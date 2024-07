NiCe Publishing Consulting GmbH

Vom Lieferdienst zum Millionen-Business: Wie Cedric Mattig der Aufstieg gelang

Bild-Infos

Download

Kastellaun (ots)

Orts- und zeitunabhängig arbeiten, hohe Umsätze generieren, maximale Unabhängigkeit genießen - wohl einer der häufigsten Träume unserer Gesellschaft, der jedoch mindestens genauso oft unerfüllt bleibt. Dass derartige Ziele aber nicht so unerreichbar sein müssen, wie die meisten von uns vermuten würden, stellen ambitionierte Jungunternehmer immer wieder unter Beweis: So auch Cedric Mattig, der in nur wenigen Jahren ein Millionen-Business aufbaute und heute anderen Menschen dabei hilft, ähnliche Erfolge zu erzielen. Wie aber gelang ihm dieser rasche Aufstieg? Und noch wichtiger: Kann ihm das jeder von uns nachmachen?

Studium, Ausbildung oder doch lieber ein Jahr im Ausland? Für die meisten Menschen beginnt der Einstieg in das Berufsleben wohl mit genau dieser Frage. Doch so unterschiedlich und unvorherbestimmt die ersten Arbeitsjahre auch erscheinen mögen, so einheitlich ist das Resultat davon: Letztendlich landen die meisten Menschen in einem Job, von dem sie kurze Zeit vorher noch nicht einmal wussten, dass sie ihn überhaupt ausüben wollen - und auch im Nachhinein kommt diese Erkenntnis leider oft genug nicht. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Betroffene fragen: Ist das wirklich alles? "So war es tatsächlich auch bei mir. Daran erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen: Schon mitten im Studium habe ich plötzlich alles hinterfragt", erzählt Cedric Mattig. "Und ich wusste: Da muss noch mehr sein."

"Heutzutage geht es vielen Menschen wie mir damals. Das Problem dabei: Nur die wenigsten von ihnen finden einen echten Ausweg", fügt der erfolgreiche Unternehmer hinzu. "Auch ich musste lange nach einer geeigneten Lösung suchen - letzten Endes habe ich sie aber gefunden." So baute sich der damalige Student mit Amazon Kindle Direct Publishing (KDP), also dem Verkauf von Büchern, ein eigenes Business auf und erzielte bereits nach kurzer Zeit beachtliche Umsätze. Als Geschäftsführer der NiCe Publishing Consulting GmbH vermittelt er zudem anderen Menschen das nötige Wissen, um sich ganz ohne technische Vorerfahrung oder übermäßigen Zeitaufwand ein lukratives Zusatzeinkommen aufzubauen. Wie sein Erfolgsweg mit all seinen Hürden und Rückschlägen wirklich aussah und was wir alle davon lernen können, erfahren Sie hier.

Ein Start mit Hürden und Enttäuschungen: So begann Cedric Mattig seine berufliche Laufbahn

Nicht wenige von uns sind etwas überrascht, vielleicht sogar enttäuscht, wenn die leise Hoffnung auf größtmögliche Unabhängigkeit und finanzielle Freiheiten nach der Schulzeit plötzlich platzt: Stattdessen werden wir mit harter Arbeit, unklaren Zukunftsaussichten und verschiedensten Verpflichtungen konfrontiert. So erlebte es auch Cedric Mattig, als er mit 16 Jahren und dem Abitur im Gepäck nach England ging, nur um bis zu 60 Stunden pro Woche im Einzelhandel, auf dem Weihnachtsmarkt oder für einen Lieferdienst zu arbeiten - statt unbeschwert neue Länder und Kulturen kennenzulernen, lieferte er also für Deliveroo auf dem Sattel eines alten Fahrrads Essen aus.

Auf der Suche nach neuen Perspektiven begann Cedric Mattig etwa ein Jahr später sein Studium an einer Privathochschule in Berlin. Um sich dabei über Wasser zu halten und seine gerade einmal 26 Quadratmeter große Wohnung zu finanzieren, arbeitete er nebenbei für Vodafone. "Ich werde nie vergessen, wie ich bis zu anderthalb Stunden in der S-Bahn nach Berlin fahren musste - wertvolle Zeit, die ich besser nutzen hätte können", verrät er hierzu. Dabei habe er schnell gemerkt, dass es nicht so weitergehen konnte - täglich zu einer Arbeit fahren, um am Ende des Monats einen Gehaltscheck zu bekommen, mit dem sich die Rechnungen halbwegs begleichen lassen. Auch sein direktes Umfeld erlebte eine ähnliche Unzufriedenheit: "Damals umgab ich mich größtenteils mit Leuten, die ebenfalls äußerst unglücklich waren - mit sich selbst, ihrem Job und der monotonen Arbeit", so Cedric Mattig.

Erfolg kommt mit Entschlossenheit und Strategie: Wie Cedric Mattig sein Millionen-Business aufbaute

Den "Wunsch nach mehr" hegen gewiss viele Menschen - im Gegensatz zu dem Großteil von ihnen entwickelte Cedric Mattig daraus jedoch den ernsthaften Willen, etwas an seiner Situation zu ändern. Also begann er, die Hausarbeiten für seine Kommilitonen zu schreiben und sich auf diese Weise etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Parallel dazu informierte er sich im Internet über verschiedenste Online-Business-Modelle, die zu ihm passen könnten - sein Entschluss, selbst etwas auf die Beine stellen zu wollen, stand damit fest. Und tatsächlich: Nach ausgiebiger Recherche entdeckte er seine Begeisterung für Amazon Kindle Direct Publishing. "Es war gewissermaßen die Liebe auf den ersten Blick", betont er hierzu.

So startete Cedric Mattig sein erstes eigenes Business ohne Zögern und mit vollem Enthusiasmus, erlebte dabei allerdings direkt genau jene Rückschläge, die vielen von uns nur allzu vertraut sind: Sein erstes Buch floppte sofort und auch der zweite Anlauf war zum Scheitern verurteilt. "Derartige Misserfolge sind gerade zu Beginn extrem hart - allerdings sind das die Momente, in denen man nicht aufgeben darf", erklärt Cedric Mattig. Dank dieser Entschlossenheit erwirtschaftete er nur 18 Monate später Tantiemen in Höhe von 10.000 Euro. Auch sein Studium konnte er guten Gewissens pausieren, um sich zwei Semester später exmatrikulieren zu lassen und seinen Fokus so zu 100 Prozent auf sein KDP-Business richten zu können.

Beeindruckt von seinem raschen Erfolg, fragten ab 2020 immer mehr Menschen für ein Eins-zu-eins-Coaching an, um sich ebenfalls von den Ketten eines wenig zufriedenstellenden Berufslebens befreien und ein lukratives Zusatzeinkommen aufbauen zu können. Das wachsende Interesse an seiner Expertise nahm sich Cedric Mattig schließlich zum Anlass, um auch sein Coaching-Business weiter auszubauen: Bis heute konnte er damit mehr als 500 Menschen dabei unterstützen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen und einen Umsatz von über fünf Millionen Euro erzielen. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Tür zu solchen Erfolgen uns allen offen steht - ich bin das beste Beispiel dafür: Wenn ich das schaffen kann, kann das auch jeder andere", erläutert Cedric Mattig abschließend.

Wollen auch Sie sich den Wunsch von finanzieller Freiheit endlich erfüllen und unter professioneller Anleitung als Selfpublishing-Unternehmer Fuß fassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Cedric Mattig und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: NiCe Publishing Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell