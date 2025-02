SunSpace Solar GmbH

Dynamischer Strompreis für alle? SunSpace Solar deckt auf, für wen sich Strom zum Nulltarif wirklich lohnt

Bremen (ots)

Mit einer PV-Anlage und dynamischen Stromtarifen sind Hauseigentümer bestens dafür ausgestattet, sich nie mehr um hohe Strompreise sorgen zu müssen. Silvan Bösche und Marcel Harms von der SunSpace Solar GmbH wollen ihren Kunden diesen Traum kosteneffektiv und in kürzester Zeit erfüllen. In nur sechs Wochen begleiten sie Hausbesitzer von der Planung bis zur finalen Installation einer maßgeschneiderten PV-Anlage. Ferner bieten sie mit SunSpace Energy mittlerweile einen eigenen dynamischen Stromtarif, der eine optimale Ergänzung zum Solarstrom darstellt. Warum dynamische Tarife sinnvoll sind, erfahren Sie hier.

Dynamische Stromtarife sollen schon bald verpflichtend zum Repertoire sämtlicher Stromanbieter gehören. Anstatt wie bisher einen Festpreis pro Kilowattstunde zu zahlen, können diejenigen, die solche Tarife buchen, ihren Strom direkt zum Börsenpreis beziehen. Zu manchen Tageszeiten ist es dadurch sogar möglich, Strom zum Nulltarif zu erhalten. Wer jedoch wirklich von dem Modell profitieren möchte, muss zu Hause vorsorgen. „2024 lag der Strompreis insgesamt 427 Stunden bei null – durchschnittlich also etwas mehr als eine Stunde täglich“, verrät Marcel Harms von der SunSpace Solar GmbH. „Da dies aber hauptsächlich nachts der Fall ist, müssen Verbraucher in der Lage sein, den Strom zu speichern.“

„Um wirklich von dynamischen Stromtarifen zu profitieren, braucht es maßgeschneiderte Lösungen. Eine PV-Anlage und ein Stromspeicher mit möglichst schneller Ladegeschwindigkeit sind dafür unverzichtbar“, ergänzt Mitgründer Silvan Bösche. Mit der SunSpace Solar GmbH statten Marcel Harms, Silvan Bösche und Thomas Enge ihre Kunden seit mehreren Jahren mit hochwertiger Solartechnik und den dazugehörigen Speichersystemen aus. Dabei legen sie besonderen Wert darauf, unabhängig von Herstellern und Anbietern zu beraten, um jedem Kunden das optimale System zusammenzustellen. „PV-Anlagen und Stromspeicher sind heute attraktiver und erschwinglicher denn je“, betont Thomas Enge. „Wer von dynamischen Strompreisen profitieren möchte, sollte also dringend auf die Eigenproduktion von Strom setzen.“

Ganzjährig kostenloser Strom durch Solartechnik und dynamische Tarife

Eine Photovoltaik-Anlage ist allein bereits in der Lage, einen Großteil des Strombedarfs eines durchschnittlichen Haushalts zu decken. Mit einem Speicher steigt die mögliche Autarkie sogar noch weiter an. „Eine ausreichend große, korrekt ausgerichtete PV-Anlage mit Speichermodul deckt in der Regel etwa 80 Prozent des Strombedarfs“, erklärt Silvan Bösche. „Dabei handelt es sich jedoch um den Jahresdurchschnitt – im Winter produziert sie erheblich weniger Strom als im Sommer.“ Dies führt für den Betreiber teils zu starken Kostenfluktuationen, da im Winter trotz PV-Anlage und Speicher Strom hinzugekauft werden muss.

