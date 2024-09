Natürlich Tschumi GmbH

Isabelle Tschumi: So wichtig ist Resilienz in der heutigen Zeit

Bremgarten

Manche Menschen können Stresssituationen und Lebenskrisen besser bewältigen als ihre Mitmenschen. Die Fähigkeit, Herausforderungen mit innerer Stärke und physischer Widerstandskraft zu begegnen, nennt man Resilienz. Isabelle Tschumi, die Gründerin der Natürlich Tschumi GmbH, unterstützt Frauen dabei, durch Selbstheilung wieder zu Glück, Freiheit und Gesundheit zu finden. Resilienz spielt dabei eine zentrale Rolle. Warum viele Menschen heutzutage zunehmend an Resilienz verlieren und wie ihnen Wege zur Selbstheilung aufgezeigt werden können, erfahren Sie im Folgenden.

Lebenskrisen, chronischer Stress und Schicksalsschläge können Menschen dauerhaft aus der Bahn werfen. Doch nicht jeder Mensch wird gleichermaßen stark davon beeinflusst. Der Unterschied liegt in der individuellen Resilienz. Sie bezeichnet die Fähigkeit, angemessen mit Herausforderungen, Stresssituationen und Lebenskrisen umzugehen, statt von schwierigen Umständen überwältigt zu werden. "In der heutigen Zeit ist Resilienz besonders wichtig, denn unser Leben ist hektischer und stressiger denn je", mahnt Isabelle Tschumi, Gründerin der Natürlich Tschumi GmbH. "Zahlreiche Verpflichtungen, sich rasch wandelnde Technologien und globale Herausforderungen machen es uns schwer, ein ausgewogenes Leben zu führen."

"In einer Welt, die immer komplexer wird, ist Resilienz eine essenzielle Fähigkeit, um erfolgreich und glücklich zu sein", fährt die Expertin fort. "Die gute Nachricht lautet, dass jeder Mensch Resilienz ähnlich wie einen Muskel trainieren kann." Mit dem Secret Healing Code, der auf der Idee basiert, dass Resilienz die Grundlage für tiefgreifende Heilung ist, unterstützt Isabelle Tschumi Frauen auf ihrem Weg zur Selbstheilung. Gemeinsam mit ihrem Team bietet die klassische Homöopathin Selbstheilungsprogramme an, die bereits zahlreichen Frauen dabei geholfen haben, ein Leben in emotionaler Gesundheit zu führen.

Das steckt hinter dem Begriff Resilienz

"Resilienz ist entscheidend für unsere psychische und emotionale Gesundheit", betont Isabelle Tschumi. "Sie hilft uns dabei, die Herausforderungen des Lebens zu meistern und selbst schwere Lebenskrisen unbeschadet zu überstehen." Es geht darum, auch in schwierigen Zeiten die Kraft zu finden, um Chancen zu erkennen und Entwicklungspotenziale zu nutzen. Menschen, die resilient sind, empfinden Schicksalsschläge, wie den Verlust eines geliebten Menschen, zwar durchaus als schmerzhaft, können sie aber besser meistern als Menschen, denen es an Resilienz mangelt. "Leider sehen wir, dass viele Menschen, besonders in westlichen Ländern, zunehmend an Resilienz verlieren", so die Expertin weiter. "Das hat viele Gründe, aber ein großer Faktor ist unser hoher Lebensstandard und die bedürfnisorientierte Erziehung der letzten Jahrzehnte, die extrem antiautoritär geprägt ist. Diese Art der Erziehung, die oft sehr viel Wert auf Lob und Verständnis legt, kann dazu führen, dass Kinder nicht lernen, wie sie mit einem Nein, mit Ablehnung oder mit einem Verlust umgehen können."

Ein weiteres Problem sieht die Expertin in der konsumorientierten Gesellschaft, in der Menschen bei schlechter Stimmung schnell nach Ablenkung, kurzfristigem Glück oder Bedürfnisbefriedigung suchen. Doch oft kratzen diese schnellen Glücksmomente nur an der Oberfläche. Wenn sie wegfallen, wie es zum Beispiel bei einer Depression der Fall ist, wird deutlich, dass tief im Inneren keine ausreichende Grundlage vorhanden ist, um mit großen Erschütterungen oder gravierenden Veränderungen im Leben umzugehen. Eine Lebenskrise offenbart in den meisten Menschen, denen es an Resilienz mangelt, ein tiefes Loch, das sie daran hindert, mit großen Lebensthemen wie Tod oder Krankheit umzugehen. Durch schnelle Ablenkungen, Konsum und übermäßige Bedürfnisorientierung wird der Mangel an Resilienz mit der Zeit immer größer. Diese Schwächung der Resilienz ist eine Hauptursache für viele emotionale Leiden und chronische körperliche Beschwerden in der heutigen Zeit.

Die Methode des Secret Healing Codes

Um dieses Problem zu beheben, hat Isabelle Tschumi den Secret Healing Code entwickelt - ein Selbstheilungsprogramm, das auf der Idee basiert, dass Resilienz die Grundlage für tiefgreifende Heilung ist. Ihr Ansatz hilft Frauen dabei, physische Leiden und psychosomatische Symptome zu lindern, indem er Resilienz in verschiedenen Lebensbereichen stärkt und Krisen in wertvolle Ressourcen verwandelt. Durch kontinuierliches Resilienztraining werden alle Gefühle - seien es nun Wut, Angst oder Trauer - als Quelle innerer Stärke genutzt. Dabei verbindet die Expertin die Prinzipien der klassischen Homöopathie und der buddhistischen Psychologie, die den Fokus auf das Erlernen von Gefühlen und Mitgefühl legen.

"Um Resilienz zu stärken und zu bewahren, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass echte Stärke und emotionale Stabilität nicht durch oberflächliche Ablenkungen oder materielle Güter ersetzt werden können", erklärt Isabelle Tschumi. "Stattdessen sollten wir lernen, konstruktiv mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen, indem wir unsere Fähigkeit zur inneren Widerstandskraft aktiv entwickeln und pflegen. Deshalb sind alle Werkzeuge des Secret Healing Codes darauf ausgerichtet, Resilienz zu fördern. Die Tatsache, dass wir in allen Gefühlen die innewohnende Kraft suchen, macht unsere Selbstheilungsprogramme so stark und ermöglicht letztendlich eine ganzheitliche Heilung."

