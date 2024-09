BM Digital GmbH

Von Überlastung zu Wachstum: Wie BM Digital Handwerksbetrieben zu neuen Mitarbeitern verhilft

Schemmerhofen (ots)

Der Fachkräftemangel hat zahlreiche Handwerksbetriebe in eine Situation chronischer Überlastung geführt. Neue Ansätze in der Mitarbeitergewinnung sind dringend erforderlich - und genau hier setzt Michael Bendl, Geschäftsführer der BM Digital GmbH, mit seinen Kunden an. Wie sehr Handwerksbetriebe von seiner Expertise und Beratung profitieren, erfahren Sie hier.

Handwerksbetriebe standen in den letzten Jahren vor großen Herausforderungen: Neben erheblichen Umsatzeinbußen durch die Pandemie kämpfen viele Unternehmen auch mit dem Fachkräftemangel. Während früher Bewerber häufig über Empfehlungen gewonnen wurden, bleibt heute oft das Interesse aus - und das liegt in den meisten Fällen nicht an einem Mangel an qualifizierten Fachkräften. "Gerade in der Handwerksbranche setzen viele Betriebe nach wie vor auf veraltete Rekrutierungsstrategien, die in der heutigen Zeit nicht mehr greifen", erklärt Michael Bendl, Geschäftsführer der BM Digital GmbH. "Heutzutage wollen Fachkräfte aktiv angesprochen werden, und zwar dort, wo sie ihre Freizeit vermehrt verbringen - im digitalen Raum. Unternehmen, die auf eine digitale Strategie verzichten, riskieren, dass die Fachkräfte zur modernen Konkurrenz abwandern, die zeigt, dass sie mit der Zeit geht."

"Ein umfassender Neustart ist unerlässlich, um als Handwerksbetrieb die Herausforderungen der vergangenen Jahre zu bewältigen", betont Michael Bendl weiter. Mit der BM Digital GmbH hat er eine Anlaufstelle für Betriebe geschaffen, die neue Wege im Bereich Recruiting einschlagen möchten. Als Geschäftsführer unterstützt er seine Kunden gezielt dabei, über Social Media qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und für den eigenen Handwerksbetrieb zu begeistern - und das auf effiziente Weise. Traditionelle Rekrutierungsmethoden können mit dieser modernen Herangehensweise nicht mithalten, wie zahlreiche Kunden berichten, die nun wieder in der Lage sind, ihre Auftragslast zu bewältigen und sich auf Wachstum zu konzentrieren. Wie wirkungsvoll die Betreuung durch Michael Bendl ist, zeigen die folgenden vier Kundenerfahrungen.

1. Warum Werner Baumann von der LiMO THERM Fassadendämmung personell endlich wieder gut aufgestellt ist

Als Geschäftsführer der LiMO THERM Fassadendämmung stand Werner Baumann vor der Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte für anspruchsvolle handwerkliche Tätigkeiten in den Bereichen Metall- und Holzverarbeitung zu finden. Vor der Zusammenarbeit mit der BM Digital GmbH war es für ihn besonders schwierig, sein Team angesichts der starken Konkurrenz und der steigenden Auftragslage ausreichend mit qualifizierten Mitarbeitern zu besetzen.

Nachdem ihm die BM Digital GmbH von einem befreundeten Unternehmen empfohlen wurde, entschied er sich für die Zusammenarbeit - eine Entscheidung, die sich als äußerst erfolgreich erwies. Dank der Unterstützung von Michael Bendl konnte er den Bewerbungsprozess nicht nur optimieren, sondern auch in kürzester Zeit zahlreiche qualifizierte Mitarbeiter einstellen. Besonders schätzte Werner Baumann die maßgeschneiderte Gestaltung der Stellenanzeigen, die die Philosophie seines Unternehmens authentisch und überzeugend darstellten. Heute ist die LiMO THERM Fassadendämmung durch die Zusammenarbeit mit der BM Digital GmbH personell bestens aufgestellt und kann flexibel auf die aktuelle Auftragssituation reagieren.

2. Carmen Ehrler von der Bohl GmbH: Mit der BM Digital GmbH zu mehr Mitarbeitern und mehr betrieblicher Flexibilität

Vor der Zusammenarbeit mit der BM Digital GmbH stand die Bohl GmbH, ein Familienunternehmen im Bereich Zubehör für Klima- und Lüftungstechnik unter der Leitung von Geschäftsführerin Carmen Ehrler, vor erheblichen Herausforderungen bei der Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter. Trotz intensiver Bemühungen über etablierte Plattformen, Zeitungsannoncen und Gemeindeblätter blieb die Resonanz auf ihre Stellenausschreibungen gering. Dies führte zu erheblichen Engpässen bei der Auftragsabwicklung, wodurch die Belegschaft dauerhaft überlastet war und die Kundenzufriedenheit sank - eine Situation, die auf Dauer nicht tragbar war.