Es bietet sich daher an, eine PV-Anlage mit einem dynamischen Stromtarif zu kombinieren. Da sich zu bestimmten Tageszeiten mehr Strom im Netz befindet, sind diese Tarife darauf ausgelegt, das Netz durch günstigere Strompreise zu entlasten. Wer einen Stromspeicher besitzt, kann also nachts preiswert oder sogar kostenfrei Strom beziehen und für die spätere Verwendung speichern. Dies erfordert jedoch auch einen passenden Speicher. „Strom zum Nulltarif gibt es an der Strombörse nur stundenweise“, so Thomas Enge. „Viele der gängigen Speichersysteme sind zwar groß, brauchen aber mehrere Stunden, um den Speicher zu füllen.“

Hohe Ladeleistung statt maximaler Kapazität gefragt

Aus diesem Grund setzt die SunSpace Solar GmbH ausschließlich auf Qualität. Wenngleich dem Kunden die freie Wahl obliegt, stellen die Experten jederzeit sicher, dass der Speicher den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht wird. Schließlich ist die benötigte Speichergröße letztlich vom individuellen Verbrauch abhängig – wichtig allerdings ist, dass die Ladegeschwindigkeit bei etwa einer Stunde liegen sollte. Entscheidend bei der Speicherwahl sind außerdem die Herkunft der Komponenten, um im Bedarfsfall einen Ansprechpartner zu haben, und die Garantiebedingungen – bei deutschen Herstellern können ausgewählte Fachbetriebe wie SunSpace die Garantien auf bis zu 25 Jahre verlängern. Das ist wichtig, um auf der sicheren Seite zu sein. Nicht zuletzt sollte der Speicher auch über eine Not- oder besser eine Ersatzstromfunktion verfügen, die in weniger als 20 Millisekunden umschaltet.

Hauseigentümern, deren Speicher diese Kriterien nicht erfüllen, legt er deshalb nachdrücklich nahe, über ein Upgrade nachzudenken. „Eine PV-Anlage lohnt sich erst wirklich, wenn sie mit einem Speicher und einem dynamischen Stromtarif gekoppelt wird“, ergänzt Marcel Harms. „Wir bieten ein Komplettpaket, das alles von der Beratung und Planung der Anlage bis zur Anmeldung abdeckt, und helfen Kunden gerne dabei, die richtige Lösung für ihre Bedürfnisse zu finden.“

SunSpace Energy: PV-Anlage und Stromtarif als Komplettpaket

Mittlerweile ist SunSpace Solar GmbH zudem selbst mit einem eigenen dynamischen Stromtarif inklusive dazugehöriger Management-App in den Strommarkt eingestiegen. „Mit SunSpace Energy und dem dazugehörigen SunSpace Management System möchten wir unseren Service in Zukunft noch umfassender gestalten. Für eine monatliche Zahlung in Höhe des bisherigen Stromabschlags erhalten Kunden deshalb bei uns in Zukunft PV-Anlage, Speicher und Stromtarif aus einer Hand“, erklärt Silvan Bösche. „Dadurch sind sie sofort ohne Anfangsinvestitionen und ohne Belastung des monatlichen Haushaltseinkommens bestens aufgestellt, um langfristig Stromkosten zu sparen.“

Der dynamische Stromtarif der SunSpace Solar GmbH beschränkt sich jedoch nicht ausschließlich auf bestehende Kunden der SunSpace Solar GmbH – vielmehr bietet das Trio diesen auch anderen Hauseigentümern an, die ihre Energiekosten senken möchten. Einzige Voraussetzung bleibt jedoch eine PV-Anlage mit Speicher. „Genau wie PV-Anlagen nur mit Speicher und dynamischem Stromtarif die maximale Effizienz erzielen, sind dynamische Tarife nur sinnvoll, wenn eine Möglichkeit zur Speicherung des Stroms sowie zum intelligenten Strommanagement besteht“, erläutert Marcel Harms abschließend. „Hausbesitzer ohne PV-Anlage können jedoch weiterhin von unseren statischen Tarifen profitieren oder sich kostenlos zu unseren finanziellen Autarkiemodellen mit einer PV-Anlage beraten lassen.“

