SunSpace Solar GmbH

PV-Anlage ohne Eigenkapital: Wie Eigenheimbesitzer mit der SunSpace Solar GmbH sofort ihre Energiekosten senken

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Steigende Strompreise belasten immer mehr Eigenheimbesitzer in Deutschland. Besonders Haushalte mit hohem Verbrauch spüren die monatlichen Kosten deutlich. Gleichzeitig bleibt der Umstieg auf eine eigene Energieversorgung für viele unerreichbar, weil hohe Investitionen notwendig sind. Doch was wäre, wenn eine Photovoltaikanlage auch ohne Eigenkapital realisierbar wäre und sofort finanzielle Entlastung bringt?

Eigenheimbesitzer in Deutschland mit einem jährlichen Stromverbrauch von mehr als 5.000 Kilowattstunden spüren steigende Energiepreise besonders stark. Viele von ihnen suchen nach einer Lösung, die nicht erst in ferner Zukunft wirkt, sondern den Alltag rasch entlastet. Eine Photovoltaikanlage liegt nahe. Doch der klassische Markt richtet sich oft an Haushalte mit hohem Eigenkapital. Wer keine hohen liquiden Mittel hat oder bewusst keine große Einmalinvestition tätigen will, findet daher nur selten ein passendes Angebot. Hinzu kommt die Skepsis gegenüber Finanzierungsmodellen. Viele fragen sich, ob eine monatliche Rate am Ende wirklich günstiger ist als der bisherige Stromabschlag. Auch Berichte über Insolvenzen von Photovoltaikanbietern haben das Vertrauen in die Branche geschwächt. Die Folge: Obwohl der Bedarf groß ist, bleiben viele Interessenten außen vor. „Wer hier keine durchdachte und wirtschaftlich tragfähige Lösung findet, riskiert dauerhaft hohe Energiekosten und verpasst die Chance auf echte Unabhängigkeit“, erklärt Marcel Harms.

„Die gute Nachricht ist: Es gibt mittlerweile Lösungen, die genau hier ansetzen und Photovoltaik auch ohne hohe Anfangsinvestition möglich machen“, erläutert Silvan Bösche. Gemeinsam haben er und Marcel Harms die SunSpace Solar GmbH mit Sitz in Bremen gegründet, die Eigenheimbesitzer bundesweit dabei unterstützt, individuelle Energiesysteme umzusetzen. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Planung, Konfiguration und Umsetzung von Photovoltaikanlagen sowie ergänzenden Energiesystemen für Privathaushalte. Dabei arbeiten Marcel Harms und Silvan Bösche bewusst herstellerunabhängig, sodass für jeden Kunden eine individuell passende Kombination aus Komponenten zusammengestellt werden kann. Zugleich hat sich die SunSpace Solar GmbH vom klassischen Anbieter für Photovoltaik zum Anbieter ganzheitlicher Energiesysteme weiterentwickelt – inklusive Speichern und eigenem Stromtarif unter dem Namen SunSpace Energy. Dabei setzen die Experten auf eine unabhängige Beratung, bei der technische und wirtschaftliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden – mit dem Ziel, für jeden Haushalt eine langfristig tragfähige Lösung zu schaffen.

Individuell statt von der Stange: Photovoltaik ohne Eigenkapital realisieren

Ein Kern des Angebots der SunSpace Solar GmbH ist die Realisierung einer Photovoltaikanlage ohne Eigenkapital. Statt einer hohen Einmalzahlung erfolgt die Finanzierung über einen Zeitraum von 25 Jahren. Kunden zahlen dabei eine monatliche Rate, die in vielen Fällen unter dem bisherigen Stromabschlag liegt. Dadurch entsteht bereits ab dem ersten Monat eine spürbare finanzielle Entlastung. Das Angebot richtet sich gezielt an Eigenheimbesitzer, die bislang keinen Zugang zu Photovoltaik hatten – sei es aus finanziellen Gründen oder aufgrund fehlender Planungssicherheit.

