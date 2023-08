Stuttgarter Nachrichten

Verstand passt auch ins Handgepäck

Stuttgart (ots)

Italien verschärft seine Benimmregeln für beliebte Tourismusziele. Dabei geht es um Regeln, die für Einheimische wie Besucher gelten. Dass sie erlassen werden müssen, ist schlimm genug. Zu oft bleibt der gesunde Menschenverstand zusammen mit Gedanken an Arbeit und Alltag am Heimatort zurück.

Wie man sich vor einem Urlaub über Preise, Sehenswürdigkeiten und das Wetter informiert, so sollte man sich über die Gepflogenheiten am Zielort kundig machen. Das gilt nicht nur für Reisen nach Italien. Viele Verhaltensweisen, die in Rom oder Venedig Geldstrafen nach sich ziehen, würden auch an den meisten anderen Orten der Welt zumindest für Stirnrunzeln sorgen. La Dolce Vita ist letztlich doch nicht so schwer: Wer in der Heimat nicht barfuß, mit bloßem Oberkörper oder nur im Bikini durch die Stadt geht, sollte es auch am Urlaubsort nicht tun. Hier leben schließlich Menschen, die ein Recht auf einen manierlichen Alltag haben.

