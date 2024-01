Ausstellung Eigenheim und Garten Betriebsgesellschaft mbH, Fellbach

Nachts unterwegs in fremden Häusern

Ausstellung Eigenheim und Garten lädt bei freiem Eintritt zur beliebten Nacht der Musterhäuser ein

Bild-Infos

Download

Fellbach/Bad Vilbel (ots)

Am Freitag, den 2. Februar 2024, haben die Musterhäuser der Eigenheim und Garten Ausstellungen in Fellbach bei Stuttgart sowie Bad Vilbel bei Frankfurt bis 22:00 Uhr geöffnet. Ab 18:00 Uhr findet dort die beliebte "Nacht der Musterhäuser" statt. Der Eintritt ist für Jung und Alt an diesem Abend frei.

Publikumsmagnet seit 14 Jahren

Die beliebte Veranstaltung findet aktuell bereits zum 14. Mal in Folge statt: Bauinteressenten erhalten Anfang Februar Gelegenheit, sich auf dem Ausstellungsgelände in Fellbach oder Bad Vilbel in aller Ruhe umzuschauen, besondere Architekturen zu entdecken, sich über haustechnische Innovationen zu informieren und ein authentisches Gefühl für das Wohnen in einem der vielen traumhaft schönen Häuser zu entwickeln. Zu sehen gibt es viel: Auch ganz neue Musterhäuser, die erst kürzlich errichtet wurden, öffnen ihre Türen!

Hausbau-Tipps, auf die man sich verlassen kann

Die "Nacht der Musterhäuser" bildet bereits seit 2010 den stimmungsvollen Jahresauftakt in den Eigenheim und Garten Ausstellungen Fellbach und Bad Vilbel. Ein Glas Begrüßungs-Sekt (für Erwachsene) bzw. Capri-Sonne (für Kinder) werden in vielen Musterhäusern unentgeltlich angeboten. Das magisch erleuchtete Ambiente schafft stimmungsvolle Bedingungen für einen gewinnbringenden Informationsbesuch abseits des regulären Ausstellungsbetriebs. Bei den freundlichen Fachberaterinnen und Fachberatern der verschiedenen Haushersteller kann man sich umfassend über alle Aspekte des Hausbaus informieren: Was sind die Vorteile eines Fertighauses? Wie geht man beim Hausbau am besten vor? Welche Gebäudetechnik macht Sinn? Wodurch wird ein Haus besonders energieeffizient? Wie kommt man an ein Baugrundstück?

Häuser für jeden Geschmack

In der Ausstellung Eigenheim und Garten in Fellbach können über 55 Musterhäuser und in Bad Vilbel rund 65 Musterhäuser in unterschiedlichsten Bauweisen und Stilrichtungen besichtigt werden. Vom typischen Einfamilienhaus für die junge Familie über filigrane Holz-Skelettbauten mit Glasfronten bis hin zur Bauhaus-Architektur, von Modulbauweise und Bungalow-Stil bis zur luxuriösen Stadtvilla, von Holz-Fertighäusern bis zum Bauen mit Ziegelelementen oder Steinen aus Poren- oder Leichtbeton erfährt man alles Wichtige auf dem Ausstellungsgelände.

Auch an regulären Wochentagen

Bauinteressierte können sich jede Woche von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 11 - 18 Uhr in Fellbach und Bad Vilbel über alle erdenklichen Themen rund ums Bauen informieren. Montags und dienstags ist das Gelände geschlossen. Ein Ausstellungskatalog mit Fotos und Beschreibungen der Musterhäuser liegt an der Kasse kostenlos zur Mitnahme bereit; ebenso Bau-Zeitschriften und Magazine des Bauhelden Media Verlags.

Veranstaltungs-Adressen:

Ausstellung Eigenheim & Garten Fellbach

Höhenstraße 21 70736 Fellbach Telefon: 0711 / 52 04 94 - 0, Fax: 0711 / 52 64 72

Ausstellung Eigenheim & Garten Bad Vilbel

Ludwig-Erhard-Straße 70 61118 Bad Vilbel Telefon: 06101/ 8 79 26, Fax: 06101 / 8 79 36

Reguläre Öffnungszeiten:

Geöffnet von 11-18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Montag und Dienstag Ruhetag.

Reguläre Eintrittspreise:

EUR 3.00 für Erwachsene

EUR 1.00 ermäßigt (Kinder, Studenten, Schwerbehinderte)

Veranstalter und Betreiber:

Ausstellung Eigenheim & Garten

Höhenstraße 17

70736 Fellbach

Internet: www.musterhaus-online.de

E-Mail: info@musterhaus-online.de

Original-Content von: Ausstellung Eigenheim und Garten Betriebsgesellschaft mbH, Fellbach, übermittelt durch news aktuell