Durch die Empfehlung eines Geschäftspartners wurde die Geschäftsführung der Bohl GmbH schließlich auf die BM Digital GmbH aufmerksam: Schon im ersten Gespräch fühlten sie sich gut aufgehoben, da ihre spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse von Anfang an ernst genommen wurden. Die Beratung war nicht nur äußerst persönlich und präzise, sondern bot darüber hinaus wertvolle Unterstützung bei der Optimierung des Bewerbungsprozesses über Social Media. In kürzester Zeit erhielt die Bohl GmbH eine hohe Anzahl qualifizierter Bewerbungen, was es dem Unternehmen ermöglichte, die besten Kandidaten gezielt auszuwählen. Letztendlich konnten drei neue Mitarbeiter erfolgreich eingestellt werden, was zu einer spürbaren Entlastung der Produktion führte. Dies erhöhte die betriebliche Flexibilität, beschleunigte die Bearbeitung von Aufträgen und steigerte die Zufriedenheit der Kunden nachhaltig.

3. Wie Thomas Graber von der Graber GmbH in nur drei Monaten 5 neue Mitarbeiter einstellte

Mit der Graber GmbH führt Thomas Graber einen mittelständischen Handwerksbetrieb in zweiter Generation. Mit rund 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 12 Millionen Euro stand er damals vor der Herausforderung, neue und junge Mitarbeiter zu gewinnen, um den Betrieb weiter wachsen zu lassen. Er versuchte sich an verschiedenen Recruiting-Methoden, die Erfolge blieben allerdings aus. Schließlich entschied er sich für die Zusammenarbeit mit der BM Digital GmbH - und damit für einen Dienstleister, der aus dem Handwerk kommt und dessen Ansatz ihn vollends überzeugte.

Durch die gemeinsame Arbeit konnten sie in nur drei Monaten beachtliche Erfolge erzielen: 26 Bewerber wurden generiert und fünf davon erfolgreich eingestellt. Besonders beeindruckt war Thomas Graber von der zielgerichteten Ansprache potenzieller Mitarbeiter in seiner Region. Und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis empfand er als sensationell, da die Erfolge schnell und im Vergleich zu anderen Modellen kosteneffizient erreicht wurden.

4. Kundenerfahrung: Marielle Nagel von der Weiß & Sohn Fensterbau GmbH

Marielle Nagel von der Weiß & Sohn Fensterbau GmbH sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, qualifiziertes Personal für den Montagebereich zu finden. Zudem bestand dringender Bedarf an einem Produktionsleiter für den Maschinenpark und einem technischen Innendienstmitarbeiter, um große Projekte effizient zu betreuen. Die Zusammenarbeit mit BM Digital begann mit einem positiven Beratungsgespräch, in dem Marielle Nagel und ihr Team von der Expertise und der freundlichen Betreuung beeindruckt wurden. Die gemeinsam geplante Online-Kampagne wurde zügig und effektiv umgesetzt. Trotz anfänglicher Unsicherheiten, ob dem eigenen Betrieb überhaupt geholfen werden könnte, waren die Ergebnisse äußerst erfolgreich: Es wurden fünf Stellen, darunter die beiden Schlüsselpositionen, erfolgreich besetzt.

Heute ist die gesteigerte Effizienz durch die neuen Mitarbeiter deutlich spürbar. Der Produktionsleiter hat den Maschinenpark optimiert, was zu einem schnelleren Produktionsablauf führt, während der neue Mitarbeiter im technischen Innendienst die Bearbeitung großer Projekte beschleunigt hat. Dies ermöglicht es der Geschäftsführerin, sich stärker auf ihre eigenen Aufgaben zu konzentrieren und die Verantwortung für die Produktion an den neuen Leiter zu übertragen.

Diese und viele weitere Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden sind es, die die Wirksamkeit der Vorgehensweise der BM Digital GmbH nicht nur unterstreichen, sondern die die Experten des Unternehmens auch jeden Tag dazu motivieren, vielen weiteren Kunden derlei Ergebnisse zu ermöglichen.

