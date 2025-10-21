Witzel Capital LTD.

Deutschlands erstes Prop-Trading-Event in Frankfurt

Frankfurt (ots)

Am 1. November 2025 wird Frankfurt zum Zentrum der Trading Welt. Im MÖVENPICK Hotel an der Den Haager Straße 5 findet das erste große Prop-Trading-Event Deutschlands statt. Prop Trading, kurz für Proprietary Trading, bezeichnet das Handeln mit firmeneigenem Kapital. Statt mit eigenem Geld zu spekulieren, handeln Trader mit dem Kapital des Unternehmens. Wer erfolgreich ist, erhält eine Gewinnbeteiligung.

Was Teilnehmer beim SabioTrade Prop Trading Event erwartet:

Unter dem Motto "Von zufälligen Trades zu systematischen Gewinnen" kommen Einsteiger, ambitionierte Händler und erfahrene Profis für einen intensiven Live-Tag zusammen.

Von 10:00 bis 17:00 Uhr teilen einige der bekanntesten Experten der deutschen Trading-Szene ihre Strategien, Methoden und psychologischen Ansätze. Mit dabei sind bekannte Namen wie Rüdiger Born, Markus Gabel und Frank Sohlleder. Alle drei vereint langjährige Erfahrung im institutionellen und privaten Handel. Besucher dürfen sich also auf praxisnahe Vorträge, Diskussionspanels und exklusive Einblicke in die Welt des Prop Tradings freuen.

Generell deckt das Programm von SabioTrade zentrale Themen des Prop Tradings ab:

Regelbasiertes Handeln,

Disziplin,

Psychologie,

Risikomanagement und die Umsetzung professioneller Strategien im Alltag.

"Ein einziger Tag kann Ihr Trading für immer verändern", heißt es im Event-Motto. Tickets können Interessierte zum Kostenpunkt von 29 Euro erwerben. Im Ticketpreis enthalten sind ein kostenloses 1.000-Dollar-Konto zum Handeln unter realen Marktbedingungen und der Zugang zur Sabio Academy, einer modernen Lernplattform für Trader.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit Sabio Trade durchgeführt, einer jungen Prop-Trading-Firma aus Dublin. Sabio Trade bietet Händlern die Möglichkeit, mit firmeneigenem Kapital zu handeln und bis zu 90 Prozent Gewinnbeteiligung zu erhalten.

Empfehlung und Test von Sabio Trade durch Trading.de

Trading.de hat Sabio Trade ausführlich getestet und empfiehlt den Anbieter als faire und moderne Alternative im Prop-Trading-Markt. Im Test überzeugte Sabio Trade vor allem durch seine einfache Bewertung, schnelle Auszahlungen und klare Regeln.

"Besonders an Sabio Trade gefällt mir die einfach gestaltete Handelsplattform, die man auch als Anfänger gut verstehen kann. In wenigen Minuten ist ein Konto eröffnet und man kann sofort mit dem Trading beginnen", erklärt Andre Witzel, Gründer von Trading.de und Experte für Price-Action-Trading.

Witzel hebt in seinem Fazit hervor: " Im Vergleich zu anderen Prop-Firmen wie FTMO, APEX oder FundedNext kann Sabio Trade durch einen hohen Profit Split und niedrige Challenge-Kosten mithalten. Das macht Sabio Trade zu einer wirklich überlegenswerten Option für Trader, die faire Bedingungen und Transparenz schätzen."

Insgesamt vergibt Trading.de 5 von 5 Sternen im Praxistest. Witzel betont: "Die Spreads sind beeindruckend niedrig, etwa 0,0 Pips im EUR/USD. Die hauseigene Plattform ist übersichtlich und funktioniert zuverlässig. Es gibt zwar keine Auswahl externer Plattformen, was man berücksichtigen sollte, aber der Gesamteindruck bleibt sehr positiv."

Warum Prop Trading immer beliebter wird

Prop Trading - kurz für Proprietary Trading - bezeichnet das Handeln mit firmeneigenem Kapital. Statt mit eigenem Geld zu spekulieren, handeln Trader mit dem Kapital des Unternehmens. Wer erfolgreich ist, erhält eine Gewinnbeteiligung. Dieses Modell hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen, weil es ambitionierten Händlern ermöglicht, ohne großes Risiko professionell zu traden.

Wie schaffst du die Challenge bei Sabio Trade am besten?

Viele Anfänger scheitern, weil sie zu schnell handeln oder ihre Positionen zu groß wählen. Erfolg entsteht, wenn man Regeln konsequent einhält.

Andre Witzel erklärt: "Wer die Challenge bei Sabio Trade meistern will, braucht ein klares Regelwerk und muss Emotionen ausschalten. Wir empfehlen, nur ein Prozent des Kontos pro Trade zu riskieren und die eigenen Setups vorab zu dokumentieren. So bleibt man strukturiert und kann Verluste verkraften."

Sabio Trade unterstützt seine Nutzer übrigens mit der Sabio Academy, in der Lektionen, Webinare und Podcasts helfen, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Dort lernen Teilnehmer alles über Chartanalyse, Handelspsychologie und systematisches Vorgehen.

Witzel ergänzt: "Mit der richtigen Vorbereitung ist die Challenge machbar. Wir haben viele Teilnehmer in unserer Ausbildung gesehen, die durch Struktur und Geduld ihr erstes funded Konto erreicht haben."

Die Trading.de Ausbildung als optimale Vorbereitung

Wer ins professionelle Trading einsteigen möchte, findet bei Trading.de eine Ausbildung, die klar strukturiert und praxisorientiert aufgebaut ist. Das Programm richtet sich an Berufstätige, die trotz begrenzter Zeit gezielt und effizient lernen wollen.

Die Ausbildung verbindet Video-Lektionen, praktische Übungen und persönliche Begleitung. Im Mittelpunkt steht die Price-Action-Methode, mit der Trader lernen, Marktbewegungen ohne eine Vielzahl technischer Indikatoren zu verstehen. Diese Herangehensweise hat sich in der Praxis als verlässlicher Weg zu beständigen Handelsergebnissen bewährt.

"Unsere Ausbildung bereitet optimal auf Prop Trading vor", erklärt Andre Witzel. "Wer bei Sabio Trade oder einem ähnlichen Anbieter bestehen möchte, braucht ein solides Fundament. Wir legen genau das."

