Markus Happe und Hüseyin Sahin von Happe Sicherheitsdienste: Woran Unternehmen einen geeigneten Sicherheitsdienstleister erkennen

Sicherheit spielt für jedes Unternehmen mit eigenem Standort eine große Rolle. Wer hier auf den falschen Sicherheitsdienstleister setzt, riskiert nicht nur jede Menge Geld, sondern auch die Sicherheit seines Gebäudes und seiner Mitarbeiter. Markus Happe und Hüseyin Sahin, Geschäftsführer der Happe Personalmanagement GmbH, zu der auch Happe Sicherheitsdienste zählt, wissen aus ihrem eigenen Kundenkreis, wie elementar die Beauftragung des richtigen Dienstleisters ist. Im Folgenden verraten sie, woran man einen geeigneten und qualifizierten Sicherheitsdienstleister auf dem heutigen Markt erkennt.

Brandschutz und Objektschutz sind zwei Bereiche, die in vielen Betrieben für Kopfzerbrechen sorgen. Oft stellt sich die Frage, wie schnell ein geeigneter Sicherheitsdienstleister gefunden werden kann, der ausreichend qualifiziert, flexibel und zugleich zuverlässig ist. Besonders kritisch wird die Situation, wenn hauseigene Sicherheitssysteme spontan ausfallen: Wenn hier nicht schnell ein externer Sicherheitsdienstleister gefunden wird, sind das Gebäude und die Mitarbeiter akut in Gefahr. Oft gerät man in dieser Notsituation an Dienstleister, die ihr Versprechen nicht halten können. "Der aktuelle Markt ist überschwemmt von Sicherheitsunternehmen, die eigentlich überhaupt nicht qualifiziert sind. Sie sind meist weder qualifiziert noch haben sie eine ausreichende Versicherungspolice. Dementsprechend können sie auch nicht fachgerecht auf die individuellen Belange ihrer Kunden eingehen", warnt Markus Happe von Happe Sicherheitsdienste.

Als ehemaliger Profifußballer konnte Markus Happe bereits in seiner sportlichen Karriere viele Erfolge feiern: Er war DFB-Pokalsieger und lief in der Champions-League auf. Nach dem Ende seiner Laufbahn widmete er sich mit demselben Engagement auch dem eigenen Unternehmen und baute sich mit der Happe Personalmanagement GmbH auch hier erstaunliche Erfolge auf. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Hüseyin Sahin, erfahrener Sicherheitsexperte und angesehener Fachmann in der Branche, bietet Markus Happe mit Happe Sicherheitsdienste individuelle Lösungen für seine Kunden und ist bereit, die Extrameile zu gehen, um für beste Ergebnisse zu sorgen. Das größte Augenmerk des Unternehmens liegt auf einer Kombination aus schneller Reaktionszeit, Transparenz und kurzen Entscheidungswegen - das ermöglicht eine schnelle, intensive und transparente persönliche Betreuung. Durch ihre langjährige Erfahrung und umfassende Expertise gewährleisten die Experten höchste Standards im Unternehmen.

Markus Happe und Hüseyin Sahin über Qualifizierungen und eine schnelle Zusammenarbeit

Bei Happe Sicherheitsdienste vergehen vom ersten Kontakt bis zum Angebot keine 30 Minuten. "Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Kunden zeitnah helfen zu können", erklärt Hüseyin Sahin. "Auf dringliche Situationen reagieren wir schnell und flexibel. Dabei verzichten wir im Gegensatz zu anderen Dienstleistern auf langfristige Verträge." Die Zusammenarbeit mit den Experten gestaltet sich transparent, schnell und persönlich. "Bei uns findet keine Massenabfertigung statt. Wir betreuen unsere Kunden auf Augenhöhe und sind für sie auch nach Ladenschluss da", versichert Markus Happe.

Auf Bewertungsportalen lassen sich nur Bewertungen im 5-Sterne-Bereich zu Happe Sicherheitsdienste finden. "Darauf sind wir besonders stolz, da wir ein großes Augenmerk auf die Qualifizierungen unserer Mitarbeiter legen", erklärt Hüseyin Sahin. "Sie sind der Grund für unseren Erfolg. Wir sind nach ISO 9001:2015, DIN 77200 zertifiziert und engagieren uns sehr in den Bereichen Arbeitssicherheit und Arbeitsmanagement."

"Das sind alles Merkmale, die bei anderen Sicherheitsdienstleistern meist zu kurz kommen", ergänzt Markus Happe. Ebenso setzen die Geschäftsführer auf modernste digitale Maßnahmen. "Wir agieren stets am Puls der Zeit und bilden uns weiter, um die neuesten Entwicklungen in der Sicherheitsbranche gleich umsetzen zu können", so die Experten weiter. "Gleichzeitig greifen wir jedoch immer wieder gern auf altbewährte Strategien zurück - je nachdem, was die individuelle Situation des Kunden erfordert."

Umweltmanagement und Nachhaltigkeit im Sicherheitsbereich

Unternehmen auf der Suche nach einem externen Sicherheitsdienstleister sollten laut den Experten also auf die richtigen Zertifizierungen, ausreichende Flexibilität und moderne Strategien achten. "Wir als Sicherheitsdienst haben zudem beschlossen, Umweltmanagement in unseren Betrieb zu integrieren", erklärt Markus Happe. "Wir gehen möglichst nachhaltig vor, um die Natur und alles drumherum so wenig wie möglich zu belasten. Wir stellen etwa unseren Mitarbeitern Hybridautos zur Verfügung, damit sie möglichst umweltfreundlich vor Ort erscheinen können." Jeder neue Kunde von Happe Sicherheitsdienste sorgt zudem dafür, dass ein neuer Baum gepflanzt wird. "Unsere Kunden erhalten dazu eine zertifizierte Urkunde, die dies bestätigt", versichert Hüseyin Sahin.

