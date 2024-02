Valentin Haas

Die Ansprüche der jungen Generation - Psychologe erklärt, wie Unternehmen die Gen Z als engagierte Mitarbeiter gewinnen

Hannover (ots)

Die Generation Z, die nun in das Berufsleben eintritt, bringt wie jede Generation ein individuelles Mindset mit sich. Insbesondere, was das Arbeitsleben angeht, unterscheidet sie sich jedoch stark von ihren Vorgängern. So ist das Mindset der Gen Z von einem starken Verlangen nach Freiheit und Selbstverwirklichung geprägt. Das erhöht für Arbeitgeber die Notwendigkeit, Strategien zu etablieren, die den Bedürfnissen dieser Generation gerecht werden.

Studien zufolge weisen junge Arbeitnehmer im Vergleich zu älteren Kollegen eine geringere Loyalität gegenüber Arbeitgebern auf. Um talentierte Mitarbeiter der Gen Z zu gewinnen und zu binden, müssen Unternehmen eine Arbeitsumgebung schaffen, die ihre Werte reflektiert. Hierbei geht es nicht nur um finanzielle Anreize, sondern auch um einen klaren Fokus auf persönliche Entwicklung und soziale Verantwortung. Wie Unternehmen die Gen Z für sich gewinnen können, wird im Folgenden erläutert.

Die Wertvorstellungen und Ansprüche der Generation Z

Die Arbeitswelt hat sich durch den Eintritt der Generation Z grundlegend verändert. Mitglieder dieser Generation streben danach, sich am Arbeitsplatz willkommen und anerkannt zu fühlen - die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ist für sie von essenzieller Bedeutung. Arbeit soll nicht nur Mittel zum Zweck sein, sondern ihre Interessen und Werte widerspiegeln, um ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu vermitteln.

Im Hinblick auf ihre berufliche Entwicklung bringt die Gen Z klare Werte und hohe Erwartungen mit. Sie schätzen umweltfreundliche Praktiken und suchen nach Unternehmen, die ökologische Verantwortung aktiv in die Tat umsetzen. Zudem wünschen sie sich ein Arbeitsumfeld, das Vielfalt in all ihren Facetten würdigt und fördert. Klare definierte Wege zur beruflichen und persönlichen Entwicklung in Form von entsprechenden Fortbildungsangeboten und transparenten Karrieremöglichkeiten sind ebenfalls wichtig.

Mehr als "nur" Finanzen - auf diese Aspekte achten junge Mitarbeiter bei einem potenziellen Arbeitgeber

Finanzielle Anreize alleine reichen dabei nicht mehr aus, um Mitarbeiter der Gen Z in einem Unternehmen zu halten. Die junge Generation strebt nach einer Arbeitsumgebung, in der ihre Beiträge nicht nur anerkannt, sondern auch sichtbar gemacht und aufrichtig geschätzt werden. Die Vorliebe dieser Generation gilt einem Arbeitsumfeld, das Kreativität anregt und Autonomie fördert. Vor allem in Branchen mit hohem Tempo und viel Stress ist zudem eine Arbeitsumgebung, die geeignete Maßnahmen zur Unterstützung der psychischen Gesundheit ihrer Mitarbeiter ergreift, gefragt. Mitarbeiter benötigen einen sicheren Raum, der mentales Gleichgewicht und individuelles Wohlbefinden fördert.

Unternehmen stehen angesichts dieser Entwicklung vor der Herausforderung, Arbeitsumgebungen zu schaffen, die die Werte der Gen Z authentisch widerspiegeln. Damit das gelingt, ist eine offene Kommunikation erforderlich, die das Vertrauen im Team stärkt. Gen Z-Mitarbeiter legen Wert auf eine Arbeitsumgebung, in der Offenheit und Ehrlichkeit nicht nur gefördert, sondern auch aktiv gelebt werden. Die Einführung flexibler Arbeitszeiten und geeigneter Remote-Optionen wird sehr geschätzt und trägt dazu bei, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen.

Soziale Verantwortung spielt ebenfalls eine Schlüsselrolle bei der Anziehung und Bindung talentierter Mitarbeiter. Die Gen Z möchte, dass ihre eigenen ethischen Überzeugungen mit den Überzeugungen ihres Arbeitgebers übereinstimmen. Unternehmen, die sich aktiv für Umweltschutz, soziale Projekte und Nachhaltigkeit engagieren, werden als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen.

Maßgeschneiderte Personalstrategien für ein erfolgreiches Arbeitsumfeld

Um gezielt auf die Bedürfnisse der jungen Generation eingehen zu können, benötigen Personalabteilungen ein gewisses Verständnis für psychologische Bedürfnisse wie Anerkennung, sinnstiftende Arbeit und Zugehörigkeit. Eine Kultur der offenen Kommunikation, in der die mentale Gesundheit der Mitarbeiter ernst genommen wird, ist unerlässlich. Zudem sollten Personalabteilungen klare Karrierewege und diverse Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, um das berufliche und persönliche Wachstum der Gen Z zu fördern. Ein partizipatives Management, das die Gen Z in Entscheidungsprozesse mit einbezieht, ist ein weiterer wichtiger Faktor.

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, das Potenzial der Generation Z voll auszuschöpfen. Auf diese Art und Weise gelingt es, eine zufriedene Belegschaft zu schaffen, die den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt gewachsen ist.

Über Valentin Haas:

Viele Unternehmer, Manager oder Selbständige gelangen in ihrer beruflichen Laufbahn an einen Punkt, an dem plötzlich der Antrieb fehlt. Sie stehen gefühlt vor einem Berg von Aufgaben, der einfach nicht weniger wird und jede Herausforderung wirkt erdrückend. Dabei schleichen sich gerade in solchen Situationen negative Gedanken ein, die in der Folge kaum mehr abzuschalten sind. Versagensängste, das Gefühl, positive Aspekte selbst zu ruinieren und ständige Vergleiche mit anderen Menschen - oft noch durch Social Media angefeuert - rauben dann jegliche Freude am beruflichen und privaten Leben. Doch aufzugeben ist keine Option, denn was sich einschleicht, kann auch wieder aktiv vertrieben werden. Auf diesem Weg unterstützt Valentin Haas seine Klienten. Er ist approbierter psychologischer Psychotherapeut und Business-Coach und hat einen Ansatz entwickelt, der sich auf die Resilienz von Unternehmern, Managern und Selbständigen spezialisiert. Mehr Informationen unter: www.valentinhaas.de

