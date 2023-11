Paarberatung Schaerer-Hansen

Paarberatung Schärer-Hansen: Das sind die drei Grundbausteine für eine glückliche Beziehung

Bild-Infos

Download

Riniken (ots)

Eine Beziehung voll von Liebe, Verständnis und Harmonie ist der Wunsch vieler Paare. Doch neben den Höhepunkten gibt es allzu oft auch Tiefpunkte, die es gemeinsam zu überwinden gilt. Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer sind die Gründer der Paarberatung Schärer-Hansen und setzen als erfahrene Paarberater auf einen ganzheitlichen Ansatz und das Erlernen wirklicher Kommunikation, um die Beziehungen ihrer Kunden auf ein festes Fundament zu stellen. Doch was macht eine glückliche Beziehung eigentlich aus?

Viele Beziehungen starten harmonisch: Das Paar kann sich kaum aus den Augen lassen und ist erfüllt von Liebe. Doch diese anfängliche Leichtigkeit kollidiert in vielen Fällen früher oder später mit den Herausforderungen im stressigen Arbeitsalltag. In der Folge kann es selbst in einer eigentlich glücklichen Beziehung schnell zu andauernden Problemen kommen. Das Konfliktpotenzial resultiert dabei aus den immer selben Themen: Das können sowohl finanzielle Sorgen, Differenzen in der Kindererziehung, Überlastung im Job oder allgemeine Druck- und Stresssituationen sein. Unzufriedenheit macht sich breit, die nicht nur das eigene Glück, sondern das gesamte Umfeld belastet. Schließlich überträgt sich die negative Stimmung mitunter auch auf den Freundeskreis oder das Arbeitsumfeld. Es entsteht ein Teufelskreis aus Unmut und Vorwürfen. "Derlei Entwicklungen bleiben oft über Jahre hinweg unbemerkt und nisten sich schleichend in der Beziehung ein", erklärt Thomas Schärer, Geschäftsführer der Paarberatung Schärer-Hansen.

"Umso wichtiger ist es, frühzeitig ein solides Fundament für die eigene Beziehung zu errichten, um Konflikten vorzubeugen und Krisensituationen durchzustehen", ergänzt seine Ehefrau und Geschäftspartnerin Jeannette Hansen Schärer. Gemeinsam unterstützen die Paarberater jeden Monat zahlreiche Paare dabei, ihre Beziehung auf Grundlage von Harmonie, Liebe und einer engen Verbindung zu stärken. Das Beratungsangebot findet sowohl online als auch in ihrer Praxis statt und wird durch einen Online-Kurs ergänzt. Ihre Expertise begründet sich sowohl auf bewährten und praxiserprobten Methoden als auch auf ihrer eigenen Erfahrung. Schließlich haben die Paarberater selbst einmal eine Krise erlebt und diese gemeinsam durchgestanden. Diese Erfahrung führte sie zu einer wertvollen Erkenntnis, die sie heute an ihre Kunden weitergeben, sodass auch diese voller Hoffnung und Liebe und die Zukunft blicken können. Was es für eine glückliche Beziehung braucht, haben Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer im Folgenden zusammengefasst.

1. Selbsterkenntnis

Um eine glückliche Beziehung zu führen, braucht es in erster Linie eines: Selbsterkenntnis. Dazu gehört, dass Paare ihre eigene Persönlichkeit einmal auf den Prüfstand stellen und sich sowohl ihrer Stärken und Schwächen als auch ihrer Emotionen und Bedürfnisse bewusst werden. Diese Selbstreflexion hilft schließlich dabei, Verhaltensmuster und emotionale Reaktionen innerhalb der Beziehung besser verstehen und kontrollieren zu können. Handlungen werden bewusster getroffen, eigene Anteile an potenziellen Konflikten erkannt und entsprechende Lösungen eingeleitet. Darüber hinaus trägt das Verständnis der eigenen Bedürfnisse auch dazu bei, seinen Partner und dessen Gefühle besser zu verstehen. Insgesamt bildet die Selbsterkenntnis damit die Basis für eine reife und erfüllende Beziehung.

2. Kommunikation

Wer sich seiner eigenen Bedürfnisse und Gedanken bewusst ist, sollte im nächsten Schritt nicht zögern, diese offen zu kommunizieren. Denn nur wenn der Partner weiß, wie sich sein Gegenüber fühlt, kann er entsprechend reagieren. Dazu gehört auch, dem jeweils anderen aktiv und empathisch zuzuhören. So lassen sich Bedürfnisse abstimmen, Missverständnisse klären und Konflikte effektiv bewältigen. Wichtig dabei ist, auch offen für die eigene Verletzlichkeit zu sein und diese auch aufseiten des Partners zu sehen und zu akzeptieren. Nur wenn beide Seiten die Sicht des jeweils anderen verstehen, respektieren und eine konstruktive und bedürfnisorientierte Kommunikation führen - auch, oder ganz besonders, in Stresssituationen - können Konflikte gelöst, Vertrauen aufgebaut und die Intimität weiterhin erhalten werden.

3. Offener Umgang mit Problemen

Damit einher geht auch der offene Umgang mit Problemen: Das heißt, Probleme und Konflikte nicht immer als absolut negativ zu betrachten, sondern in ihnen eine Art Chance zu sehen, die Beziehung zu stärken. Dazu gilt es in erster Linie eine entspannte und angstfreie Atmosphäre zu schaffen, die Diskussionen und Probleme zulässt. Kommt es zu Schwierigkeiten, sollten diese direkt angesprochen und ins Gewicht mit den eigenen Anteilen an der jeweiligen Situation gestellt werden. Gemeinsam kann dann nach einer Lösung gesucht werden, die beiden Partnern und ihren Bedürfnissen gerecht wird.

Paare, die diese Bausteine für sich umsetzen und sowohl die eigenen als auch die Bedürfnisse ihres Gegenübers verstehen und akzeptieren, werden es schaffen, eine glückliche Beziehung zu führen und gemeinsam Konfliktsituationen zu überwinden und über sich hinauszuwachsen.

Wollen auch Sie Ihre Beziehung endlich wieder auf ein festes Fundament stellen und wollen sich dabei von erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Paarberatung Schaerer-Hansen, übermittelt durch news aktuell