Unternehmen sehen den Fachkräftemangel als akutes Problem – und so wird er auch behandelt: Hier eine schnelle Social-Recruiting-Kampagne, dort eine Werbeaktion, die kurzfristig ein paar Bewerbungen bringt. Das eigentliche Problem sitzt jedoch viel tiefer: Eine blasse, unattraktive oder gar unsichtbare Arbeitgebermarke sorgt dafür, dass sich qualifizierte Fachkräfte gar nicht erst für das Unternehmen interessieren. Gerade Handwerksbetriebe unterschätzen oft, wie essenziell es ist, ihre Social-Media-Kanäle lebendig zu halten, spannende Einblicke in den Arbeitsalltag zu geben und eine echte Community aufzubauen. Ohne diese Grundlage verpufft jede noch so teure Recruiting-Kampagne im Nichts. „Das alles erscheint den Handwerksbetrieben oft unheimlich mühsam – besonders, wenn kein eigenes Social-Media-Team vorhanden ist“, erklärt Michael Bendl, Geschäftsführer der BM Digital GmbH. „Doch Fakt ist: Ohne langfristige Strategie trocknet der Bewerberfluss aus.“

„Mit der richtigen Content-Strategie und professioneller Unterstützung kann jeder Handwerksbetrieb unabhängig von seiner Auslastung einen stetigen und hochwertigen Bewerberzufluss aufbauen“, so der Experte weiter. Mit der BM Digital GmbH hat Michael Bendl eine Anlaufstelle für Handwerksunternehmen geschaffen, die ihre Personalgewinnung nicht dem Zufall überlassen wollen. Sein Erfolgsrezept: maßgeschneiderte Content-Strategien und gezielte Positionierung, die Handwerksbetriebe als attraktive Arbeitgeber sichtbar machen. Dabei bringt die BM Digital GmbH tiefgehendes Branchenverständnis und einen praxisnahen Ansatz mit. Michael Bendl kennt die Herausforderungen des Handwerks schließlich aus erster Hand – und genau das macht den entscheidenden Unterschied. Statt auf kurzfristige Recruiting-Lösungen setzt er auf nachhaltige Strategien, die nicht nur Bewerbungen generieren, sondern gezielt hochqualifizierte Fachkräfte anziehen und langfristig binden. Im Mittelpunkt steht die individuelle Identität jedes Betriebs: Die einzigartigen Stärken und Werte eines Unternehmens werden herausgearbeitet und authentisch vermittelt – so, dass sich potenzielle Bewerber nicht nur angesprochen, sondern wirklich begeistert fühlen. Welche Prinzipien hinter der erfolgreichen Content-Strategie der BM Digital GmbH stehen, erklärt Michael Bendl im Folgenden.

Prinzip 1: Omnipräsenz und dauerhafte Sichtbarkeit in der Region

Fachkräfte sind zunehmend aktiv auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Für Handwerksbetriebe bedeutet das eine entscheidende Chance: Wer kontinuierlich sichtbar ist, bleibt im Gedächtnis und wird zur ersten Adresse, wenn echte Talente bereit für einen Wechsel sind. Diese dauerhafte Präsenz ist der Dreh- und Angelpunkt, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Eine starke Omnipräsenz lässt sich gezielt durch digitale Plattformen wie Google oder Social Media erreichen. Durch einen kontinuierlichen Markenaufbau bleiben Handwerksbetriebe immer im Blickfeld der Zielgruppe, was nicht nur die Reichweite steigert, sondern auch messbare Ergebnisse liefert – etwa in Form von Websitebesuchen oder eingehenden Bewerbungen. Sollten die Zahlen stagnieren, gibt es zwei Stellschrauben: Entweder wird das Werbebudget erhöht, um besonders in Ballungsgebieten mehr Menschen zu erreichen, oder die Inhalte werden optimiert, um besser auf die Bedürfnisse der Zielgruppe einzugehen. Hier können erfahrene Experten helfen, Botschaften klarer, ansprechender und effektiver zu gestalten. Wer diese Potenziale nutzt, verwandelt seine Online-Präsenz in eine magnetische Anlaufstelle für Fachkräfte – und wird zur unübersehbaren Nummer eins in der Region.

Prinzip 2: Fachkräften einen deutlichen Mehrwert bieten

Nicht nur die Fachkräfte müssen den Handwerksbetrieb überzeugen – auch der Betrieb selbst muss sich attraktiv gegenüber den Bewerbern zeigen. Standardbotschaften wie „Wir wachsen – wir suchen“ verpuffen bei der Suche nach neuen Fachkräften oft wirkungslos, weil sie austauschbar sind und nicht wirklich überzeugen. Der Schlüssel zu mehr Erfolg liegt in einem Perspektivwechsel: Statt nur Arbeitsplätze anzubieten, sollten Handwerksbetriebe sich als echte Problemlöser positionieren – und die Bedürfnisse der Fachkräfte klar in den Mittelpunkt stellen.

Was bedeutet das konkret? Fachkräfte suchen nach einem Arbeitsplatz, der nicht nur Sicherheit, sondern auch Abwechslung, Flexibilität und Wertschätzung bietet. Ein Betrieb, der monotone Abläufe durch spannende Projekte ersetzt, der flexible Arbeitszeiten ermöglicht und eine faire, motivierende Vergütung bietet, wird zur gefragten Adresse. Doch das allein reicht nicht. Durch gezielte Reflexion und den ehrlichen Dialog mit Mitarbeitenden können Betriebe ihre Stärken erkennen, gezielt ausbauen und nach außen tragen. Maßnahmen wie Gesundheitsbudgets, Fortbildungsangebote oder andere Benefits erhöhen nicht nur die Attraktivität, sondern binden wertvolle Talente langfristig an den Betrieb.

Prinzip 3: Den Betrieb authentisch präsentieren

Der Wettbewerb um Fachkräfte ist härter denn je – und so reicht es schon lange nicht mehr aus, nur Stellenanzeigen zu schalten. Um potenzielle Mitarbeitende von Anfang an zu begeistern, muss der Betrieb sich von seiner besten Seite zeigen – authentisch, einladend und überzeugend. Ein attraktives Bild entsteht durch echte Einblicke: Ansprechende Fotos und Videos, die den Arbeitsalltag, besondere Projekte und das kollegiale Miteinander in den Fokus rücken, machen den Betrieb greifbar und sympathisch. Sie erzählen Geschichten, die Bewerber ansprechen und Vertrauen schaffen. Gleichzeitig sollten Unternehmen klar und offen kommunizieren, welche Karrieremöglichkeiten, Zukunftsperspektiven und moderne Arbeitsmittel auf die Mitarbeitenden warten.Besonders wirkungsvoll sind echte Stimmen: Mitarbeiterstimmen und Testimonials vermitteln ein lebendiges Bild von der Arbeitsatmosphäre und den Chancen im Unternehmen. Sie zeigen, was den Betrieb besonders macht – und warum sich ein Wechsel lohnt.

Wer diese Elemente kombiniert, schafft nicht nur Sichtbarkeit, sondern echte Anziehungskraft. Denn ein Betrieb, der seine Stärken überzeugend präsentiert, wird zum Wunsch-Arbeitgeber für die besten Talente.

