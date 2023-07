MadeFor Film

DÜNENTOD - EIN NORDSEE-KRIMI: MadeFor Erfolgsformat für RTL wird fortgesetzt

Drehstart für weitere drei Folgen mit Hendrik Duryn und Pia Barucki in den Hauptrollen

Berlin (ots)

Nachdem im Februar dieses Jahres die ersten beiden Folgen von DÜNENTOD EIN NORDSEE-KRIMI ein Millionenpublikum bei RTL begeisterten, haben jetzt die Dreharbeiten für drei neue Thriller nach den Romanvorlagen von Sven Koch begonnen. Hauptkommissars Tjark Wolf (Hendrik Duryn) ermittelt erneut mit seiner Kollegin, Hauptkommissarin Femke Folkmer (Pia Barucki, "Der König von Palma"), in den Landschaften von Ostfriesland.

Zum Stamm-Ensemble gehören auch dieses Mal Florian Panzner ("Dark) in der Rolle von Tjarks Vorgesetztem Hauke Berndsten, Yasemin Cetinkaya ("WaPo Duisburg") als erfahrene Ermittlerin Ceylan Özer und Rainer Reiners als Thorsten Nibbe, der Polizeidienstellenleiter im beschaulichen Werlersiel. In weiteren Rollen sind Alina Levshin ("Der Palast"), Eugene Boateng ("Borga"), Roman Knizka ("Dark") u.v.a. zu sehen.

Das Drehbuch zu "Dünenfeuer" stammt von Gregor Erler, "Dünenkiller" schrieb Kai-Uwe Hasenheit. Regie führt für beide Folgen Dominic Müller. Bei "Dünenfluch" ist Ziska Riemann Regisseurin. Die drei Filme werden bis Ende August an der Nordseeküste und in Berlin gedreht.

Die Reihe DÜNENTOD - EIN NORDSEE-KRIMI ist eine Produktion der MadeFor im Auftrag von RTL. Produzent:innen sind Mirko Schulze, Nanni Erben und Gunnar Juncken. Executive Producer seitens RTL ist Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.

Inhalt dritter Fall: Basierend auf dem Roman "Dünenfeuer" von Sven Koch

Ein LKW wird bei voller Fahrt ausgeraubt. Eine Serie von Truck Robberys erschüttert Friesland. Unser Team um Femke, Tjark, Ceylan und Holger sind den Tätern auf der Spur. Doch dann stellt sich heraus, dass es um mehr als nur Raubüberfälle geht. Sie sind dem Mörder von Tjarks Mutter auf der Spur. In einem abenteuerlichen Showdown auf einem Flughafen gelingt es unseren Ermittlern, die Täter zu überführen.

Inhalt vierter Fall: Basierend auf dem Roman "Dünenkiller" von Sven Koch

Ostfriesische Küste: Ein Geisterschiff auf der Nordsee, eine Yacht mit einem Toten und einer Überlebenden an Bord, die kein Wort spricht: Ein mysteriöser Fall für die Sondereinheit des LKA Niedersachen rund um die Ermittler Femke Folkmer und Kriminalhauptkommissar Tjark Wolf. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Die Toten scheinen zu einer Gesellschaft zu gehören, die Offshore-Windparks betreibt. Zunächst glaubt die Polizei, die Überlebende sei das Opfer, alles deutet auf ein Eifersuchtsdrama hin. Doch als ein Mordanschlag auf die junge Frau verübt wird, ist klar: Es geht hier um etwas völlig anderes ...

Inhalt fünfter Fall: Basierend auf dem Roman "Dünenfluch" von Sven Koch

In dem beschaulichen Ort Werlesiel wird der motorisierte Gleitschirmflieger Willem Leefmann tot in den Dünen aufgefunden. Im Laufeder Ermittlungen wird klar, dass viele Menschen im Dorf ein Motiv hatten, ihn zu töten. Sabine Hespe, eine psychisch kranke Frau, die von der Gemeinde gemieden wird, scheint eine zentrale Rolle in diesem Fall zu spielen. Ist sie Täterin? Oder Opfer? Oder beides? Bei ihren Nachforschungen stoßen die Ermittler auf ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit, welches unter den Dünen begraben ist. Und auf einmal scheint ein alter Mord, der vor Jahren begangen wurde, der Schlüssel zu dem Fall zu sein. Aber nicht nur die Kommissare kommen dem Täter auf die Spur und so beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.

Über MadeFor: MadeFor ist eine deutsche Produktionsfirma mit Sitz in Berlin, München und Köln und Teil der Banijay Deutschland Gruppe. MadeFor produziert unter der Geschäftsführung von Nanni Erben und Gunnar Juncken für den nationalen und internationalen Markt und kreiert preisgekrönte Premiuminhalte für Streamingdienste, VOD-Plattformen sowie alle öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsender. Zum Repertoire gehören spannende Thriller, klassische Familienunterhaltung und historische Fernsehevents wie OTTILIE VON FABER-CASTELL, genauso wie Comedyserien wie MIRELLA SCHULZE RETTET DIE WELT oder FRAU JORDAN STELLT GLEICH, die erste Serie über eine Gleichstellungsbeauftragte im deutschen Fernsehen, Dokufiction wie DIANAS LETZTE NACHT, erfolgreiche Instant Fiction wie das Diversity-Format LOVING HER oder Movie-Events und internationale wie nationale Serienproduktionen wie THEN YOU RUN. Zudem verantwortet die MadeFor alle Folgen des TATORTS Dresden und Weimar sowie mehrere Folgen des TATORTS Berlin.