„Jeder Haushalt hat unterschiedliche Voraussetzungen, deshalb funktioniert eine Lösung von der Stange in der Regel nicht“, erklärt Marcel Harms. Ein zentrales Merkmal der SunSpace Solar GmbH ist daher die freie Auswahl der Komponenten: Kunden wählen aus verschiedenen Herstellern und Systemen genau die Kombination, die zu ihrem Bedarf passt. Die Experten analysieren Aspekte wie die Dachbeschaffenheit, den Stromverbrauch und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und entwickeln daraus Schritt für Schritt eine individuelle Lösung. Dabei geht es nicht nur um Leistung und Preis, sondern auch um die Qualität und Langlebigkeit der eingesetzten Systeme. So spielen unter anderem die Herkunft der Komponenten, erreichbare Ansprechpartner im Servicefall und lange Garantiezeiten eine entscheidende Rolle. Bei geeigneten Herstellern und zertifizierten Fachbetrieben sind laut Experten Garantien von bis zu 25 Jahren möglich.

Ist die passende Lösung definiert, folgt die konkrete Umsetzung: Auf die digitale Beratung folgt eine Vor-Ort-Prüfung durch einen Techniker, der die Planung finalisiert und die Installation vorbereitet. In der Regel ist die Anlage bereits nach durchschnittlich 38 Tagen installiert.

Intelligente Energienutzung: Wie Systeme Effizienz und Unabhängigkeit steigern

„Der größte Hebel liegt heute nicht nur in der Stromproduktion, sondern in der intelligenten Nutzung von Energie“, so Silvan Bösche. Neben Photovoltaikanlagen und Speichersystemen bietet die SunSpace Solar GmbH mit SunSpace Energy deshalb auch einen eigenen dynamischen Stromtarif an. Dieser ermöglicht es, Strom gezielt zu Zeiten niedriger Börsenpreise zu beziehen. Im Jahr 2024 lag der Strompreis laut Expertenangaben insgesamt 427 Stunden bei null Euro. Um solche Preisphasen optimal zu nutzen, ist jedoch ein leistungsfähiger Stromspeicher erforderlich. Herkömmliche Systeme bieten zwar oft hohe Kapazitäten, benötigen zum Laden aber mehrere Stunden und sind für dynamische Tarife deshalb nur bedingt geeignet. Entscheidend ist daher nicht nur die Speichermenge, sondern vor allem die Ladegeschwindigkeit. „Ein geeigneter Speicher sollte in der Lage sein, innerhalb von etwa einer Stunde vollständig geladen zu werden. Nur so lassen sich kurzfristige Preisfenster optimal nutzen“, betont Marcel Harms.

Genau hier zeigt sich, wie wichtig das Zusammenspiel aller Komponenten ist. Bei der SunSpace Solar GmbH wird die Energieversorgung deshalb ganzheitlich gedacht: Statt einzelner Bausteine entsteht ein integriertes System aus Photovoltaikanlage, Speicher und dynamischem Stromtarif, das den Strombedarf eines Haushalts zu etwa 80 Prozent selbst decken kann. Ergänzt wird das System durch intelligente Steuerungslösungen, die über eine eigene App bedient werden. Diese sorgt dafür, dass Strom gezielt gespeichert oder genutzt wird – immer mit dem Ziel, die Wirtschaftlichkeit zu maximieren. Auch weitere Komponenten wie Wärmepumpen lassen sich nahtlos integrieren, um die Energieeffizienz zusätzlich zu steigern. „Unser Ziel ist es, Haushalten eine Lösung zu bieten, die alle Bereiche der Energieversorgung abdeckt“, erklären die Experten.

SunSpace Solar GmbH: Ein neuer Standard für die Energiezukunft

Die Energieversorgung von Privathaushalten befindet sich im Wandel: weg von einzelnen Lösungen, hin zu intelligent vernetzten Gesamtsystemen. Genau hier setzt die SunSpace Solar GmbH an und entwickelt Konzepte, die Stromproduktion, Speicherung und Verbrauch nahtlos miteinander verbinden. Statt isolierter Komponenten erhalten Kunden ein abgestimmtes System, das sowohl wirtschaftlich als auch technisch auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Das Ergebnis: spürbar sinkende Kosten im Alltag und gleichzeitig mehr Unabhängigkeit sowie Planungssicherheit. „Am Ende geht es nicht nur darum, Strom selbst zu erzeugen, entscheidend ist, ihn so zu nutzen, dass er dauerhaft Kosten spart und echte Unabhängigkeit schafft“, betont Silvan Bösche abschließend.

Sie suchen einen zuverlässigen Partner für die Planung und Montage Ihrer PV-Anlage und möchten die maximale Ersparnis bei den Stromkosten erzielen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der SunSpace Solar GmbH und vereinbaren Sie einen Beratungstermin!

Original-Content von: SunSpace Solar GmbH, übermittelt durch news aktuell