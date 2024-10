Natürlich Tschumi GmbH

Gesund durch den Winter: So ist es möglich, auch ohne Präparate oder Arztbesuche das Immunsystem zu stärken

Bild-Infos

Download

Bremgarten (ots)

Ob Grippewellen, Kälte oder ständiger Regen und Schnee - der Winter stellt unser Immunsystem jedes Jahr aufs Neue auf die Probe. Sobald sich die ersten Anzeichen vom Winterwetter bemerkbar machen, steigen daher auch die Krankenstände. Viele wünschen sich in diesem Moment, mehr für die eigene Gesundheit tun zu können - und das können sie tatsächlich!

Ein gutes Immunsystem hängt nämlich von mehreren Faktoren ab, die wir alle selbst regulieren können. Unter anderem ist auch die eigene Gefühlswelt eine mächtige Stellschraube, um gesünder durch den Winter zu kommen. Wie sich das innere Wohlbefinden beeinflussen lässt, um die Abwehrkräfte zu stärken, verrät dieser Artikel.

Volkskrankheit Winterdepression

Dass wir im Winter öfter krank werden, hat nicht nur mit der Kälte und dem Regen zu tun - zumindest nicht so, wie sich viele das vorstellen. Dunkle, kalte und oft verregnete Tage drücken nachweislich die Stimmung, was in schlimmen Fällen sogar zur sogenannten Winterdepression führen kann.

Gleichzeitig haben diese psychischen Einflüsse jedoch auch merkbare Auswirkungen auf die Gesundheit. Das war Gelehrten und Philosophen schon vor Jahrtausenden bekannt. So sprechen beispielsweise die Lehren des Daoismus und der traditionellen chinesischen Medizin von den persönlichen Herausforderungen, die Dunkelheit und Kälte zum Vorschein bringen. Tatsächlich ist an diesen Denkansätzen etwas Wahres dran: Der Winter gibt uns nämlich viele Gelegenheiten, nachdenklich zu werden - er bringt somit auch innere Konflikte ans Tageslicht und zwingt uns dazu, dass wir uns unseren negativen Emotionen stellen.

Im Winter zu neuer Stärke finden

Diese Konfrontation mit der eigenen Negativität muss jedoch nicht in einer Winterdepression enden. Geben wir unseren inneren Konflikten Raum, ohne in Selbstvorwürfe oder Selbstmitleid zu verfallen, gelingt es uns wesentlich besser, sie zu verarbeiten. Die entstehende Erleichterung wirkt sich auch auf das Immunsystem positiv aus.

Der Winter als Zeit des Rückzugs bietet uns die ideale Gelegenheit dafür. Gerade in den kalten Monaten haben wir viel Zeit, in uns zu gehen und durch Entspannung und Meditation zurück zu uns selbst zu finden. Nehmen wir unsere Gefühle zunächst wertfrei an, fällt es uns leichter, negative Emotionen über uns passieren zu lassen. Dies wirkt sich nicht nur auf unsere Gesundheit aus, sondern lässt uns den Alltag und das persönliche Leben selbstbewusster und resilienter bestreiten.

Fazit: Emotionale Gesundheit macht auch den Körper gesund

Schlussendlich hängt die Gesundheit also eng mit unserer mentalen Verfassung zusammen. Wer persönliche Herausforderungen akzeptiert, emotional flexibel bleibt und lernt, starke Gefühle an sich vorbeiziehen zu lassen, hat es auch leichter, in den kalten Monaten gesund zu bleiben. Gleichzeitig eröffnet sich durch die damit verbundene Selbstreflexion eine Möglichkeit, Altlasten abzulegen und zu neuer Kraft für die Zukunft zu finden.

Über Isabelle Tschumi:

Isabelle Tschumi ist klassische Homöopathin und Gründerin der Natürlich Tschumi GmbH. Sie unterstützt Menschen dabei, durch Selbstheilung ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zurückzuerlangen. Denn viele Menschen leiden - sei es aufgrund von Ängsten, Selbstzweifeln, körperlicher oder mentaler Erschöpfung. Ihre Methode, The Secret Healing Code®, steht für emotionale Gesundheit und ist das Sprungbrett in ein neues Ich voller innerer Ruhe, Vertrauen, Sicherheit und Freiheit. Mehr Informationen unter: https://natuerlichtschumi.com/

Original-Content von: Natürlich Tschumi GmbH, übermittelt durch news aktuell