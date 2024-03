Vinnit-X GmbH

Patrick Hofer von der Vinnit-X GmbH: Die 5 größten Zeitfresser in deinem Online-Business

Wels (ots)

Vermeintlich durchdachte Strukturen, aufwendig erarbeitete Prozesse - und trotzdem fehlt es ständig an der nötigen Zeit für die wichtigsten Angelegenheiten? Während etliche Unternehmer Tag für Tag genau damit zu kämpfen haben, unterstützt Patrick Hofer sie dabei, sich von unnötigen Ablenkungen zu befreien und ihren Fokus auf ihre eigentlichen Herausforderungen zu legen. Wie aber gelingt das in der Praxis?

In ihrem anfänglichen Tatendrang bemühen sich die meisten Online-Unternehmer gerade zu Beginn ihrer Selbstständigkeit um maximale Produktivität. So sollen schon von Anfang an durch vermeintlich lückenlose Prozesse die Grundlagen für zuverlässige Kundengewinnung und erstklassige Resultate bei möglichst geringem Aufwand gelegt werden - durchgehender Erfolg vorprogrammiert. Spätestens mit der ersten Auftragsflut wird jedoch klar: Die meisten von ihnen sind nicht ganz so gut organisiert, wie sie zunächst dachten. Nicht nur kosten sie unstrukturierte Abläufe und fehlende Systeme Zeit und Nerven, durch unklare Priorisierungen verschwenden sie außerdem wertvolle Ressourcen. "Wenn diese Hindernisse nicht aus dem Weg geräumt werden, riskieren Online-Unternehmer nicht nur den Verlust ihrer Wettbewerbsfähigkeit, sondern setzen auch ihre gesundheitliche und psychische Belastbarkeit aufs Spiel", warnt Patrick Hofer, Geschäftsführer der Vinnit-X GmbH.

"Umso wichtiger ist es, die eigenen Zeitmanagement-Praktiken regelmäßig zu überdenken und anzupassen", fügt er hinzu. "Indem Online-Unternehmer lernen, ihre größten Zeitfresser lückenlos zu identifizieren und sie dauerhaft zu beseitigen, können sie nicht nur ihre Produktivität steigern, sondern auch ihren Geschäftserfolg langfristig sichern." So verfügt Patrick Hofer selbst über jahrelange Business-Erfahrung und unterstützt seine Kunden insbesondere in Bereichen wie Online-Marketing und digitale Vertriebsprozesse. Durch sein bewährtes Schulungssystem hat das Team der Vinnit-X GmbH zudem bereits mehr als 2.000 Online-Unternehmern geholfen, ihre internen Abläufe zu optimieren und effektiver zu gestalten. Auf welche vermeidbaren Zeitfresser sie dabei immer wieder stoßen, verrät Patrick Hofer hier.

Zeitfresser Nr. 1: Social Media

Ob im Sinne ständiger Verfügbarkeit, zum unterbewussten Vergleich mit anderen Menschen oder wegen des unbändigen Dopamin-Verlangens durch Likes und Kommentare: Nahezu jeder von uns dürfte sich hin und wieder dabei ertappen, stundenlang durch die Newsfeeds sozialer Medien zu scrollen oder sich ständig durch Benachrichtigungen ablenken zu lassen. Wer darauf nicht diszipliniert verzichten kann, sollte beispielsweise Zeitlimits für die Social-Media-Nutzung einstellen und unnötige Benachrichtigungen abschalten. Speziell für Unternehmer bietet es sich zudem an, sich bei der Nutzung von Instagram, Facebook und Co. weitestgehend auf sinnvolle Tätigkeiten wie Marketing-Maßnahmen und die Pflege des Kundenkontakts zu beschränken.

Zeitfresser Nr. 2: Perfektionismus

Hohe Ansprüche an sich selbst sind zwar durchaus hilfreich - entsteht daraus jedoch übertriebener Perfektionismus, verschwenden Unternehmer nicht selten mehr Zeit, als eigentlich notwendig wäre. Wer aus Angst vor Fehlern regelmäßig Aufgaben aufschiebt und all seine Arbeiten mehrmals optimiert, sollte daher an seinem Selbstvertrauen arbeiten und mögliche Fehler als Lernchance wahrnehmen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, in gewissen Bereichen seines unternehmerischen Schaffens das sogenannte Paretoprinzip anzuwenden, bei dem 80 Prozent der Ergebnisse bereits mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden.

Zeitfresser Nr. 3: Multitasking

Manch einer mag ausgeprägtes Multitasking als besonderes Talent erachten, im beruflichen Kontext hat der ständige Wechsel zwischen einzelnen Aufgaben allerdings größtenteils negative Auswirkungen - darunter Konzentrationsschwierigkeiten und spürbare Ineffizienz. Meist fehlt es Betroffenen lediglich am nötigen Zeitmanagement, in einigen Fällen liegt einer solchen Vorgehensweise jedoch auch die Angst, etwas zu verpassen, oder die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten zugrunde. Um hierbei Abhilfe zu schaffen, sollten Unternehmer einzelne Aufgaben priorisieren, ihren Fokus nur auf eine Sache zur selben Zeit richten und bewusste Pausen einplanen.

Zeitfresser Nr. 4: Unklare Ziele

Von grundlegender Planlosigkeit bis hin zu fehlender Motivation - erfolgreich wollen Unternehmer zwar selbstverständlich werden, eine klare Vision verfolgen dabei allerdings nur die wenigsten von ihnen. Oftmals fehlt ihnen daher auch eine zielführende Strategie, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Umso wichtiger ist es, bereits zu Beginn seiner Selbstständigkeit eine smarte Zielsetzung auszuarbeiten - und sie in regelmäßigen Strategie-Reviews an aktuelle Gegebenheiten anzupassen.

Zeitfresser Nr. 5: Ablenkung

Auch unerwartete Telefonate oder E-Mails lenken mehr von eigentlich wichtigeren Aufgaben ab, als vielen Unternehmern bewusst ist. So gilt es, auch hier für möglichst organisierte Abläufe zu sorgen und entsprechende Ablenkungen zu minimieren. Idealerweise sollten hierfür fixe Arbeitszeiten eingerichtet werden, die ausschließlich für essenzielle Angelegenheiten vorgesehen sind.

Fazit: So nutzen Unternehmer ihre Zeit effizient

"Die genannten Zeitfresser zu vermeiden, ist ein guter Anfang - darüber hinaus gibt es jedoch auch einige Maßnahmen, die Unternehmer unbedingt umsetzen sollten, um ihre Zeit möglichst effizient nutzen zu können", betont Patrick Hofer von der Vinnit-X GmbH. Neben einfachen Zeitmanagement-Tools wie Zeit-Tracking-Apps, To-do-Listen und Kalendern empfiehlt es sich hierbei, jegliche Tätigkeiten sowohl durch interne Prozesse als auch durch digitale Maßnahmen zu automatisieren. In diesem Kontext sollten Unternehmer nach und nach dazu übergehen, einzelne Aufgabenbeireiche zu delegieren. "Wer all das beherzigt, legt damit eine wertvolle Grundlage, um sich voll und ganz auf seine Geschäftsziele konzentrieren zu können. Wir unterstützen Unternehmer dabei, auf dieser Basis ihren Marketing-Erfolg zu maximieren, neue Vertriebswege zu erschließen und ihr Online-Business so dauerhaft auf Erfolgskurs zu bringen", erläutert Patrick Hofer abschließend.

Original-Content von: Vinnit-X GmbH, übermittelt durch news aktuell