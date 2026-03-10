Ausstellung Eigenheim und Garten Betriebsgesellschaft mbH, Fellbach

Ein bunter Strauß frischer Bau- und Wohnideen: Der BAUFRÜHLING naht

Die Ausstellung Eigenheim und Garten lädt Bauinteressierte am 21. und 22. März in die Musterhausparks Fellbach und Bad Vilbel ein. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Mit der Familie einen Ausflug machen, den Sonnenschein genießen und dabei Pläne für die Zukunft schmieden: Am Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, lockt der BAUFRÜHLING in die Eigenheim und Garten Ausstellungen Fellbach und Bad Vilbel: Bauinteressierte dürfen sich an beiden Tagen auf einen bunten Strauß Inspirationen freuen: Von 11 bis 18 Uhr können Besucher von einem Musterhaus zum nächsten schlendern, meisterhaft gebaute Qualität erleben und sich für die Idee begeistern, vielleicht schon bald im eigenen Haus zu wohnen.

65 attraktive Häuser stehen in Deutschlands größtem Musterhauspark, der Eigenheim und Garten Ausstellung Bad Vilbel. In Fellbach bei Stuttgart sind 55 Musterhäuser zu bewundern. Wer mit dem Gedanken spielt, zu bauen, kommt dort dem Traum vom eigenen Haus mit Sicherheit näher: "Öfter, als man denkt, reift bei einer Veranstaltung wie dem BAUFRÜHLING der Entschluss: 'JA! Wir wollen unser eigenes Haus! Wir wollen uns den Traum vom Eigenheim erfüllen und erleben, wie es ist, in den eigenen vier Wänden zu wohnen.'", bekräftigt Eigenheim und Garten-Pressereferentin Alke Telker.

Zukunft wird aus mutigen Ideen gemacht

Der Wunsch nach dem eigenen Zuhause ist in uns Menschen tief verwurzelt. Er begleitet uns viele Jahre, reift oft Jahrzehnte, bis wir ihn in die Tat umsetzen: Ein Haus zu bauen, ist eine langfristige, besonders wertbeständige Vorsorge fürs Alter und zugleich eine der sinnvollsten Investitionen in die Zukunft. Die geschulten Fachberater/-innen in den ausgestellten Musterhäusern wissen nur zu gut, was ihre Gäste bewegt und wie die Vorstellungen für das eigene Heim umgesetzt werden können. Sie verstehen sich als Begleiter auf dem Weg zum Eigenheim, bringen Wünsche, äußere Gegebenheiten und Anforderungen in Einklang und erstellen so das für jeden individuell perfekte Traumhaus.

Staunen, fragen und Ideen sammeln

Wichtig ist für angehende Bauherren, sich über alle Schritte auf dem Weg zum Eigenheim so früh wie möglich Klarheit zu verschaffen und die eigenen Bedürfnisse auch für die Zukunft richtig einzuschätzen. Die freundlichen Fachberater/-innen in den Eigenheim und Garten-Musterhausausstellungen kennen sich mit den Wohnwünschen ihrer Kunden bestens aus. Sie wissen, wie sich die verschiedenen Lebensphasen voneinander unterscheiden und sich dementsprechend auch die Ansprüche an Wohnkomfort, Raumgrößen und Haustechnik mit zunehmendem Alter ändern.

Vorausschauend handeln

Viele Fragen sind auf dem Weg ins Eigenheim zu klären. Das beginnt schon bei der Grundstückssuche: Hausbau im Neubaugebiet? In einer Baulücke? In ländlicher Umgebung? Oder eher in der Stadt? Vielleicht aber auch am Hang mit Aussicht? Die Fachberater/-innen der Hausaussteller können oft auch baureife Grundstücke vermitteln, die optimal zum Bauvorhaben passen.

Jetzt schon an später denken: Was in jungen Jahren leichtfällt wie zum Beispiel das Treppensteigen, kann im Alter recht beschwerlich werden. Es macht daher Sinn, sich schon bei der Planung eines neuen Hauses auf den absehbaren Wandel der Lebensumstände und der eigenen Möglichkeiten einzustellen.

