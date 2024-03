NiCe Publishing Consulting GmbH

Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH: Kinderbücher als Einnahmequelle für mehr finanzielle Unabhängigkeit

Sie dürfen in keinem Kinderzimmer fehlen - Gefühlebücher, Mutmachgeschichten und Vorlesebücher. Wir alle kennen sie aus unserer eigenen Kindheit. Cedric Mattig, Experte für Amazon Kindle Direct Publishing und Gründer der NiCe Publishing Consulting GmbH, weiß um den Wert dieser Werke. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, sich mit der Vermarktung von Kinderbüchern ein finanzielles Standbein aufzubauen. Sein Unternehmen bietet nicht nur die notwendigen Tools und das Know-how, um Kinderbücher zu erstellen und zu vermarkten, sondern eröffnet die Einkommensquellen für Autoren ohne tiefgehende Expertise im Schreiben oder in der Grafikerstellung. In diesem Artikel erklärt Cedric Mattig, wie sein Konzept funktioniert, für wen es geeignet ist und welche Ergebnisse davon erwartet werden können.

Die digitale Revolution hat die Art und Weise, wie Inhalte konsumiert und veröffentlicht werden, grundlegend verändert. Kindle Direct Publishing (KDP) von Amazon steht im Zentrum dieser Veränderung und bietet eine Plattform für Autoren, ihre Bücher direkt an Leser zu bringen. Viele kreative Köpfe träumen davon, ihre Geschichten zu teilen und damit Einnahmen zu generieren, sehen sich jedoch mit Hürden konfrontiert: die Komplexität der Bucherstellung, mangelndes Fachwissen und die Angst vor hohen Vorabkosten. Hinzu kommt die Sorge, nicht gehört zu werden in einem scheinbar übersättigten Markt. Nicht zuletzt führt die Unsicherheit, ob die Investition von Zeit und Ressourcen einen Rückfluss generiert, dazu, dass viele den ersten Schritt nicht wagen. "Insbesondere für angehende Autoren von Kinderbüchern birgt KDP großes Potenzial", so Cedric Mattig, Gründer der NiCe Publishing Consulting GmbH.

Cedric Mattigs Expertise in KDP und die Gründung der NiCe Publishing Consulting GmbH sind kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und Erfolge im Bereich Self-Publishing. Sein Team und er bieten nicht nur Einblicke in die Welt von KDP, sondern auch praktische Lösungen, um ohne umfassendes Vorwissen oder hohe Kosten Kinderbücher erfolgreich zu publizieren. Sein Ansatz basiert auf der Nutzung von KI und spezialisierten Softwaretools, die es Autoren ermöglichen, Inhalte zu erstellen, die sowohl ansprechend als auch verkaufbar sind. "Unser Ziel ist es, Menschen zu befähigen, ihre Leidenschaft in Profit umzuwandeln, indem wir die Komplexität des Publikationsprozesses minimieren", erklärt Cedric Mattig.

Die Revolution des Self-Publishing durch KDP

Kindle Direct Publishing (KDP) hat die Türen für Menschen weit geöffnet, die ihre Werke ohne traditionelle Verlagshäuser veröffentlichen möchten. Diese Plattform ermöglicht es, mit geringem Aufwand sowohl E-Books als auch Taschenbücher einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Doch gerade im Segment der Kinderbücher gibt es Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen - eine Herausforderung, die Cedric Mattig und sein Team meistern. Dank der fortschrittlichen Technologien, wie Künstlicher Intelligenz und spezialisierter Softwaretools, ist es heute möglich, ansprechende Kinderbücher zu erstellen, ohne in teure Grafikdesigns investieren zu müssen. "Unsere Kunden profitieren von einem umfangreichen Netzwerk und vorbereiteten Vorlagen, die den Erstellungsprozess vereinfachen und kosteneffizient gestalten", erklärt Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH.

Der Prozess beginnt mit einer gründlichen Marktanalyse und Zielgruppenbestimmung. Kinderbücher umfassen eine breite Palette von Themen und Formaten, von Gefühlebüchern bis hin zu Mutmachgeschichten. Dabei ist es besonders wichtig, eine Nische zu finden, die nicht nur persönlich anspricht, sondern auch Marktpotenzial hat. Das NiCe-Team unterstützt bei der Identifikation dieser Nischen und bietet strategische Beratung zur Positionierung des Buches.

Kostenmanagement und Vermarktung

Ein entscheidender Aspekt ist das Kostenmanagement: Doch die Vorstellung, dass die Bucherstellung teuer sein muss, widerlegt Cedric Mattig mit Nachdruck. Durch das Angebot von Ressourcen wie Vorlagen und Software wird der finanzielle Aufwand für Autoren minimiert. Aufwendig erstellte Illustrationen und auch Lagerkosten sind bei KDP mit der Vorgehensweise der NiCe Publishing Consulting GmbH kein Thema. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung in Sachen Marketing und Vertrieb, um sicherzustellen, dass die Bücher ihre Zielgruppen effektiv erreichen. "Die Vermarktung von Kinderbüchern auf Amazon erfordert eine durchdachte Strategie. Das umfasst nicht nur die Wahl der richtigen Keywords und Kategorien, sondern auch den Einsatz von Amazon-Werbeanzeigen und die Pflege von Kundenrezensionen", erklärt Cedric Mattig. Gemeinsam mit seinem Team leitet er seine Klienten an, diese Tools optimal zu nutzen und somit die Sichtbarkeit und Attraktivität ihrer Bücher zu steigern.

Erfolgsgeschichten und Kundenstimmen

Frühere Kunden der NiCe Publishing Consulting GmbH berichten von signifikanten Einnahmen und einem gesteigerten Selbstbewusstsein als Schriftsteller. "Die Unterstützung durch Cedric und sein Team hat es mir ermöglicht, mein erstes Kinderbuch zu veröffentlichen und innerhalb weniger Monate eine treue Leserschaft aufzubauen", teilt eine zufriedene Kundin mit.

"Unser Ziel ist es, Autoren nicht nur zu befähigen, ihre Geschichten zu teilen, sondern ihnen auch zu zeigen, wie sie ihre Bücher zu einem erfolgreichen Geschäft machen können", erklärt Cedric Mattig. Mit dieser Unterstützung können Autoren ihre kreativen Visionen verwirklichen und gleichzeitig ein Einkommen generieren, das ihnen finanzielle Freiheit bietet.

