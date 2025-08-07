Monport Laser

Feiern Sie Innovation und Handwerkskunst: Monport startet Jubiläumsaktion mit exklusiven Angeboten für Macher in ganz Europa

Berlin (ots/PRNewswire)

Diesen August lädt Monport Laser seine wachsende europäische Community zu einer einmonatigen Jubiläumsfeier ein – nicht nur, um einen Meilenstein zu feiern, sondern auch, um die Menschen zu würdigen, die mit Monport-Maschinen Ideen in greifbare Realität umsetzen.

Die Aktion läuft vom 5. bis 31. August und umfasst zeitlich begrenzte Flash-Angebote, gestaffelte Rabatte, kostenlose Gravur Designpakete und ein digitales Glücksrad-Gewinnspiel – alles darauf ausgelegt, Kreative mit den richtigen Werkzeugen und der nötigen Flexibilität für ihr Wachstum zu unterstützen.

Investition in die Werkzeuge, die moderne Handwerkskunst vorantreiben

Von CO2 Lasermaschinen bis zu fortschrittlichen Faserlaser Graviermaschinen – Monports Geräte finden sich mittlerweile in Werkstätten, Garagen und Ateliers in ganz Europa.

"Wir sehen uns als Motor der kreativen Wirtschaft," sagt der CEO von Monport. "Unsere Maschinen schneiden nicht nur Materialien – sie eröffnen Möglichkeiten. Und genau das feiern wir."

Highlights der Jubiläumsaktion

Flash Sale auf Bestseller + Gratis Designpaket (Wert: 199 €)

Ausgewählte Modelle sind stark reduziert. Alle Käufer dieser Flash Sale-Produkte erhalten zusätzlich ein Premium-SVG-Dateipaket – perfekt für Gravur, Schneiden und Produktdesign.

100 € Rabatt ab 1000 € Bestellwert

150 € Rabatt ab 2000 €

200 € Rabatt ab 3000 €

250 € Rabatt ab 4000 €

Diese Preisvorteile sind ideal für wachsende Unternehmen, Nebenprojekte oder Bildungsprogramme.

Glücksrad-Gewinnspiel für Newsletter-Abonnenten

Alle E-Mail-Abonnenten erhalten Zugang zu einem digitalen Glücksrad mit Preisen wie:

50 €, 100 € oder 150 € Rabattgutscheine

Eine kostenlose LightBurn-Softwarelizenz

Ein 40W Ersatz-Mainboard

Eine 80mm Rotationsachse für zylindrische Gravuren

Unterstützung für Macher mit Vision

Egal ob für Schmuckdesign, Prototypenbau oder Lernmaterialien – Monport versteht sich nicht nur als Maschinenlieferant, sondern als Partner auf dem gesamten kreativen Weg.

Die wachsende Präsenz auf dem europäischen Markt basiert auf einem klaren Versprechen: Ergebnisse zählen. Ob Etsy-Shop, Serienfertigung oder Schulprojekt – Monport-Nutzer zeigen täglich, dass Profi-Qualität nicht kompliziert oder teuer sein muss.

Jetzt Teil der Jubiläumsfeier werden

Die Jubiläumsaktion ist exklusiv auf der offiziellen Website von Monport verfügbar. Neue Nutzer können sich für den Newsletter anmelden und erhalten so früheren Zugriff auf Aktionen. Bestehende Kunden sind eingeladen, neue Tools zu entdecken und von zeitlich begrenzten Angeboten zu profitieren.

Alle Angebote entdecken & mitfeiern: Jetzt zur Aktion bei Monport Laser

Für Medienanfragen: Company: MonportLaser

Contact email: support@monportlaser.de

Website: Germany: https://www.monportlaser.de/ France: https://monportlaser.fr/Italy: https://monportlaser.it/ Spain: https://monportlaser.es/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/5449330/monport_logo_800_800__2_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/feiern-sie-innovation-und-handwerkskunst-monport-startet-jubilaumsaktion-mit-exklusiven-angeboten-fur-macher-in-ganz-europa-302524055.html

Original-Content von: Monport Laser, übermittelt durch news aktuell