"Die Musterhäuser in unseren Ausstellungen sind gelungene Baubeispiele, die zeigen, was heute alles möglich ist. Grundrisse, Baustile, Größen, Ausstattungen und Raumaufteilungen unterscheiden sich von Haus zu Haus. Kein Entwurf gleicht einem anderen! In dieser enormen Vielfalt liegt denn auch der Reiz jedes Ausstellungsbesuchs. Es ist wie beim Blick ins Kaleidoskop: Wer Bau-Inspirationen in großer Vielfalt sucht, wird in den Eigenheim und Garten-Ausstellungen Fellbach und Bad Vilbel sicher fündig.", betontEigenheim und Garten-Pressereferentin Alke Telker.

Gute Beratung garantiert

Die freundlichen Berater/-innen der ausstellenden Hausanbieter stehen beim BAUFRÜHLING bereit, um Fragen rund ums Bauen fachkundig zu beantworten, mit pfiffigen Ideen zu begeistern, Wege ins Eigenheim gemeinsam mit den Interessenten auszuloten, Alternativen vorzustellen und Entscheidungshilfe zu geben. Fachberater/-innen in Eigenheim und Garten-Ausstellungen sind dafür besonders qualifiziert. Viele haben ein auf die Immobilienwirtschaft ausgerichtetes Studium absolviert, sind Diplom-Ingenieure oder Architekten, kaufmännisch ausgebildet oder können einen Gesellen- oder gar Meisterbrief in einem Bauhandwerk vorweisen. Nach erfolgreich absolviertem Zertifikatslehrgang dürfen sie sich zudem "Fachberater/-in Fertigbau IHK" nennen.

Auch in punkto Technik top

Zur nachgewiesenen Qualifikation gehört auch profundes Wissen über die Haustechnik: Ob es um topmoderne Wärmepumpen geht, Photovoltaik zur Stromerzeugung, Solarthermie zur Brauchwassererwärmung, um gute Luft im Haus durch Anlagen zur kontrollierten Be- und Entlüftung oder auch um Fragen der energiesparenden Beleuchtung - kein Ausstattungsmerkmal, kein technisches Detail ist ihnen fremd. Und wenn sie selbst einmal tatsächlich keine Antwort wissen, kennen sie Experten, die zuverlässig Auskunft geben können.

Mehr wissen, Geld sparen

Betriebs- und Finanzwirte ebenso wie erfahrene Immobilien-Kaufleute sind in den Musterhäusern gleichfalls anzutreffen. Als Experten für Finanzierungsangelegenheiten weisen sie auch auf Fördermittel hin und können auf Wunsch zinsgünstige Baudarlehen vermitteln. Welche KfW-Programme es derzeit gibt, wofür aktuell Zinsabschläge und Zuschüsse gewährt werden, all das lässt sich beim BAUFRÜHLING erfragen.

Wir sehen uns in Fellbach und/oder Bad Vilbel

Ein Haus zu bauen, ist ein Projekt, das Freude machen soll. Die Aussteller in Fellbach und Bad Vilbel heißen interessierte Gäste am 21. und 22. März zum BAUFRÜHLING 2026 auf das Herzlichste willkommen!

Bauinteressierte können sich natürlich auch unter der Woche jeweils ab Mittwoch von 11 - 18 Uhr über alle erdenklichen Themen rund ums Bauen informieren. Montags und dienstags haben beide Ausstellungen Ruhetage. Ein Katalog mit Fotos und Beschreibungen der Musterhäuser liegt an der Kasse kostenlos zur Mitnahme bereit; ebenso Bau-Zeitschriften und Magazine des Bauhelden Media Verlags. Weiterführende Informationen findet man auf https://www.musterhaus-online.de

Veranstaltungs-Adressen:

Ausstellung Eigenheim & Garten Fellbach, Höhenstraße 21, 70736 Fellbach

Telefon: 07 11 / 52 04 94 - 0, Fax: 07 11 / 52 64 72

Ausstellung Eigenheim & Garten Bad Vilbel, Ludwig-Erhard-Straße 70, 61118 Bad Vilbel

Telefon: 0 61 01 / 8 79 26, Fax: 0 61 01 / 8 79 36

Reguläre Öffnungszeiten:

Geöffnet von 11-18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Montag und Dienstag Ruhetag.

Reguläre Eintrittspreise:

EUR 3.00 für Erwachsene

EUR 1.50 ermäßigt (Kinder, Studenten, Schwerbehinderte)

Veranstalter und Betreiber:

Ausstellung Eigenheim & Garten Betriebsgesellschaft mbH, Höhenstraße 17, 70736 Fellbach

E-Mail: info@musterhaus-online.de / Internet: https://www.musterhaus-online.de

