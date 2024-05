T&B Media Global

Thailändisch-chinesischer Animationsfilm "Out of the Nest" erreicht die globale Bühne des Annecy International Animation Film Festivals 2024

Die thailändische Animationsfilmszene ist in heller Aufregung, denn "Out of the Nest", eine fesselnde Produktion von T&B Media Global (Thailand), hat einen begehrten Platz in der prestigeträchtigen "Annecy Presents" Kategorie auf dem renommierten 2024 Annecy International Animation Film Festival erhalten.

Unter der Leitung des visionären Dr. Jwanwat Ahriyavraromp, liebevoll als "Dr. Tan Shelldon" bekannt, verspricht diese thailändisch-chinesische Zusammenarbeit, das Publikum mit seinen herzerwärmenden Geschichten und visuell beeindruckenden Animationen zu begeistern. Mit Talenten aus Thailand, China und den USA repräsentiert "Out of the Nest" eine harmonische Verschmelzung von Kreativität aus aller Welt.

Das Annecy International Animation Film Festival, das als Mekka des Animationsfilms gilt, wählte "Out of the Nest" aus über 3.400 Einreichungen weltweit aus. Aus diesem harten Wettbewerb wurden nur einige wenige ausgewählt, , darunter "Out of the Nest" , um die Leinwände von Annecy zu schmücken.

Diese skurrile Geschichte ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch ein Beweis für die wachsende Bedeutung Thailands im Bereich der Animation. Nach der beliebten Zeichentrickserie "Shelldon" , die in 180 Ländern die Herzen eroberte und in mehr als 35 Sprachen übersetzt wurde, ist "Out of the Nest" bereit, das thailändische Animationserbe auf der globalen Bühne fortzusetzen.

"Out of the Nest" ist eine bezaubernde Reise, die die Kraft des Selbstvertrauens und der inneren Stärke feiert. Machen Sie sich bereit, Ihre Flügel auszubreiten und sich auf ein Abenteuer wie kein anderes einzulassen!

Bleiben Sie dran und erfahren Sie mehr, während "Out of the Nest" sich auf sein Kinodebüt vorbereitet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Annecy Festival - Out of the Nest (Link zu diesem Text und Hyperlink zu: https://www.annecyfestival.com/en/the-festival/official-selection/competition/2024/annecy-presente/out-the-nest)

Informationen zu T&B Media Global

T&B Media Global ist ein führendes Unterhaltungskonglomerat mit Sitz in Thailand, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kreative und Geschichtenerzähler weltweit zu fördern. Mit der Vision, eine neue Ära in der Unterhaltungsbranche einzuläuten, verbindet T&B modernste Technologien mit fesselndem Storytelling in seinen verschiedenen Geschäftsbereichen - Talentmanagement, Studios, Technologie, Online-Inhalte sowie Spiele und immersive Erlebnisse.

In einer Branche, die von der Kraft der Fantasie lebt, ist T&B Media Global eine treibende Kraft, die Kreative dazu inspiriert, zu erkennen, dass selbst das kleinste Element, ein einzelnes Sandkorn, Teil von etwas Außergewöhnlichem werden kann.

