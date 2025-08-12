Bybit

Bybit Rising Fund: Eine globale Initiative zur grundlegenden Transformation der Bildung rund um Kryptowährungen

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Bybit, die nach Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, freut sich, die Einführung von Bybit Rising Fund bekannt zu geben, einer bahnbrechenden Corporate Social Responsibility (CSR)-Initiative, die sich auf „Bildung durch Wirkung" konzentriert. Mit einer Präsenz in mehr als 15 Regionen auf vier Kontinenten – von Bolivien und Südafrika bis hin zu den nordischen Hauptstädten – steht der Fonds für einen Paradigmenwechsel von traditionellen einmaligen Wohltätigkeitsspenden zu nachhaltigen, für beide Seiten vorteilhaften und auf Bildung ausgerichteten Partnerschaften, die Gemeinschaften langfristig nutzen.

Den Standard für Krypto-CSR neu schreiben

Der Rising Fund debütiert als Teil der World Series of Trading (WSOT) 2025 von Bybit, die unter dem transformativen Motto „Rewrite & Reshape" steht. Der diesjährige Wettbewerb geht über den Handel hinaus, um reale Auswirkungen zu erzielen, indem ein Teil des Preispools lokalen Bildungsinitiativen zugewiesen wird, die abstrakte Blockchain-Konzepte und -Hilfsmittel für Akademiker, Forschende, Entwickler, Erfinder und Studierende gleichermaßen „entmystifizieren".

Der Beitrag zu philanthropischen und pädagogischen Zwecken ist ein integraler Bestandteil der WSOT, dem ältesten Krypto-Handelswettbewerb seiner Art und Bybits Flaggschiff-Event, das jedes Jahr Millionen von Tradern begeistert.

Zum ersten Mal in der Geschichte des World Series of Trading (WSOT) wird Bybit die Kontrolle über den CSR-Preispool dezentralisieren. Jede Region – von Lateinamerika und Südostasien bis hin zu den MENA-Ländern und Europa – erhält die Möglichkeit, Bildungsprogramme, Stipendien und Hackathons gemeinsam mit lokalen Institutionen direkt zu finanzieren und zu gestalten. Dieser Ansatz stärkt die Projektverantwortung vor Ort und überträgt die kreative Gestaltungskompetenz direkt an die diejenigen, die die Projekte umsetzen. Gemeinsam werden die lokalen Taskforces die Blockchain-fähige Zukunft gestalten, die am besten zu ihren Gegebenheiten und konkreten Bedürfnissen passt.

Den Zugang zur Branche neugestalten

Der Rising Fund setzt bei kritischen Eintrittsbarrieren in den Blockchain- und Kryptowährungswelt an:

Für Einsteiger konzipierte Blockchain- und Krypto-Bootcamps

Einsteigerfreundliche Bildungsangebote , die komplexe Konzepte verständlich machen

, die komplexe Konzepte verständlich machen In stärkerem Maße stipendiengestützte Bildungsförderung für unterversorgte Communities

für unterversorgte Communities Gemeinsame Hackathons, die die wichtigsten Krypto-Akteure zusammenbringen und Innovationen fördern

„Der Rising Fund steht für unser Engagement, das Vermächtnis der WSOT durch niedrigschwellige, reale Bildungsangebote zu erweitern, die über eine reine Geste des guten Willens hinausgeht", sagt Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. „Durch strategische Partnerschaften schafft Bybit dauerhafte Werte und positioniert Krypto als Triebkraft für realen Nutzen und soziale Mobilität."

Es gelten Beschränkungen und Benutzeranforderungen. Die vollständigen Regeln und Bedingungen finden Nutzerinnen und Nutzer auf der offiziellen Seite der WSOT 2025. Weitere Informationen über den Wettbewerb finden Sie hier.

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

