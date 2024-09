Ausstellung Eigenheim und Garten Betriebsgesellschaft mbH, Fellbach

Bad Vilbel/Fellbach (ots)

Die Eigenheim und Garten Ausstellungen in Fellbach und Bad Vilbel laden Bauinteressierte zum Tag der Musterhäuser ein: Am 21. und 22. September ist der Eintritt sowohl in Fellbach als auch in Bad Vilbel frei. Ab 11 Uhr am Vormittag bis 18 Uhr am Abend stehen Besuchern alle Musterhäuser offen.

"Könnte es für Traumhaus-Interessenten am ersten Herbstwochenende ein schöneres Ausflugsziel geben? Der Tag der Musterhäuser 2024 bietet eine wunderbare Gelegenheit, sich Ideen und Inspirationen fürs Wohnen im Eigenheim zu holen, unterschiedliche Bauweisen kennenzulernen und sich auch über Finanzierungsfragen umfassend zu informieren.", sagt Alke Telker, Pressesprecherin der Ausstellungsgesellschaft Eigenheim und Garten. Die Hausausstellungen in Fellbach bei Stuttgart (40.000 m² Ausstellungsgelände mit 55 Musterhäusern von 46 Anbietern) und Bad Vilbel bei Frankfurt am Main (52.000 m² Ausstellungsgelände mit 65 Musterhäusern von 52 Anbietern) zählen zu den größten und beliebtesten in Deutschland.

Gastlichkeit wird großgeschrieben

In vielen Musterhäusern werden Besuchern kleine Snacks gereicht und alkoholfreie Getränke zur Erfrischung angeboten. Auf die lieben Kleinen wartet derweil so manche kindgerechte Überraschung. Und natürlich sind auch die Spielplätze ein immer gern genutzter Anlaufpunkt für eine Pause zwischendurch.

Wunsch nach etwas Eigenem

"In entspannter Atmosphäre durch die Ausstellung zu schlendern und sich in aller Ruhe in den schönsten Musterhäusern umzusehen, hat schon oft den Wunsch nach etwas Eigenem geweckt und den Entschluss zu bauen beflügelt.", merkt Alke Telker an. Die Berater/-innen in den ausgestellten Musterhäusern kennen das Baugeschehen in seiner ganzen Vielfalt. Sie haben viele gute Tipps auf Lager, die es Bauinteressierten leichter machen, sich den langgehegten Haustraum zu erfüllen.

Genug geträumt - jetzt wird gebaut

Die erfahrene Mitarbeiterin der Ausstellungsgesellschaft Eigenheim und Garten weiß, wie wichtig es für Bauwillige ist, die eigenen Wünsche und Möglichkeiten in Einklang zu bringen, um zu einem tragfähigen Entschluss zu kommen: "Ja, wir wollen und wir werden bauen!". Erfahrene Bauberater/-innen in den Musterhäusern helfen mit klugem Rat, das passende Grundstück, die schönste Architektur sowie eine vorteilhafte Finanzierung zu finden. Dann wird aus dem langgehegten Haustraum mit Sicherheit ein traumhaft schönes Haus, in dem sich Generationen wohlfühlen.

Städtisch oder auf dem Land?

"Wenn man sich für einen Haustyp, einen Hersteller oder einen bestimmten Baustil besonders interessiert, sollte man sich zugleich fragen, wo und wie man leben möchte. Eher ländlich? In einem Neubaugebiet? Oder mitten in der City? Jede Lage hat ihren Reiz. Der Zuschnitt des Grundstücks beeinflusst immer auch die Architektur des Hauses.", hebt Alke Telker hervor und weist ergänzend darauf hin, dass man bei aller Begeisterung fürs Pläneschmieden auch den städtischen Bebauungsplan im Blick behalten muss.

Auf passende Infrastruktur achten

Wer für oder mit Kindern baut, ist gut beraten, im Interesse der Familie auf eine gute Infrastruktur am künftigen Wohnort zu achten. Fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeiten, die Verkehrsanbindung, gesicherte ärztliche Versorgung, Kindergärten, Schulen gehören mit dazu. Auch Naherholungsmöglichkeiten wie etwa Feldwege zum Fahrradfahren oder Wälder zum Spazierengehen, ein Hallen- oder Freibad oder auch ein Baggersee zum Schwimmen bedeuten Lebensqualität. An Sportvereine und ihre vielfältigen Freizeitangebote wäre ebenfalls zu denken. Kurz und gut: Bauinteressenten sollten sich mit der Frage, wo und wie sie künftig leben möchten, gründlich befassen. Die Verkaufsberater/-innen in den Musterhäusern helfen gern, ein passendes Grundstück für das gewünschte Traumhaus zu finden.

Fast 100 erstklassige Hausanbieter

In den Eigenheim und Garten Ausstellungen Fellbach und Bad Vilbel finden sich annähernd 100 Hausanbieter, darunter zahlreiche klingende Namen der Holzfertigbau- wie auch der Massivbaubranche. Renommierte Marken, die in punkto Bauqualität zum Besten zählen, was der Markt zu bieten hat. Auf der Suche nach dem richtigen Baupartner wird man in den Eigenheim und Garten Ausstellungen deshalb so gut wie immer fündig. Jedes Jahr machen hier Tausende Singles, Paare und Familien den ersten Schritt auf ihrem Weg ins Eigenheim, werden ungezählte Hausbau-Verträge geschlossen - wahrscheinlich auch am Tag der Musterhäuser am 21. und 22. September. Die Berater/-innen der ausstellenden Hausanbieter in den Eigenheim und Garten Ausstellungen haben sich auf zahlreiche Bauwillige eingerichtet. Weiterführende Informationen finden sich im Internet auf https://www.musterhaus-online.de

Veranstaltungs-Adressen:

Ausstellung Eigenheim & Garten Bad Vilbel, Ludwig-Erhard-Straße 70, 61118 Bad Vilbel, Telefon: 0 61 01 / 8 79 26, Fax: 0 61 01 / 8 79 36

Ausstellung Eigenheim & Garten Fellbach, Höhenstraße 21, 70736 Fellbach, Telefon: 07 11 / 52 04 94 - 0, Fax: 07 11 / 52 64 72

Reguläre Öffnungszeiten: Geöffnet von 11-18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Montag und Dienstag Ruhetag.

Reguläre Eintrittspreise: EUR 3.00 für Erwachsene, EUR 1.00 ermäßigt (Kinder, Studenten, Schwerbehinderte)

Veranstalter und Betreiber: Ausstellung Eigenheim & Garten, Höhenstraße 17, 70736 Fellbach

Kontakt: info@musterhaus-online.de

