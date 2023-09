Klass Werbeagentur e.K.

Habitat R von RENSCH-HAUS: Zukunftsweisende Mehrfamilienhaus-Konzepte mit hoher Nachfrage.

Uttrichshausen (ots)

Die Baubranche in Deutschland unterliegt seit Jahren einem ausgeprägten Wandel. Für den Bau von anspruchsvollen, klimaschützenden Mehrfamilienhäusern wächst die Nachfrage bei RENSCH-HAUS seit längerer Zeit. So wurden in den letzten Jahren diverse Wohnprojekte mit mehreren Wohneinheiten erfolgreich umgesetzt. Nun verstärkt RENSCH-HAUS sein Engagement im Mehrfamilienhaus-Bereich. Im September 2023 präsentiert RENSCH-HAUS das flexible Mehrfamilienhaus-Konzept Habitat R. Die Idee dahinter ist, Anlegern, Investoren oder Kunden zur Eigennutzung unterschiedlich große Mehrfamilienhäuser zu präsentieren, die hinsichtlich ihrer nachhaltigen Bauweise und ihrer Energieeffizienz attraktive Fördermöglichkeiten versprechen und eine sehr hohe Nachfrage am Wohnungsmarkt haben. RENSCH-HAUS baut seit vielen Jahren ausschließlich in Holzständerbauweise, was eine ausgezeichnete Wohnqualität einerseits und ausgesprochen schnelle Richtzeiten auf der Baustelle verspricht.

Mit über 145 Jahren Erfahrung im Holzbau gilt das Familienunternehmen RENSCH-HAUS als einer der Innovationsführer im Markt. Produktion und Vormontage aller baulichen Hauptkomponenten erfolgen ausschließlich am deutschen Standort in Uttrichshausen / Nähe Fulda. Dirk Wolschke, Geschäftsführer von RENSCH-HAUS: "Häuser mit mehreren Wohneinheiten zu bauen, ist für uns nichts Neues. Das Neue an unserem Mehrfamilienhaus-Konzept Habitat R ist das durchdachte System, mit dem wir ganz unterschiedlich große Wohnungen indivduell nach Projektanforderung in unterschiedlich großen Mehrfamilienhäusern kombinieren können. Singles, Paare oder junge Familien - Habitat R verspricht viele räumliche Möglichkeiten.."

RENSCH-HAUS ist ein in 5. Generation geführtes Familienunternehmen. RENSCH-HAUS bildet als anerkannter Ausbildungsbetrieb in verschiedensten Gewerken aus. Musterhäuser und Beratungsbüros von RENSCH-HAUS gibt es bundesweit. www.rensch-haus.com

Original-Content von: Klass Werbeagentur e.K., übermittelt durch news aktuell