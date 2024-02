Zinkworks

Zinkworks und Samsung arbeiten zusammen, um rApp-Innovationen auf dem Mobile World Congress 2024 zu präsentieren

Zinkworks, ein Anbieter von schlüsselfertigen Entwicklungsdienstleistungen, freut sich, seine Zusammenarbeit mit Samsung bekannt zu geben, um seine revolutionären rApps auf dem Mobile World Congress (MWC) 2024 zu präsentieren. Auf der Veranstaltung, die in der Fira Grand Via in Barcelona stattfindet, wird Samsung am Stand 2M20 in Halle 2 die innovativen rApps von Zinkworks vorführen.

Ji-Yun Seol, Vizepräsident und Leiter der Produktstrategie, Geschäftsbereich Netzwerke bei Samsung Electronics: „Der RAN Intelligent Controller (RIC) ist ein neu entwickeltes, offenes Netzsteuerungs-Framework, das erhebliche Vorteile für die intelligente Netzautomatisierung bietet. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Partner des wachsenden RIC-Ökosystems verschiedene rApps-Anwendungsfälle wie Zinkworks Verkehrs- und QoS-Vorhersage entwickeln."

Höhere Netzeffizienz durch intelligente Vorhersage

Zinkworks rApps ermöglichen Netzbetreibern eine höhere betriebliche Effizienz und eine verbesserte Leistung. Ob als rApp auf dem RIC eingesetzt oder direkt über die REST-APIs der Plattform integriert, die automatisierten Prognosemodelle von Zinkworks tragen dazu bei, Kosten zu senken, die Netzeffizienz zu erhöhen und Nachhaltigkeitsziele durch geringere Ressourcen- und Energieverschwendung zu erreichen.

Paul Madden, Geschäftsführer von Zinkworks, sagte: „Wir freuen uns darauf, dieses Jahr wieder am Mobile World Congress teilzunehmen und mit Samsung zusammenzuarbeiten, das die Zukunft der Netzwerkvorhersage mit Zinkworks rApps als Teil seines Samsung SMO rApp Ecosystems demonstrieren wird."

Die beiden Anwendungen, die vorgestellt werden, sind:

Zinkworks Netzwerkverkehrsprognose (NTP):

NTP bietet adaptive Werkzeuge zur Vorhersage des Netzverkehrs. Durch die Integration dieses Vorhersagemodells in die Netzkontrollebene werden die Netze proaktiver und widerstandsfähiger.

Zinkworks Dienstgütevorhersage (QoS-P):

Die QoS-Vorhersage (QoS-P) verbessert das 5G-Netz durch die Vorhersage von KPIs und die Bereitstellung von QoS-Bewertungen. Diese Prognosen verbessern die Netzleistung, indem sie eine proaktive Ressourcenzuweisung und eine dynamische Netzaufteilung ermöglichen.

Besuchen Sie uns auf dem MWC 2024: Entdecken Sie die Zukunft der Netzwerkprognosen

Wenn Sie am MWC 2024 teilnehmen, besuchen Sie Samsungs Stand 2M20, Halle 2 in der Fira Grand Via, Barcelona, um die neuesten Innovationen im Bereich rApps zu entdecken. Wenn Sie einen Termin mit unserem Team vereinbaren möchten, um mehr über unser Angebot zu erfahren, klicken Sie auf hier.

