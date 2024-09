BB Kampfsport GmbH

BB Kampfsport GmbH fusioniert ihre Sportschulen: Sportakademie Baumann wird zu Sportschule DEFCON®

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Sportschule DEFCON® freut sich, die Fusion mit der Sportakademie Baumann bekanntzugeben. Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung der beiden renommierten Kampfsportschulen unter dem Dach der BB Kampfsport GmbH dar. Wie die Geschäftsführung mitteilte, zielt man mit dem Zusammenschluss darauf ab, die Grundlage für die Entstehung einer der größten und besten Kampfsportschulketten in Deutschland zu schaffen. Ziel ist es, die Qualität des Trainings stetig weiter zu verbessern, den Service zu optimieren und die Basis für eine weitere Expansion zu schaffen.

Geschäftsführer Falk Berberich: "Der Kampfsport bietet viele Vorteile - neben körperlicher Fitness stärkt das Wissen, sich in Gefahrensituationen selbst verteidigen zu können, das Selbstvertrauen und die Sicherheit der Teilnehmer. Mit der BB Kampfsport GmbH verfolgen wir seit jeher die Mission, die Vorteile der Kampfkunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Fusion der Sportakademie Baumann und der Sportschule DEFCON® unter einem gemeinsamen Namen ist ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg. Durch die Zusammenführung können wir die Qualität des Trainings durch intensiven Austausch und gemeinsame Fortbildung unter den Trainerteams weiter verbessern. Unser zentrales Büro in Villingen-Schwenningen, das insgesamt über etwa 300 Quadratmeter Fläche verfügt, ermöglicht es uns, Mitgliedsanfragen noch schneller zu bearbeiten und die Servicequalität weiter zu steigern. Darüber hinaus schaffen wir so die Grundlage für die Expansion und Verbreitung unserer erfolgreichen Konzepte, darunter Krav Maga DEFCON®, Kickboxen und JUNIOR HEROES®."

Mit dem Zusammenschluss werden die Standorte der Sportakademie Baumann in Singen und Überlingen künftig unter einem gemeinsamen Namen geführt. Die renommierte Sportschule DEFCON®, seit jeher das Ausbildungszentrum von Krav Maga DEFCON® und der Lizenzgeber der Sportakademie Baumann, wird nun als einheitliche Marke auftreten. Robin Baumann, erfolgreicher Wettkämpfer und erfahrener Trainer, wurde von Armin und Falk Berberich zum Chefinstruktor von Krav Maga DEFCON® ernannt - und wird daher in Zukunft die Verantwortung für die Technikentwicklung und Trainerausbildung des Konzepts übernehmen. Für die Kunden bedeutet das, künftig von den besten Prozessen und dem gebündelten Wissen beider Schulen profitieren zu können.

Eine weitere bedeutende Neuerung betrifft das Merchandise: Das gesamte Sortiment soll überarbeitet werden, um den Mitgliedern in Zukunft eine noch bessere Produktqualität und eine größere Produktauswahl bieten zu können. Durch das gemeinsame Recruiting und die stärkere Arbeitgebermarke können erfahrene Kampfsportler für die Teams gewonnen werden, um die Qualität des Trainings kontinuierlich weiter zu verbessern. Der Plan ist, jeden einzelnen Prozess auf den Prüfstand zu stellen, um stetig kleine Verbesserungen in allen Bereichen zu erzielen.

"Seit unserer Gründung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Anfängern und Fortgeschrittenen durch unser zertifiziertes Krav-Maga-Trainingsprogramm eine herausragende Möglichkeit zur sportlichen, geistigen und persönlichen Weiterentwicklung zu bieten. Mit der bevorstehenden Fusion, dem Rebranding und den Prozessoptimierungen, die zum Jahreswechsel offiziell abgeschlossen werden, gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf diesem Weg. Unser Team hat über ein Jahr intensiv an den bevorstehenden Veränderungen gearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Maßnahmen rechtzeitig abgeschlossen sind. Wir freuen uns darauf, die Marke nun endgültig anzugleichen. Im Herzen waren wir immer DEFCON® - und jetzt tragen wir es auch wieder auf der Brust", so Geschäftsführer Robin Baumann.

Weitere Informationen zur Sportschule DEFCON® finden Sie unter: https://sportschule-defcon.de/

Original-Content von: BB Kampfsport GmbH, übermittelt durch news aktuell