Red Gold from Europe

"RED GOLD FROM EUROPE" Kampagne wird in München vorgestellt

ANICAV – der renommierte Verband der Gemüsekonservenproduzenten Italiens, stellt im Eataly - München ihre innovative Kampagne zur Förderung biologisch konservierter Tomaten, vollständig in Europa hergestellt und von der Europäischen Kommission mitfinanziert. Diese Tomaten sind international für ihre herausragende Qualität, Sicherheit, Vielseitigkeit und ihren exquisiten Geschmack bekannt.

Die Präsentation wird die einzigartige Vielseitigkeit der perfekt konservierten Red Gold Bio-Tomaten aus Europa präsentieren und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Werbeaktivitäten von ANICAV für die kommenden Jahre in Deutschland, zur Förderung des europäischen Agrar- und Ernährungssektors, aus erster Hand zu erleben.

Ein exklusives Tasting - Menü wurde speziell für diese Gelegenheit vom Chefkoch Matteo Toffanello aus dem Eataly kreiert, bei dem Sie den unvergleichlichen Geschmack der köstlichen europäischen Bio- Tomaten genießen können.

Wann: Donnerstag, 15. Februar 2024

Wo: Eataly | Schrannenhalle

Blumenstraße 4

80331 München

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein, an diesem einzigartigen Event teilzunehmen und die "RED GOLD FROM EUROPE" Kampagne zu unterstützen.

Für Presseanfragen und Anmeldung kontaktieren Sie bitte: info@tmc-media.de

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, oder seien Sie von 19 - 20 Uhr live dabei auf Instagram:

https://www.instagram.com/redgoldfromeuropede

ÜBER RED GOLD FROM EUROPE & ANICAV

Red Gold ist der Name des EU-Programms zur Sensibilisierung für zu 100% in Europa hergestellte Bio-Tomaten in Dosen.

ANICAV - Die Italienische Vereinigung der Konservenindustrie für Gemüse – Ihre Mitglieder machen über 60% aller verarbeiteten Tomaten in Italien aus und nahezu alle ganzen geschälten Tomaten, die weltweit produziert werden (einschließlich der international bekannten San-Marzano-DOP).

Für weitere Informationen über Red Gold from Europe besuchen Sie bitte unsere Website: https://redgoldfromeurope.de/ oder folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen:

Instagram: www.instagram.com/redgoldfromeuropede

Facebook: www.facebook.com/redgoldfromeuropede

YouTube: www.youtube.com/@redgoldfromeuropede

