Alegria Exhibition GmbH

Immersive Sommererlebnisse - bundesweite Deutschlandtickets ab sofort erhältlich

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München (ots)

Alegria Exhibition feiert in der Ausstellungsaison 2025/2026 über eine Million Besucherinnen und Besucher und bedankt sich mit einem bundesweiten Deutschlandticket für ausgewählte laufende Ausstellungserlebnisse. Für 19,99 Euro können die Besucher die aktuellen immersiven Ausstellungen Kleopatrain Hamburg, Die Legende der Titanicin Frankfurt, Vincent: Zwischen Wahn und Wunderin München und in Berlin erleben.

Zudem wird die Ausstellung Vincent: Zwischen Wahn und Wunder in Berlin letztmalig bis zum 23. August 2026 verlängert.

Die außergewöhnliche Show VINCENT: ZWISCHEN WAHN UND WUNDER begeistert derzeit das Publikum auf dem RAW-Gelände in Berlin und im Utopia in München und entführt in eine faszinierende Welt voller Kunst, Genie und intensiven Emotionen. In München noch bis zum 14. Juni 2026 zu erleben, wird das immersive Erlebnis aufgrund der großen Nachfrage auch in Berlin letztmalig bis zum 23. August 2026 verlängert, bevor es die Hauptstadt endgültig verlässt. Erstmals rückt diese Inszenierung Johanna van Gogh, Ehefrau von Theo van Gogh, ins Zentrum und erzählt die bewegende Geschichte von Vincents letzten Jahren aus ihrer einzigartigen Perspektive - ein emotionaler Blickwinkel, der tief berührt.

In Hamburg ist die Königin zu Besuch. Die immersive Ausstellung KLEOPATRA feierte im April Deutschlandpremiere. Seit dem Start im September 2025 in Madrid hat die Ausstellung bereits über 200.000 Besucherinnen und Besucher begeistert und wird nach dem Deutschlanddebüt in Hamburg in sechs weiteren Ländern präsentiert. Die Inszenierung widmet sich Kleopatras Vermächtnis und beleuchtet die Facetten einer Herrscherin, die Macht und Diplomatie ebenso meisterhaft beherrschte wie Stil und Selbstinszenierung. Neben ihrer historischen Bedeutung rücken auch ihre berühmten Liebesgeschichten, ihren luxuriöseren Lebensstil und ihre zeitlose Schönheit in den Fokus.

Große Begeisterung an Bord der Titanic in Frankfurt. Die Erlebniswelt Die LEGENDE der TITANIC hat sich in Frankfurt zu einem echten Publikumsrenner entwickelt und durfte bereits über 100.000 Besucher begrüßen. Die Ausstellung nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1912, mitten hinein in die glanzvolle Welt des legendären Ozeanriesen. Die Gäste gehen an Bord des schwimmenden Palastes, schreiten durch die Kabinenbereiche und erfahren bewegende Geschichten von Zeitzeugen. Die Ausstellung ist eine faszinierende Zeitreise und macht die Geschichte der Titanic für die ganze Familie erlebbar. Interessierte können das eindrucksvolle immersive Erlebnis in Frankfurt Heddernheim in der Raumfabrik besuchen.

Und in London wurde die von Alegria Exhibition produzierte Ausstellung VIKINGS von Eventex mit 4 Awards ausgezeichnet: Jeweils Gold für "use of audiovisual" und "set design", Silber für "immersive experience" und Bronze für "multisensory experience".

Das limitierte Deutschlandticket ist ab sofort erhältlich: Zum einmaligen Dankeschön-Preis von 19,99 EUR erhalten Besucher und Besucherinnen Zugang zu allen teilnehmenden immersiven Ausstellungen in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München - und können die Erlebniswelten flexibel besuchen. Ein immersives Sommermärchen voller Entdeckungen, das wirklich alle begeistert!

VINCENT: ZWISCHEN WAHN UND WUNDER New Media Art Center | RAW-Gelände Revaler Straße 99, 10245 Berlin

Bis 23. August 2026

Tickets unter www.vangoghimmersiv.com

VINCENT: ZWISCHEN WAHN UND WUNDER UTOPIA | Heßstraße 132, 80797 München

Bis 14. Juni 2026

Tickets unter www.vangoghimmersiv.com

KLEOPATRA - Die Immersive Ausstellung Halle 7 | Waidmannstraße 26 | 22769 Hamburg Bis 09. Juli 2026 Tickets unter https://kleopatra-immersiv.de/

Die Legende der TITANIC - Die Immersive Ausstellung Raumfabrik Frankfurt | Heddernheimer Landstraße 155

Bis 03. Juni 2026

60439 Frankfurt am Main

Tickets unter www.titanic-immersiv.de

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