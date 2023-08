Stuttgarter Nachrichten

Tief verwurzelter Machismus

Stuttgart (ots)

Seit der Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, vor einer Woche die frisch gebackene Fußball-Weltmeisterin Jennifer Hermoso vor laufenden Kameras ungefragt auf den Mund geküsst hat, ist die Empörung groß. Im Sport, in der Politik und nicht nur in Spanien. Das ist gut, das ist wichtig, das ist einmalig. Das ist aber nicht genug. Denn dass Rubiales nach wie vor als Verbandschef im Amt ist, zeigt, dass dieser Mann die Einstellung vieler Funktionäre widerspiegelt. Dass Machismus und Sexismus tief verwurzelt sind. Und dass die Kampagnen der Verbände zur Gleichberechtigung gegen Sexismus nur oberflächliche Image-Pflege sind. Tief im Inneren herrschen verkrustete und sexistische Strukturen. Und das ist nicht nur in Spanien so.

