MOVA präsentiert KI-gestützte Roboterreihe mit der LiDAX Ultra AWD Serie als Highlight

Neudefinition intelligenter Outdoor-Pflege für Rasen, Pool und Zuhause

Berlin (ots)

MOVA, weltweit führend im Bereich Smart-Home-Innovationen, stellt heute seine neuesten KI-gestützten Outdoor-Roboterprodukte vor – den Mähroboter LiDAX Ultra AWD Serie, den Poolroboter Diver A10 sowie den Fensterreinigungsroboter N1 – und markiert damit ein bedeutendes Upgrade seines intelligenten Outdoor-Ökosystems. Basierend auf fortschrittlicher KI-Wahrnehmung, leistungsstarker Allrad-Performance und kabelloser Automatisierung setzt die neue Produktreihe neue Maßstäbe für intelligente Außenpflege und bietet modernen Haushalten mehr Präzision, höhere Leistung und mühelose Kontrolle.

„Wir schaffen ein intelligentes Outdoor-Ökosystem, das den Alltag erleichtert, indem es Rasen- und Poolpflege durch fortschrittliche Sensorik und KI-gesteuerte Autonomie automatisiert, sodass Nutzer ein wirklich müheloses Leben im Freien genießen können“, sagt Kurt Wang, Head of Sales, West Europe bei MOVA.

LiDAX Ultra AWD Serie: Mehr als nur Gelände – definiert durch tiefere Intelligenz

Die MOVA LiDAX Ultra AWD Serie wurde für komplexe Außenbereiche entwickelt und kombiniert fortschrittliche KI-Wahrnehmung mit leistungsstarker Allrad-Technologie. Basierend auf der UltraView™ 3.0 Sensorplattform und der UltraDrive™ 4WD-Architektur ermöglicht sie eine autonome Navigation auf Zentimeterniveau – ganz ohne Begrenzungskabel oder RTK-Basisstationen – und definiert intelligente Rasenpflege neu.

UltraView™ 3.0: 3D-Umgebungsintelligenz in Echtzeit

Als weltweit Nr. 1 Marke für LiDAR-gestützte Mähroboter im Jahr 2025* nutzt MOVA umfassende Expertise in 360°-3D-LiDAR und KI-gesteuerter Autonomie, um branchenführende Outdoor-Intelligenz zu liefern. Im Zentrum der LiDAX Ultra AWD Serie vereint das UltraView™ 3.0 System 360°-3D-LiDAR mit KI-optimierten 1080p-HDR-Dualkameras und erstellt hochauflösende 3D-Tiefenkarten des Rasens und der Umgebung in Echtzeit.

Mit Erkennungsdistanzen von bis zu 70 Metern ermöglicht diese Multi-Sensor-Fusion eine präzise Positionierung, vorausschauende Erkennung und stabile Navigation selbst bei komplexen Layouts, schlechten Lichtverhältnissen oder starkem Sonnenlicht. Gleichzeitig werden über 300 Arten von Hindernissen erkannt und vermieden, um einen sicheren Betrieb rund um Menschen, Haustiere und alltägliche Gartenobjekte zu gewährleisten.

KI-gestütztes Auto-Mapping: Ohne Kabel, ohne RTK

Für eine mühelose Einrichtung konzipiert, verzichtet die LiDAX Ultra AWD Serie vollständig auf Begrenzungskabel und RTK-Infrastruktur. Nach dem Einschalten scannt das KI-gestützte Auto-Mapping-System die Umgebung und erstellt innerhalb weniger Minuten eine präzise Rasenkarte. Mähzonen und optimierte Routen werden automatisch definiert – für sofortige Einsatzbereitschaft bei minimalem Nutzeraufwand.

UltraDrive™ 4WD: Leistung und Stabilität in extremem Gelände

Ausgestattet mit vier unabhängigen Radnabenmotoren und einem vollständig integrierten Allradsystem mit adaptiver Federung bewältigt die LiDAX Ultra AWD Serie Steigungen von bis zu 80 % sowie vertikale Hindernisse von bis zu 6 cm mit präziser Traktion und Stabilität. Diese fortschrittliche mechanische Architektur sorgt für kontrollierte Navigation auf unebenem Gelände und in komplexen Außenlandschaften – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

36V-Leistung für maximale Effizienz

Angetrieben von einer 36V-Batterieplattform – im Vergleich zu den marktüblichen 18V–24V – bietet das System mehr als das 5,5-Fache an Mähfläche, die 1,5-Fache Schnittleistung und die doppelte Laufzeit gegenüber Standardmodellen. Die LiDAX Ultra AWD Serie kann damit bis zu 1.000 Quadratmeter mit einer einzigen Ladung bearbeiten.

Zudem verfügt der Mäher über zwei Schneidscheiben mit einer Schnittbreite von 40 cm, was die Effizienz deutlich erhöht. Auch dichtes oder überwachsenes Gras wird gleichmäßig und konsistent geschnitten.

UltraTrim™ 2.0: Präzision bis auf 3 cm

Mit UltraTrim™ 2.0 fahren die Schneidscheiben nach außen aus und halten einen Abstand von weniger als 3 cm zur Rasenkante ein. Das sorgt für ein sauberes und präzises Schnittbild, insbesondere bei unebenen oder erhöhten Begrenzungen, und gewährleistet dauerhaft scharfe Rasenkanten bei minimalem Aufwand.

