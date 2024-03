Lokalpioniere GmbH & Co. KG

Erleichterung für Trauernde: Lebewohl App bietet Hilfe in einer überwältigenden Situation

Bielefeld (ots)

Der Tod eines Familienmitglieds oder nahen Verwandten bringt Menschen ungeplant in eine emotionale Ausnahmesituation. Neben der Trauer kommt für Hinterbliebene jedoch ein enormer bürokratischer Aufwand hinzu: Wenn ein Mensch stirbt, müssen die Angehörigen im Durchschnitt über 50 Entscheidungen innerhalb weniger Tage treffen.

Wie beantrage ich eine Sterbeurkunde? Wie organisiere ich die Trauerfeier? Wie kündige ich Versicherungen oder ein Bankkonto? Das zu recherchieren dauert Zeit und kostet viel Kraft. Kraft, die Menschen in dieser Situation häufig nicht haben. Eine Hilfe für diese Situationen bietet nun eine neue App: Die Lebewohl App ist Deutschlands erste Checkliste für den Trauerfall.

Entwickelt für Hinterbliebene, ist die Lebewohl App ein Tool, das klärt und leitet, wenn der Weg durch die Trauer verschwommen erscheint. Sie ist aber auch für Bestatter ein Mehrwert, die ihre Dienste den Bedürfnissen der Trauernden noch besser anpassen möchten.

Mit der App haben Hinterbliebene direkten Zugriff auf eine zentrale Ressource, die sie durch jeden dieser Schritte leitet. Die App listet strukturiert auf, woran Menschen denken müssen, wenn ein Familienmitglied verstirbt und entlastet Angehörige so in einer emotionalen Ausnahmesituation.

In der Lebewohl App werden Menschen Schritt für Schritt durch alle wichtigen Punkte geführt und erhalten eine Anleitung, wie sie was organisieren und woran sie denken müssen. Die App deckt so alle Bereiche ab, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird und spart Zeit und Nerven in einer emotionalen Ausnahmesituation. Sie unterstützt die Nutzer dabei, sich auf die persönliche Abschiednahme und ihre Trauer zu konzentrieren, statt von der Last der anstehenden Aufgaben erdrückt zu werden.

Geschäftsführer Alexander Martinschledde erläutert: "Wir öffnen bald den ersten digitalen Trauerfall-Dienst in Deutschland für Bestatter und Traueranbieter, um die Zusammenarbeit mit den Angehörigen zu vereinfachen." Durch diese Zusammenarbeit werden Bestatter Teil eines Netzwerks, das traditionelles Handwerk mit zeitgemäßer Unterstützung verbindet.

Die App nimmt den Hinterbliebenen nicht nur bürokratischen Ballast ab, sondern ermöglicht auch eine bedachte und würdige Gestaltung der Abschiednahme. Angehörige finden in der App eine Stütze, um in Zeiten der Trauer handlungsfähig zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Abschied nehmen und trauern.

Die Digitalisierung von Trauerfällen bedeutet für Bestatter eine Arbeitsentlastung und die Möglichkeit, ihre Services gezielter und persönlicher anzubieten. Martinschledde lädt Bestatter ein: "Unsere App bietet digitale Unterstützung, die nahtlos an traditionelle Bestatterleistungen anschließt. Wir freuen uns über jeden Bestatter, der diesen Weg mit uns gemeinsam geht." Die Lebewohl App verspricht einen Wandel im Umgang mit Trauerfällen und eine wertvolle Ergänzung für das traditionelle Bestattungsgewerbe.

Die Lebewohl-App ist ab sofort im App Store und Google Play Store verfügbar. Sie bietet eine Sofortunterstützung per App, die Menschen in ihrer Trauer beisteht und sie in der Bewältigung der notwendigen Aufgaben nach einem Todesfall unterstützt.

Original-Content von: Lokalpioniere GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell