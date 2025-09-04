3M Company

3M unterstützt Europas junge Talente bei den EuroSkills 2025

Das Multitechnologieunternehmen 3M ist "Main Skill Sponsor" bei den 9. EuroSkills, die vom 09. bis 13. September 2025 in Herning, Dänemark, stattfinden. Die hochrangige Veranstaltung bringt die besten Auszubildenden und Studierenden aus ganz Europa zusammen und bietet ihnen eine Plattform, um für ihr Land in verschiedenen Berufsbildern gegeneinander anzutreten.

Bis zu 600 talentierte Nachwuchskräfte aus 33 europäischen Ländern gehen in 38 verschiedenen Disziplinen an den Start und bemühen sich in sechs Sektoren um die EM-Medaillen. In diesem Jahr sind 37 junge Menschen aus Deutschland unter den Wettkampfteilnehmenden.

3M engagiert sich seit vielen Jahren für die Unterstützung junger Talente und die Förderung des kontinuierlichen Lernens. Im Rahmen der Partnerschaft mit den EuroSkills 2025 bietet 3M seine innovativen Produkte und Lösungen an, und trägt damit zu optimalen Wettkampfbedingungen für die Teilnehmenden bei. Technische Experten des Unternehmens sind vor Ort, um Einblicke in Produktanwendungen zu geben und den jungen Menschen dabei zu helfen, sowohl die Herausforderungen des Wettbewerbs als auch ihre täglichen Arbeitsaufgaben zu bewältigen.

Chris Goralski, Group President der 3M Safety & Industrial Geschäftseinheit, erklärt: "Unsere Zusammenarbeit mit EuroSkills 2025 steht im Einklang mit den Bemühungen unseres Unternehmens, die Fachkräfte von morgen zu fördern. Durch die Kooperation können wir den Lernenden noch mehr Möglichkeiten bieten, die Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, die sie benötigen, um in ihrer Karriere erfolgreich zu sein und einen positiven Beitrag in ihren Gemeinschaften zu leisten. Wir bei 3M freuen uns, die nächste Generation von Führungskräften durch diese wertvolle Partnerschaft zu unterstützen."

Die Beteiligung von 3M an den EuroSkills 2025 unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die nächste Generation von Fachkräften zu inspirieren, die Qualifikationslücke in spezialisierten Berufen zu schließen und den sich wandelnden Bedürfnissen des Fertigungssektors gerecht zu werden. Michael Stroik, Vice President Community Relations bei 3M, ergänzt: "Unsere Investitionen tragen nicht nur dazu bei, qualifizierte und fachkundige Arbeitskräfte aufzubauen, sondern auch zum allgemeinen Wohlergehen und dem Erfolg der Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten. Wir bei 3M glauben, dass Bildung einer der Eckpfeiler für Innovation ist, und wir freuen uns, zur Gestaltung einer besseren Zukunft für alle beitragen zu können. "

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit 3M als «Main Skill Sponsor». Die technische Expertise und das Engagement für junge Talente tragen dazu bei, das professionelle Niveau des Wettbewerbs zu erhöhen und die richtigen Bedingungen für die Teilnehmenden zu schaffen. So können unsere talentierten Nachwuchskräfte als Vorbilder agieren und junge Besucher ermutigen, über ihre berufliche Ausbildung nachzudenken. Eine solche Unterstützung durch unsere Partner ist unerlässlich, um die berufliche Bildung ins beste Licht zu rücken. ", sagt Henrik Kjeldsen, CEO der EuroSkills 2025.

Investitionen in die Belegschaft der Zukunft

Mit seiner über 70-jährigen Tradition, etwas an die Gemeinschaften zurückzugeben, stärkt 3M auch zukünftige Generationen, indem das Unternehmen Bildungsangebote und die Entwicklung von Gemeinschaften fördert. Im Jahr 2024 unterstützte 3M Gemeinschaften weltweit mit Geld- und Sachspenden in Höhe von mehr als 56 Millionen US-Dollar.

Die State of Science Insights 2025 von 3M zeigen, dass 75% der Deutschen Arbeitsplätze in der Fertigung als positiven Beitrag für die Wirtschaft ansehen. Bundesweit wird die Wichtigkeit technischer Fähigkeiten anerkannt: 75% der Menschen in Deutschland plädieren für mehr Möglichkeiten, neue Fähigkeiten in dem Bereich zu erlernen, und 70 % erkennen an, dass die heutigen Fertigungsberufe mehr Arbeitskräfte mit technologischen Fähigkeiten benötigen. Angesichts des zunehmenden öffentlichen Vertrauens in die positiven gesellschaftlichen Auswirkungen des Handwerks betont 3M die Bedeutung der Förderung, Investition und Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung durch die Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen in den Bereichen MINT, Handwerk und Fertigung.

Über 3M

Bei 3M (NYSE: MMM) konzentrieren wir uns darauf, Industrien auf der ganzen Welt zu transformieren, indem wir mithilfe von Wissenschaft innovative, kundenorientierte Lösungen schaffen. Unser multidisziplinäres Team arbeitet stetig daran, schwierige Kundenprobleme zu lösen. Wir nutzen dafür unsere vielfältigen Technologieplattformen, unsere differenzierten Fähigkeiten, sowie unsere globale Präsenz und operative Exzellenz. Erfahren Sie im 3M News Center mehr darüber, wie 3M die Zukunft gestaltet.

Über EuroSkills Herning 2025, Dänemark

Im September 2025 finden in Dänemark die EuroSkills statt, Europas größter Wettbewerb der Berufe. Die EuroSkills Herning 2025, die auf dem größtem Messegelände Skandinaviens, dem MCH Messecenter Herning, stattfinden, werden Hunderte von jungen Talenten aus 33 europäischen Ländern zusammenbringen, um sich in 38 verschiedenen Berufsbildern zu messen. Die Veranstaltung, die sich über fünf Tage erstreckt, umfasst eine Eröffnungszeremonie, drei Tage intensiven Wettbewerbs und eine Abschlusszeremonie, bei der Medaillen und Auszeichnungen überreicht werden. Mit bis zu 100.000 erwarteten Besuchern haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, an "Try-A-Skill"-Aktivitäten teilzunehmen und verschiedene Berufsbildungs- und Karrieremöglichkeiten zu entdecken.

