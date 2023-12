The Understanding China Conference

Die Konferenz „Understanding China" 2023 (Guangzhou) wurde in Guangzhou, China eröffnet

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Am 2. Dezember fand die Eröffnungszeremonie der Understanding China Conference (Guangzhou) in Guangzhou, der Hauptstadt der Provinz Guangdong, statt.

Unter dem Motto „China's New Endeavors amid Unprecedented Global Changes -- Expanding the Convergence of Interests and Building A Community of Shared Future" (Chinas neue Bestrebungen inmitten beispielloser globaler Veränderungen -- Ausweitung der Interessenkonvergenz und Aufbau einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft) nahmen Beamte, Experten, Unternehmer, ausländische Abgesandte und Vertreter internationaler Organisationen und multinationaler Unternehmen an Diskussionen teil und tauschten Ideen zu einigen der drängendsten globalen Themen wie globale Sicherheits- und Entwicklungsfragen aus.

„Die Understanding China Conference feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. In den letzten zehn Jahren wurden wir Zeuge der schnellen Entwicklung von China inmitten globaler Veränderungen. Sachkundige Personen in China und weltweit haben zunehmend ein erhebliches „Verständnisdefizit" zwischen verschiedenen Ländern und Zivilisationen erkannt, und dieses Defizit hat negative Auswirkungen auf die Förderung des gegenseitigen Vertrauens", sagte Zheng Bijian, Gründungsvorsitzender des China Institute for Innovation and Development Strategy.

Zheng stellte fest, dass die Konferenz konsequent das Prinzip von drei „Verständnissen" aufrechterhalten habe -- China verstehen, die Welt verstehen und die Veränderungen des Jahrhunderts verstehen.

„Wenn diese Konferenz der Welt helfen könnte, das Land und die kommunistische Partei (Communist Party) Chinas besser zu verstehen und China gleichzeitig dabei unterstützen könnte, die Welt und die Veränderungen des Jahrhunderts besser zu verstehen, dann können wir durch anhaltende Anstrengungen das "Verständnisdefizit" sicher verringern, fügte er hinzu.

Der ehemalige Präsident von Äthiopien Mulatu Teshome sagte, dass Chinas sozioökonomische Entwicklung seit Beginn seiner Reform und Öffnung bemerkenswert sei und Chinas Modernisierungsbemühungen Realität werden lasse. Die Belt und Road Initiative hat zu einer soliden Entwicklung der wirtschaftlichen Globalisierung beigetragen und das globale Governance-System gestärkt, indem sie der gesamten Menschheit einen neuen Weg zur Realisierung der Modernisierung eröffnet hat.

Der ehemalige Bundeskanzler von Österreich Wolfgang Schussel sagte, China sei ein glänzendes Beispiel für Freihandel und Globalisierung. Er hofft, dass China weiterhin ein marktorientiertes, rechtsstaatliches und internationalisiertes Geschäftsumfeld aufbaut und sein Engagement für Fairness, Offenheit, Transparenz und Dialog unter Beweis stellt. Sowohl China als auch die Welt können von diesen Bemühungen profitieren.

Der britische Gelehrte Martin Jacques stellte fest, dass China an der Konferenz vor 10 Jahren nicht gut verstanden wurde, insbesondere im Westen. In den letzten zehn Jahren wurde die Bedeutung der Konferenz für die Förderung eines besseren Verständnisses von China, die Förderung des weltweiten Austauschs und der Zusammenarbeit sowie die Bemühungen um eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft allgemein anerkannt.

Zheng Yongnian, Professor an der Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), sagte, dass der Schlüssel zum Verständnis von China darin liegt, die chinesische Modernisierung zu verstehen. Chinesische Modernisierung ist die Modernisierung einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen, und die chinesische Modernisierung wird nicht in der Isolation, sondern in einem offenen System erreicht. „Die Modernisierung von China wird auch der Entwicklung der Weltwirtschaft und der Globalisierung Vitalität verleihen".

Die Understanding China Conference wurde 2013 ins Leben gerufen und hat sich zu einer wichtigen internationalen Plattform für den Austausch zwischen China und dem Rest der Welt entwickelt. Die Konferenz 2023 wurde gemeinsam vom China Institute for Innovation and Development Strategy, dem Chinese People's Institute of Foreign Affairs und der Provinzregierung von Guangdong ausgerichtet. Die Seminare decken eine Vielzahl von Themen ab und während der dreitägigen Veranstaltung finden eine Reihe von Aktivitäten statt.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-konferenz-understanding-china-2023-guangzhou-wurde-in-guangzhou-china-eroffnet-302004759.html

Original-Content von: The Understanding China Conference, übermittelt durch news aktuell