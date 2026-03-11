DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Frühjahrsputz leicht gemacht: Dreame startet großen Spring Sale mit attraktiven Angeboten

Berlin

Satte Rabatte zum Saisonstart: Kundinnen und Kunden profitieren von Preisnachlässen bis zu 400 EUR auf ausgewählte Produkte

Saubere Böden, frischer Rasen und perfektes Styling - der Frühling ist die ideale Zeit für einen Neustart im Zuhause. Passend dazu startet DreameTechnology seinen diesjährigen Spring Sale in Deutschland mit Preisnachlässen von bis zu 400 EUR auf ausgewählte Produkte aus den Bereichen Reinigung, Garten, Beauty und Küche. Die Angebote sind im Aktionszeitraum vom 03. März bis 16. März 2026 über Amazon verfügbar. Denn seien wir ehrlich: Wenn Technik uns Arbeit abnimmt, bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben - oder zumindest für einen Kaffee in der Frühlingssonne.

Intelligente Saugroboter: Sauberkeit auf Autopilot

Matrix10 Ultra Complete

Mit bis zu 30.000 Pa Saugkraft, automatischem Moppaustausch im Dock und Heißwasser-Selbstreinigung richtet sich dieses Modell an Haushalte, die maximale Automatisierung und möglichst wenig Wartungsaufwand wünschen.

Normaler Preis: 1.299 EUR

Angebot: 999 EUR

(10. März bis 16. März)

X50 Ultra Complete

Der Saugroboter kombiniert 20.000 Pa Leistung mit Hindernisüberwindungssystem und automatischer Moppreinigung und eignet sich besonders für Haushalte mit Teppichen, Haustieren oder komplexen Wohnlayouts.

Normaler Preis: 1.199 EUR

Angebot: 799 EUR

(10. März bis 16. März)

Aqua10 Ultra Roller Complete

Dank innovativer Rollenwisch-Technologie mit kontinuierlicher Reinigung während des Betriebs bietet dieses Modell besonders gründliche Wischergebnisse und ist ideal für Hartböden mit höherem Reinigungsanspruch.

Normaler Preis: 1.199 EUR

Angebot: 899 EUR

(3. März bis 16. März)

L40s Pro Ultra

Die weiterentwickelte Version des L40 Ultra bietet bis zu 19.000 Pa Saugkraft, die HyperStream Detangling DuoBrush gegen Haarverwicklungen und ein All-in-One PowerDock mit automatischer Staubentleerung (bis zu 100 Tage), 75 °C Moppreinigung und automatischem Nachfüllen - ideal für gemischte Böden und hohen Komfort.

Normaler Preis: 749 EUR

Angebot: 569 EUR

(3. März bis 16. März)

L10s Ultra Gen3 Kit

Bis zu 25.000 Pa Leistung, automatische Station und intelligente Hinderniserkennung machen dieses Modell zu einer starken Allround-Lösung für alle, die erstmals auf vollautomatische Reinigung umsteigen möchten.

Normaler Preis: 499 EUR

Angebot: 429 EUR

(3. März bis 16. März)

Nass- und Trockensauger: Für gründliche Reinigung in einem Schritt

H15 Pro

Der Nass-Trockensauger kombiniert 21.000 Pa Saugleistung mit KI-gestützter Kantenreinigung und Heißwasser-Selbstreinigung der Bürste - ideal für Familienhaushalte mit häufigen Verschmutzungen.

Normaler Preis: 449 EUR

Angebot: 319 EUR

(10. März bis 16. März)

H15 Pro Heat

Mit bis zu 85 °C heißem Wasser zur Fleckenlösung, 22.000 Pa Leistung und automatischer Bürstenhygiene eignet sich dieses Modell besonders für Küchenbereiche oder stark beanspruchte Böden.

Normaler Preis: 599 EUR

Angebot: 469 EUR

(10. März bis 16. März)

H12 Pro Flexreach

Das flache 180-Grad-Design ermöglicht Reinigung unter Möbeln, während Selbstreinigung und Haarentwirrungssystem den Wartungsaufwand reduzieren - perfekt für Wohnungen mit vielen schwer erreichbaren Stellen.

Normaler Preis: 269 EUR

Angebot: 199 EUR

(3. März bis 16. März)

Stabstaubsauger: Der Helfer für den Alltag

V20 Pro

Mit bis zu 210 Airwatt Leistung, intelligenter Schmutzerkennung und HEPA-Filterung bietet der Akku-Staubsauger starke Performance für den gesamten Haushalt - vom Boden bis zum Auto.

Normaler Preis: 399 EUR

Angebot: 299 EUR

(3. März bis 16. März)

Smarte Gartenpflege

A3 AWD Pro 3500

Der Allrad-Mähroboter mit LiDAR-Navigation arbeitet ohne Begrenzungskabel, bewältigt Steigungen bis 80 % und eignet sich für große, anspruchsvolle Grundstücke bis etwa 3.500 m².

Normaler Preis: 2.599 EUR

Angebot: 2.299 EUR

(10. März bis 16. März)

A1 Pro

Mit kabelloser Installation, intelligenter Hinderniserkennung und effizienter Routenplanung richtet sich der A1 Pro an mittelgroße Gärten, die komfortabel automatisiert gepflegt werden sollen.

Normaler Preis: 1.599 EUR

Angebot: 899 EUR

(3. März bis 16. März)

Beauty-Technologie

Pocket Pro

Der kompakte, faltbare Hochgeschwindigkeits-Haartrockner mit Dualspannung ist besonders für Reisen oder den Alltag unterwegs geeignet - klein, aber leistungsstark.

Normaler Preis: 169 EUR

Angebot: 149 EUR

(10. März bis 16. März)

Haushalt

AP10 Luftreiniger

Mit mehrstufigem Filtersystem, 360-Grad-Luftzirkulation und spezieller Auslegung für Haushalte mit Haustieren verbessert der AP10 die Luftqualität und reduziert Gerüche sowie Allergene.

Normaler Preis: 399 EUR

Angebot: 279 EUR

(3. März bis 16. März)

SF25 Speisereste-Entsorger

Das kompakte Gerät nutzt ein Dreiklingensystem zur kraftvollen Zerkleinerung von Speiseresten, kombiniert mit Aktivkohlefilter gegen Gerüche und automatischer Hochtemperatur-Reinigung - ideal für Küchen mit hohem Nutzungsgrad.

Normaler Preis: 399 EUR

Angebot: 299 EUR

(3. März bis 16. März)

Tasti 5-in-1 AirFryer

Die tragbare Heißluftfritteuse kombiniert zwei Glasbehältergrößen (2,5 L und 4,5 L), 3D-Heißluftzirkulation und Dampffunktion für knusprige Ergebnisse bei weniger Öl - geeignet für flexible Nutzung zu Hause oder unterwegs.

Normaler Preis: 149 EUR

Angebot: 99 EUR

(10. März bis 16. März)

Frühjahrsaktion mit starken Preisvorteilen

Je nach Produkt können Käuferinnen und Käufer während des Spring Sales bis zu 700 EUR sparen. Die Aktion umfasst zahlreiche Kategorien - vom Saugroboter bis zum Airfryer - und bietet damit einen idealen Zeitpunkt für ein technisches Upgrade im Haushalt. Oder anders gesagt: Der Frühling ist die Zeit des Aufblühens - warum also nicht auch für die eigene Technik?

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

