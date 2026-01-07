DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Mit neuen Backöfen, Geschirrspülern & Kühlschränken: Dreame erweitert sein Smart-Home-Ökosystem

Berlin

Dreame Technology, ein führender Innovator für Smart-Home-Lösungen, gab heute die Erweiterung seines Produktportfolios bekannt. Vorgestellt wurden neue Modelle in den Produktlinien Kombi-Dampfbackofen, Geschirrspüler und Kühlschrank. Einige dieser Neuheiten feierten bereits auf der IFA 2025 ihre Premiere. Die Produkte unterstreichen Dreames strategische Entwicklung vom Spezialisten für eine einzelne Produktkategorie hin zum Anbieter eines umfassenden Smart-Home-Ökosystems - konsequent geleitet von der Vision "Empower Your Dreame Life".

"Unsere Führungsrolle im Bereich intelligenter Reinigungsgeräte hat uns gelehrt, was Nutzer wirklich schätzen: Zuverlässigkeit, intuitive Intelligenz und mühelose Integration", sagte Sean Chen, Managing Director von Dreame WEU. "Dieses tiefgehende Verständnis wenden wir nun an, um mit unseren neuen Backöfen, Geschirrspülern und Kühlschränken ein harmonisches Home-Ökosystem zu schaffen, das den Alltag der Nutzer vereinfacht und bereichert."

Einbau-Kombi-Dampfbackofen OZ60 Pro: Ein Backofen. Jede Mahlzeit.

Der Dreame Einbau-Kombi-Dampfbackofen OZ60 Pro vereint eine professionelle Küche in einem einzigen leistungsstarken Gerät. Er integriert Dampfgaren, Umluft, Airfrying, Brotbacken und Joghurtzubereitung in einem großzügigen Garraum mit 81 Litern Volumen - ausreichend für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Gerichte.

Mit einem Temperaturbereich von 30 °C bis 260 °C setzt er neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit. Angetrieben von einem 1.600-Watt-Dampfsystem ermöglicht er Dampfunterstütztes Backen sowie Dampf-Airfrying. Für höchste Präzision kombiniert das Dampfunterstützte Backen fünf Heizelemente mit Hochgeschwindigkeits-Heißluft und PID-Regelung in zehn professionellen Modi. So gelingen perfekte Ergebnisse - von knusprigen Krusten bis zu saftigen Innenstrukturen. Das Dampf-Airfrying reduziert den Ölgehalt der Speisen und macht sie damit gesünder. Ergänzend decken acht zusätzliche Modi den gesamten Kochprozess ab, vom Auftauen bis zur Teigruhe, und machen das Kochen besonders komfortabel.

Trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit erreicht der OZ60 Pro die Energieeffizienzklasse A++ (EED, 2012). Die Reinigung wird durch einen nahtlosen Emaille-Innenraum sowie einen speziellen 120-°C-Dampfreinigungsmodus erleichtert, der Verschmutzungen mühelos löst.

Geschirrspüler DZ60 Pro: Präzise Sauberkeit, sichere Anwendung

Ausgezeichnet mit dem renommierten IFA 2025 Best in Home Appliances Award definiert der Dreame Geschirrspüler DZ60 Pro Küchenhygiene durch intelligente Ingenieurskunst neu.

Kernstück ist das innovative 360° HydraFlow Wash System, das mit mehrschichtigen Hochdruck-Sprüharmen arbeitet - darunter ein FlexWing-Sprüharm, dessen Enden sich um bis zu 25° schwenken lassen. In Kombination mit einer speziellen Intensiv-Sprühzone hinter dem FlexWing und 75 °C heißem Wasser beseitigt der DZ60 Pro selbst hartnäckigste Rückstände und Fett zuverlässig.

Nach dem Spülgang öffnet sich die Tür automatisch, während eine aktive Belüftung die Feuchtigkeit entweichen lässt. Optional steht ein PTC-Heißlufttrocknungsmodus für makellose Trocknungsergebnisse zur Verfügung. Bemerkenswert ist die Energieeffizienzklasse A (EED, 2023), mit einer Einsparung von rund 10 kWh pro 100 Zyklen. Das Gerät hält Geschirr bis zu 15 Tage trocken und geruchsfrei.

