Trading.de als Aussteller auf der World of Trading Messe

Trading.de wird in diesem Jahr erstmals als Aussteller auf der World of Trading 2025 vertreten sein. Am 7. und 8. November 2025 verwandelt sich das Forum Messe in Frankfurt am Main in das wichtigste Branchentreffen für Trader, Broker und Investoren.Trading.de ist mittendrin.

Die World of Trading 2025: Das Branchenevent in Frankfurt am Main

Die World of Trading (WoT) ist im deutschsprachigen Raum die größte Messe für Trading und Investment. Veranstaltungsort ist die Messe in Frankfurt am Main. Hier kommen jährlich mehrere tausend Besucher zusammen, um sich über aktuelle Markttrends, Handelsstrategien und neueste Technologien auszutauschen.

"Wir freuen uns, erstmals Teil der World of Trading zu sein", so Witzel. "Und sind schon ganz gespannt, welche Trader wir treffen werden. Es ist einfach schön zu sehen, wie die Trading-Community wächst. Für uns ist es natürlich auch eine ideale Möglichkeit, uns am Markt noch mehr zu positionieren und in den direkten Austausch mit der Community zu gehen".

Mit hochkarätigen Speakern, Live Sessions und hunderten Gleichgesinnten bietet die World of Trading einen Rahmen, in dem Theorie und Praxis aufeinandertreffen. Auch für Trading.de steht der persönliche Kontakt im Mittelpunkt:

"Trader sein bedeutet, sich täglich neu herauszufordern - mental, fachlich und strategisch", sagt Trading.de Gründer Andre Witzel. "Wir wollen den Messebesucher inspirieren und ermutigen, den nächsten Schritt auf ihrem Trading-Weg zu gehen".

Auf Besucher der World of Trading (WoT) wartet ein vielseitiges Programm:

Live Trading und Marktanalysen mit erfahrenen Profis

Workshops und Fachvorträge von Top-Referenten wie Lothar Albert, Orkan Kuyas oder Rüdiger Born

Networking-Möglichkeiten mit Brokern, Tradern und Experten

Neueste Trading-Technologien zum Anfassen und Testen

Der Eintritt ist kostenlos. Mit jedem Ticket erhalten Besucher zudem exklusiven Zugang zu den Videoaufzeichnungen der Seminare. So können Besucher alles vor Ort auf sich wirken lassen, ohne Wissen zu verpassen.

Das erwartet Besucher am Stand von Trading.de

Auf der World of Trading 2025 erhalten Besucher am Messestand von Trading.de einen direkten Einblick in die Ausbildung. Interessierte können:

persönliche Gespräche mit den Coaches führen

Live Feedback und Tipps von Mentoren erhalten

Sonderangebote von Partner-Brokern nutzen (z. B. kostenlose Trades oder günstigere Konditionen)

exklusive Tricks und Strategien für Daytrader kennenlernen

"Uns ist wichtig, dass Interessenten die Atmosphäre und Energie unserer Ausbildung selbst erleben", erklärt Andre Witzel. "Viele Besucher sind überrascht, wie persönlich und individuell eine Trading Ausbildung sein kann, wenn sie persönlich begleitet wird". Denn ein besonderes Merkmal der Trading.de Ausbildung ist der direkte Austausch mit den Coaches Witzel und Rong. Teilnehmer profitieren von Mentorenbegleitung, individuellem Feedback zu Trades, Live-Webinaren und einer aktiven Community. Im Fokus steht der Handel im EUR/USD und S&P 500 im 1-Minuten-Chart. Das setzt einen klaren Rahmen für schnelle Lernfortschritte und überprüfbare Ergebnisse.

Was ist Trading.de?

Trading.de ist eine der führenden Trading Ausbildungen in Deutschland. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrungen werden erprobte Strategien in einem persönlichen Coaching angeboten. Neben dem Ausbildungsprogramm ist Trading.de eine der größten deutschsprachigen Wissensplattformen im Bereich Trading. Mit Ratgebern, Strategietests, Broker-Vergleichen und kostenlosen Tools verbindet die Seite fundiertes Wissen mit praxisorientierter Anwendung.

