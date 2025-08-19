Bybit

Bybit EU bietet Spot Margin Trading für europäische Trader: Bis zu 10-fache Hebelwirkung, vollständige Transparenz und eingebaute Risikokontrollen

Wien (ots/PRNewswire)

Bybit, die nach Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute die Einführung von Spot Margin Trading auf ihrer EU-Plattform bekannt, die europäischen Nutzern mehr Handelsflexibilität durch eine bis zu 10-fache Hebelwirkung ermöglicht. Zu den weiteren Vorteilen gehören eine vollständige regulatorische Anpassung, integrierte Transparenzfunktionen und robuste Risikomanagement-Tools.

Die neue Funktion hilft Händlern, ihre Strategien zu verstärken und gleichzeitig eine präzise Kontrolle über ihre Risikoexposition zu behalten. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Mission von Bybit EU, kapitalschonende Handelsinstrumente innerhalb eines einheitlichen Rechtsrahmens anzubieten.

„Spot Margin Trading ist ein mächtiges Instrument – vorausgesetzt, es ist gepaart mit Transparenz, Risikoaufklärung und Nutzerkontrolle", betont Mazurka Zeng, CEO bei Bybit EU. „Wir freuen uns, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das auf die evolvierende regulatorische Landschaft in Europa zugeschnitten ist. Ein Produkt, das Händlern die Möglichkeit gibt, ihre Strategien zu skalieren, ohne dabei Transparenz oder Compliance zu gefährden."

Was ist Spot Margin Trading?

Spot Margin Trading ermöglicht Nutzern, Geld gegen ihre Kryptobestände zu leihen und diese als Sicherheit zu verwenden, um mehr Vermögenswerte zu kaufen oder zu verkaufen, als ihr Kontostand sonst erlauben würde. So kann beispielsweise ein Nutzer mit 100 Euro zusätzliches Kapital leihen, um einen Handel im Wert von 1.000 Euro mit 10-facher Hebelwirkung auszuführen, wodurch sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste aus kleinen Marktbewegungen verstärkt werden.

Dies schafft große Chancen, aber auch größere Risiken, weshalb Bybit EU mehrere Sicherheitsmechanismen zum Schutz der Nutzer eingeführt hat.

Transparentes Risikomanagement: Konzipiert für EU-Trader

Der Spot Margin-Service von Bybit EU bietet eingebaute Sicherheitsfunktionen, die auf Leverage und Anlegerschutz ausgerichtet sind:

Liquidation bei 100 % Maintenance Margin zur Vermeidung weiterer Verluste

Echtzeit-Zinssätze, Margin-Anforderungen und Besicherungsquoten auf Asset-Ebene

Margin-Handel wird derzeit nur bei Cross Margin unterstützt

Hinweise zur Sensibilisierung, um zu gewährleisten, dass Nutzer die Risiken und Konditionen verstehen

Tests zur Beurteilung der Kundenkenntnisse über Risikominderung und Liquiditätsrisikoprävention

Diese Funktionen stellen sicher, dass nur informierte Benutzer auf die Hebelwirkung zugreifen können und dass die Trader die Vorteile und potenziellen Nachteile des Margenrisikos kennen.

Einheitlicher EU-Handel, jetzt mit Spot Margin Trading

Europäische Nutzer können nun über ein einziges, einheitliches Handelskonto mit Spot Margin Assets handeln, um einen effizienteren Kapitaleinsatz und Risikoverfolgung in Echtzeit zu ermöglichen. Beliebte Paare wie BTC/USDC, ETH/USDC und andere sind bereits mit Spot Margin-Funktionalität verfügbar.

Dieser Launch stärkt die Position von Bybit auf dem EU-Markt als eine der vertrauenswürdigsten und zukunftsorientiertesten Börsen in Europa, nachdem das Unternehmen kürzlich seine MiCAR-konforme Expansion abgeschlossen hat. Der Spot Margin Trading ist die Grundlage für eine breitere Einführung von kapitaleffizienten Produkten, die auf die anspruchsvollen Krypto-Trader in Europa zugeschnitten sind.

Informationen zu Bybit EU

Die Bybit EU GmbH ist eine neu gegründete europäische Gesellschaft, die über die Plattform Bybit.eu Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR* mit Ausnahme von Malta) betreut. Bybit EU wird von der Bybit EU GmbH betrieben, einem lizenzierten Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäß der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Bybit EU bietet vollständig regulierte Dienstleistungen, darunter Krypto-Verwahrung, -Handel und -Prämienprodukte und mehr, in voller Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften zum Anlegerschutz und zur Marktintegrität.

Die Bybit EU GmbH ist ein gemäß der Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) lizenzierter Crypto-Asset-Service Providier, der berechtigt ist, den Einwohnern des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme von Malta) die folgenden Dienstleistungen anzubieten:

die Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten im Namen von Kunden;

den Tausch von Krypto-Assets gegen Geld;

den Tausch von Krypto-Assets gegen andere Krypto-Assets;

die Platzierung von Krypto-Vermögenswerten; und

die Erbringung von Transferdienstleistungen für Krypto-Vermögenswerte im Auftrag von Kunden.

Die Bybit EU GmbH ist weder Betreiber einer Handelsplattform für Krypto-Assets noch bietet sie Anlageberatung an.

www.bybit.eu

Original-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuell