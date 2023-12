ESTO Holdings OÜ

ESTO startet Crowdfunding-Kampagne: eine Chance, Teil einer finanziellen Erfolgsgeschichte zu werden

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire)

„Investieren Sie nur, wenn Sie bereit sind, all Ihre investierten Gelder zu verlieren. Es handelt sich um eine risikoreiche Investition und Sie sind wahrscheinlich nicht geschützt, wenn etwas schief geht. Nehmen Sie sich 2 Minuten Zeit, um mehr zu erfahren."

ESTO, eines der führenden Finanzinstitute in den baltischen Staaten, das keine Bank ist, begibt sich mit dem Start einer Crowdfunding-Kampagne auf eine spannende Reise und lädt ein, in das Unternehmen zu investieren. Die Kampagne ( www.esto.eu/crowdfunding) läuft im Dezember in Zusammenarbeit mit Crowdcube.

In den sieben Jahren seiner Entwicklung hat ESTO seine Position durch strategische Partnerschaften mit wichtigen baltischen Einzelhändlern gefestigt. ESTO hat im Laufe der Jahre über 150 Millionen Euro an Fremdkapital aufgenommen.

Die Entwicklung des Unternehmens von 2017 bis 2023 umfasst ein beeindruckendes Netzwerk von 4.500 Partnerschaften mit Verkaufsstellen und 500.000 Nutzern in den baltischen Staaten. Das Unternehmen ist seit 2019 profitabel und hat seit 2017 kumulativ über 475 Mio. Euro an Bruttowarenvolumen (GMV), über 50 Millionen Euro an Umsatz und über 20 Mio. Euro EBITDA generiert.

Zukünftige Wachstums- und Expansionspläne

In Zukunft strebt ESTO nach starkem Wachstum und der Expansion in neue Märkte, während es seine Rentabilität aufrecht erhalten will. Die Crowdfunding-Initiative ist ein strategischer Schritt zur Beschleunigung des Wachstums in bestehenden Märkten und zur schnellen Erschließung neuer Einnahmekanäle.

Der Plan umfasst die Expansion in Lettland und Litauen und zielt darauf ab, den Marktanteil in beiden Märkten zu erhöhen. Eine weitere Priorität ist die Stärkung der Position von ESTO in Estland, wobei der derzeitige Wachstumskurs fortgesetzt werden soll.

Rekordverdächtige Ergebnisse im dritten Quartal 2023

Die Ergebnisse von ESTO im dritten Quartal 2023 haben nicht nur die Erwartungen übertroffen, sondern auch neue Maßstäbe gesetzt und das Unternehmen als Marktführer in Estland etabliert. Mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 54 % im Vergleich zum dritten Quartal des Jahres 2022 erreichte ESTO 17,5 Millionen Euro und nimmt die Erfolgsgeschichte des Unternehmens an Fahrt auf.

Die Gelegenheit, Teil des Erfolgs von ESTO zu werden

ESTO bietet potenziellen Investoren die Chance, Teil seiner Geschichte zu werden. Mit der Teilnahme an der Crowdfunding-Kampagne können Sie Teil des strategischen Plans von ESTO werden.

Um diese Chance zu nutzen, besuchen Sie www.esto.eu/crowdfunding und registrieren Sie sich. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und werden Sie Teil des Abenteuers der Neugestaltung der E-Commerce-Landschaft in den baltischen Staaten und darüber hinaus.

Detaillierte finanzielle Informationen erhalten Sie auf der Webseite für Investorenbeziehungen von ESTO.

Informationen zu ESTO

ESTO ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Wurzeln in Estland, das 2017 gegründet wurde. Die Marke wurde aus der Notwendigkeit geboren, eine neue Generation von Zahlungslösungen zu schaffen, die sowohl Endverbrauchern als auch Verkäufern zugute kommen. Mit einem starken Fokus auf Technologie und Kundentreue strebt ESTO danach, die E-Commerce-Landschaft in den baltischen Staaten und darüber hinaus neu zu gestalten.

Original-Content von: ESTO Holdings OÜ, übermittelt durch news aktuell