Diver A10 Poolroboter: Mit KI zur Tiefenreinigung

Der Diver A10, MOVAs erster KI-gestützter Poolroboter, bietet professionelle Reinigungsleistung in einem benutzerfreundlichen Design zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis. Durch die Kombination aus kraftvoller Saugleistung und intelligenter Navigation wird die Poolreinigung mühelos und für jeden Haushalt zugänglich – ohne Kompromisse bei der Leistung.

22.700 LPH Saugleistung für gründliche Reinigung

Der Diver A10 kombiniert drei hocheffiziente bürstenlose Motoren mit einem Dual-Track-Antriebssystem, um Sand, Haare, Blätter, Algen und Insekten zuverlässig zu entfernen. Mit 22.700 LPH Saugleistung gewährleistet er eine schnelle und umfassende Reinigung für Pools jeder Größe.

Lange Laufzeit für unterbrechungsfreies Reinigen

Ausgestattet mit einem 169 Wh (7.800 mAh) Akku arbeitet der Diver A10 bis zu vier Stunden durchgehend und reinigt Böden, Wände und Wasserlinien auf Flächen von bis zu 180 m². Fortschrittliche Anti-Degradations-Technologie sorgt für stabile Leistung auch bei langfristiger Nutzung.

EdgePulse™-Technologie für präzise Randreinigung

Die EdgePulse™ KI-Führung hält den Reiniger exakt entlang der Poolkanten. Vier magnetisch gekoppelte Räder und duale Hall-Sensoren ermöglichen eine präzise Echtzeit-Positionierung und vollständige Kantenabdeckung.

Doppelte Wasserlinien-Reinigung

Das Dual-Wasserlinien-System führt zwei Reinigungsdurchgänge durch, um Öle, Algen und Rückstände zu entfernen, und erreicht dabei bis zu 5 cm oberhalb der Wasserlinie. Das Ergebnis sind saubere, hygienische Poolränder bei minimalem Aufwand.

Fensterreinigungsroboter N1

Wenn der Frühling neues Leben bringt, sollte verschmutztes Glas nicht die Sicht trüben. Um die lebendige Umgebung mühelos und ungehindert genießen zu können, stellt MOVA seinen ersten Fensterreinigungsroboter N1 vor. Er beseitigt die Barriere zwischen Innen- und Außenbereich und verwandelt eine ungeliebte, risikoreiche Aufgabe in ein „Ein-Knopf-Start“-Erlebnis.

„Der Mini-Roboter mit maximaler Leistung“

Dual-Wing Mist-Cleaning: Streifenfreie Ergebnisse

Der N1 verfügt über ein fortschrittliches Dual-Wing Mist-Cleaning-System. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen sorgt er mit Hochdruck-Mikrovernebelung für eine gleichmäßige Benetzung, löst Schmutz vor dem Wischen und verhindert Tropfen sowie Wasserflecken. Das Ergebnis ist eine professionelle, streifenfreie Reinigung.

120 ml Wassertank für unterbrechungsfreie Reinigung

Der 120-ml-Tank deckt bis zu 32 m² mit einer einzigen Befüllung ab und reduziert Nachfüllvorgänge erheblich. Eine gleichmäßige Sprühverteilung während des gesamten Reinigungszyklus sorgt für konstante Ergebnisse auch bei großen Glasflächen.

Kompakt und vielseitig einsetzbar

Mit einem Gewicht von nur 1,3 kg und einer kompakten quadratischen Bauform (215 mm) ermöglicht der N1 eine einfache Einhandbedienung. Neben Fenstern reinigt er auch nahtlosen glatten Marmor, matte Fliesen, glasierte Fliesen, Spiegel und Duschglas.

6 anpassbare Reinigungsmodi

Über App oder Fernbedienung stehen sechs Modi zur Verfügung: Tiefenreinigung, Schnellreinigung, gründliche Reinigung, Spot-Reinigung, Kantenreinigung und Fernmodus. Der Tiefenreinigungsmodus nutzt ein N+Z-Pfadmuster zur vollständigen Abdeckung, während der Kantenmodus bis direkt an den Rahmen navigiert.

Umfassendes Sicherheitssystem

Der N1 verfügt über ein 12-stufiges Sicherheitssystem. Mit 8.000 Pa Saugleistung bleibt er sicher haften und hält auch bei Stromausfall bis zu 30 Minuten. Sprachwarnungen informieren bei potenziellen Risiken, zusätzlich sorgt ein Sicherheitsseil für maximalen Fallschutz.

Verfügbarkeit

LiDAX Ultra AWD Serie

Erhältlich ab 10. März 2026 in drei Modellen. UVP:

● LiDAX Ultra 1000 AWD: 1.599 €

● LiDAX Ultra 1600 AWD: 1.899 €

● LiDAX Ultra 2000 AWD: 2.199 €

Einführungsrabatt von 300 € vom 10.–24. März 2026.

Poolreiniger - Diver A10

Ab 10. März 2026 erhältlich. UVP: 699 € Einführungsrabatt: 100 € (Preis: 599 €).

Fensterreinigungsroboter N1

Ab sofort erhältlich. UVP: 249 € Frühlingsaktion: 199 € (zeitlich begrenzt).

Erhältlich über die MOVA-Website, Amazon sowie ausgewählten Handelspartnern, wie Bauhaus, OBI, Hornbach, Toom, MSD und Manomano. Die Modellverfügbarkeit kann je nach Vertriebskanal variieren.