Vollständig in das Dreame-Ökosystem integriert, lässt sich der DZ60 Pro über die Dreame App aus der Ferne überwachen und steuern - für sauberes Geschirr und maximale Sicherheit.

Geschirrspüler DZ40 Pro: Starke Reinigung, intelligente Bequemlichkeit

Der DZ40 Pro bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und bringt zentrale Premium-Funktionen in ein erschwinglicheres Segment. Er nutzt ebenfalls das effektive 360° HydraFlow Wash System und den FlexWing-Sprüharm. Zwei Trocknungsmodi stehen zur Verfügung, um sich an unterschiedliche Feuchtigkeitsbedingungen anzupassen. Wie sein preisgekröntes Schwestermodell erreicht auch der DZ40 Pro die Energieeffizienzklasse A (EED, 2023). Die Frischhaltefunktion für Geschirr beträgt praktische sieben Tage. Gleichzeitig bleibt die vollständige Smart-Konnektivität über die Dreame App erhalten, inklusive Fernsteuerung und Programmüberwachung - für intelligente, leistungsstarke Reinigung zu einem besonders wirtschaftlichen Preis.

Kühlschrank Mega Pro 456L: Mega Platz. Pro Frische.

Mit dem Kühlschrank Mega Pro denkt Dreame Technology die Küchenaufbewahrung neu. Das Modell kombiniert eine außergewöhnlich kompakte Stellfläche von nur 0,4 m² mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 456 Litern. Dank ultradünner Isolierschäume und eines bündigen Luftkanaldesigns stehen im Innenraum 20 %* mehr nutzbarer Platz zur Verfügung, sodass auch große Lebensmittel problemlos untergebracht werden können.

Der Mega Pro verfügt über eine FreshFlex Multi-Mode-Zone mit präzisen Temperatureinstellungen (4 °C, 2 °C, 1 °C und -1 °C), um optimale Frische für unterschiedliche Lebensmittel zu gewährleisten - ob Obst und Gemüse, Milchprodukte und Getränke, empfindliche Frischware oder küchenfertiges Fleisch. Unterstützt wird dies durch einen Inverter-Kompressor für bedarfsgerechte Kühlung. Die AeroFresh-Reinigungsfunktion kombiniert ein Aktivkohlemodul mit kontinuierlicher Luftzirkulation zur Geruchsneutralisation im Innenraum. Das No-Frost-System verhindert Eisbildung, sodass Lebensmittel jederzeit frisch bleiben.

Der Mega Pro ist zudem in einer 409-Liter-Variante erhältlich und bietet das gleiche intelligente Design für unterschiedliche Küchenanforderungen und Budgets.

Verfügbarkeit und Preise

Die neue Produktlinie ist ab dem 20. Januar erhältlich. Exklusive Einführungsangebote gelten bis zum 20. Februar 2026.

Der Premium-Backofen Dreame OZ60 Pro wird zu einem Preis von 1.599 EUR in das Portfolio aufgenommen und über die offizielle Dreame-Website verkauft. Im Rahmen der Einführungsaktion erhalten Käufer 250 EUR Rabatt sowie kostenlosen Versand und eine 3-jährige Garantieverlängerung (insgesamt 5 Jahre Garantie) bei einem Kauf über die offizielle Website während des Aktionszeitraums.

Der ausgezeichnete Geschirrspüler Dreame DZ60 Pro ist für 999 EUR über die offizielle Website und Amazon erhältlich. Der Geschirrspüler DZ40 Pro wird zu einem Preis von 899 EUR über die offizielle Website angeboten. Für beide Geschirrspüler gilt ein Einführungsrabatt von 150 EUR sowie kostenloser Versand und eine 3-jährige Garantieverlängerung (insgesamt 5 Jahre Garantie) bei einem Kauf über die offizielle Website während des Aktionszeitraums.

Der Kühlschrank Dreame Mega Pro 456L ist zum Preis von 849 EUR erhältlich, das 409-Liter-Modell kostet 699 EUR. Beide Modelle werden über die offizielle Dreame-Website und Amazon angeboten. Für beide Kühlschränke gilt ein Einführungsrabatt von 100 EUR sowie kostenloser Versand und eine 3-jährige Garantieverlängerung (insgesamt 5 Jahre Garantie) bei einem Kauf über die offizielle Website während des Aktionszeitraums.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

