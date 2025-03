Online-Erfolg für Quereinsteiger: Das umfassende Coaching der Vinnit-X GmbH

Vinnit-X GmbH

Mit Affiliate Marketing zur erfolgreichen Selbständigkeit – was für viele nur ein Traum bleibt, wird für die Kunden der Vinnit-X GmbH wahr. Denn das Unternehmen hilft Quereinsteigern dabei, in kurzer Zeit ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Wie die Zusammenarbeit abläuft und welche Erfolge aus ihr hervorgehen, verrät Ognjen Bjelic, Experte bei Vinnit-X, in diesem Artikel.

Viele Menschen gehen ihrem Job nicht aus Leidenschaft nach, sondern aus reiner Notwendigkeit. Dabei macht sich bei den meisten von ihnen zunehmende Unzufriedenheit breit: Sie leiden unter Abhängigkeit und fehlender Selbstbestimmung und sind trotz Vollzeitarbeit weit von finanzieller Sicherheit entfernt. So wünschen sich immer mehr Menschen eine Arbeit, in der sie ihr eigener Chef sein, sich selbst verwirklichen und ein attraktives Nebeneinkommen generieren können. Ein Online-Business mit geringen Einstiegshürden, wenig Risiko und schnellen Erfolgen wäre perfekt – der reibungslose Einstieg gelingt jedoch den wenigsten. „Die Chancen, als Quereinsteiger in der Online-Welt erfolgreich neuzustarten, waren nie größer als heute“, verrät Ognjen Bjelic, Experte für Onboarding und Closer bei der Vinnit-X GmbH. „Wer aber glaubt, mit einem schnellen Online-Kurs erfolgreich zu werden, wird scheitern.“

„Denn neben dem nötigen Wissen braucht es vor allem Erfahrung und Unterstützung, um ein nachhaltiges Online-Business aufzubauen“, fährt Ognjen Bjelic fort. „Mit dem richtigen Partner an ihrer Seite vermeiden Anfänger nicht nur typische Fehler, sondern bekommen auch die Möglichkeit, schnell, strukturiert und erfolgreich ins Online-Business einzusteigen und es nachhaltig aufzubauen.“ Als Closer ist er bei der Vinnit-X GmbH für die Einarbeitung neuer Partner und die Unterstützung bestehender Partner im Vertrieb tätig. Neben der Durchführung von Onboarding-Gesprächen und der Bereitstellung von Schulungsinhalten über eine Schulungsplattform liegt sein Fokus auf der Entwicklung von Quereinsteigern, die sich im Online-Bereich selbstständig machen möchten. Gemeinsam mit Patrick Hofer, dem Geschäftsführer der Vinnit-X GmbH, begleitet Ognjen Bjelic die Kunden mit erprobten Strategien und persönlicher Unterstützung von den ersten Schritten bis zum Erfolg im Affiliate Marketing.

Vinnit-X GmbH: Eine motivierende Kombination aus wertvollem Wissen und persönlicher Unterstützung

Die Zusammenarbeit mit der Vinnit-X GmbH beginnt mit einem Informationsgespräch, das dem Kunden einen umfassenden Überblick über das Unternehmen und sein breites Produktportfolio verschafft. Im Kern geht es dabei um das Geschäftsmodell des Affiliate Marketings: Durch die Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen anderer Unternehmen über die sozialen Medien werden Einnahmen erzielt, ohne dass ein eigenes Produktangebot oder größere Anfangsinvestitionen notwendig sind. „Um mit größtmöglicher Sicherheit in die Selbständigkeit zu starten, empfiehlt es sich, zunächst nebenberuflich mit dem Affiliate Marketing zu beginnen“, rät Ognjen Bjelic. „Damit dabei Fortschritte und Erfolge erzielt werden können, sollten mindestens fünf Stunden pro Woche in den schrittweisen Aufbau des Online-Business investiert werden.“

Weil das Angebot von Vinnit-X zum großen Teil von Quereinsteigern ohne spezifische Vorkenntnisse im Online-Business in Anspruch genommen wird, liegt ein besonderer Fokus auf einem strukturierten Onboarding und der persönlichen Unterstützung durch erfahrene Coaches. Eine Online-Plattform mit umfassenden Videokursen und Lernmaterialien ermöglicht dabei die schrittweise Einarbeitung in Themen wie Sales, Marketing und Finanzen. „Während sich unsere Kunden die Inhalte in ihrem eigenen Tempo aneignen können, profitieren sie während des gesamten Lernprozesses von der Unterstützung durch einen persönlichen Coach, der dabei hilft, Fragen zu klären und Herausforderungen zu bewältigen“, verrät Ognjen Bjelic. Diese Kombination fördert nicht nur die Motivation der Teilnehmer, sondern sorgt auch für eine effektivere Umsetzung der Lerninhalte. Gleichzeitig hebt sie das Coaching von Vinnit-X deutlich von anderen Marktteilnehmern ab.

Ognjen Bjelic schreibt beeindruckende Kundengeschichten

Darüber hinaus profitieren die Kunden der Vinnit-X GmbH von vorbereiteten Vermarktungsmöglichkeiten, die ihnen den Einstieg ins Affiliate Marketing erleichtern und den Prozess beschleunigen. So gibt es nicht nur vorgegebene Strukturen und Marketingmaterialien, sondern auch Produkte, die ab dem Startzeitpunkt sofort verfügbar sind. „Unsere Kunden können ohne umfangreiche Produktrecherche direkt mit dem Verkauf beginnen und Umsätze erzielen“, verrät Ognjen Bjelic. Mit regelmäßigen Live-Events bietet die Vinnit-X GmbH ihren Kunden außerdem eine Plattform für Austausch und Networking. So werden auf den Veranstaltungen nicht nur Ideen und Anregungen zwischen Partnern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ausgetauscht, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl und die Motivation der Teilnehmer gefördert.

In seinen mittlerweile acht Jahren als Closer bei der Vinnit-X GmbH hat Ognjen Bjelic bereits viele Erfolgsgeschichten miterlebt. Beispielsweise hat er einen LKW-Fahrer betreut, der sich mit Hilfe der Vinnit-X GmbH nebenberuflich selbständig machte. Nach nur zwei Jahren konnte er seinen Hauptjob kündigen und hat heute mehr Zeit für seine Familie. Auch Ognjen Bjelic selbst ist ein eindrucksvolles Beispiel für einen erfolgreichen Quereinstieg in das Online-Business. Als ausgebildeter Vermögens- und Kreditberater mit einem Hintergrund in Maschinenbau und Metallbautechnik hatte er bereits Erfahrung in der Kundenberatung und dem Verkauf von Finanzdienstleistungen gesammelt, als er – ebenfalls zunächst nebenberuflich – ins Affiliate Marketing einstieg. Seit der 31-jährige Salzburger die Vinnit-X GmbH als Experte für Onboarding und Closer unterstützt, hat er schon unzähligen Quereinsteigern dabei geholfen, eine erfolgreiche Selbständigkeit aufzubauen. „Unser nächstes Ziel ist es, die Vinnit-X GmbH als Top-5-Agentur in der DACH-Region zu etablieren“, verrät Ognjen Bjelic abschließend.

