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XTB stellt verbesserte Sparpläne der nächsten Generation vor

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Berlin (ots)

Online-Broker ermöglicht Investitionen in Sparpläne mit Einzelaktien

Bei Umsätzen unterhalb von 100.000 Euro entfällt die Kommission

XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet

XTB hat sein Flaggschiff, die Trading- und Investment-App, überarbeitet und sein Sparplan-Angebot optimiert. Die neuen Sparpläne des Online-Brokers machen langfristiges Investieren nun zugänglicher denn je. So kann der Anleger neben den klassischen ETF-Sparplänen jetzt neu in Tausende von Einzelaktien als Sparplan investieren. Oder er nutzt die neuen, vorgefertigten Sparpläne und kann dort zwischen Wachstums-, Dividenden-, Dynamik-, Ausgewogen- oder Konservativ-orientierten Portfolios auswählen.

"Ab 15 Euro Mindest-Sparrate jetzt auch in Einzelaktien wie Allianz oder Apple regelmäßig automatisiert ansparen zu können, darauf haben viele Anleger gewartet", fasst Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB die Neuerung zusammen. "ETF-Sparpläne sind gut - Aktien-Sparpläne sind noch individueller. Wir bei XTB möchten dem Kunden immer die freie Wahl lassen, wie er investieren kann - das ist mit unserem Sparplan Update nun jetzt noch besser möglich."

Die Verbesserungen sollen Anleger dabei unterstützen, Portfolios aufzubauen, die genau auf ihre finanziellen Ziele zugeschnitten sind. Dieses Produkt, das zunächst in Deutschland eingeführt wird, setzt neue Maßstäbe für zugängliches, strukturiertes Investieren.

In einer zunehmend komplexen Finanzlandschaft haben viele Anleger Schwierigkeiten, eine gute Anlagemischung zu finden, ohne stundenlang ihr Portfolio verwalten zu müssen. Die neuen Sparpläne von XTB gehen direkt auf dieses Problem ein, indem sie den Anlageprozess in einen flexiblen, strategieorientierten Ablauf verwandeln, der sich an den Erfahrungsstand des Nutzers anpasst.

"Über 80 % unserer Neukunden in Europa beginnen ihre Anlageaktivitäten mit dem Kauf von Aktien oder ETFs oder der Einrichtung individueller Sparpläne. Um diesen ersten Schritt noch einfacher zu gestalten, bieten wir ihnen nun vorgefertigte Lösungen an, die eine Diversifizierung über verschiedene Sektoren gewährleisten und ihrer Risikotoleranz entsprechen. Ganz gleich, ob sie für eine Traumreise oder ein langfristiges Ziel anlegen - alles beginnt mit einem Plan. Wir machen es einfacher, die Umsetzung selbst in die Hand zu nehmen", sagt Omar Arnaout, CEO von XTB.

Die neuen Sparpläne ermöglichen es den Nutzern, ihren Einstieg selbst zu gestalten: vorgefertigte Pläne mit global diversifizierten, risikobasierten Allokationen, Branchenpläne für diejenigen, die sich auf bestimmte Branchen konzentrieren möchten, sowie ein Do-it-yourself-Tool, mit dem Nutzer die Instrumente selbst auswählen und ihre Pläne von Grund auf zusammenstellen können.

"XTB bleibt seiner Strategie treu, dass der typische Kunde in Deutschland keine Kommissionen zahlen muss für weltweiten Aktien- und ETF-Handel", führt Chrzanowski weiter aus. "Bis zum monatlichen Umsatz von 100.000 Euro streichen wir die Orderkommission komplett, egal ob Einzelkauf oder Sparplan. Nur wer mehr als dieses Volumen handelt, zahlt ab dann eine kleine Kommission."

Die aktualisierten Pläne enthalten alle Funktionen, die XTB-Kunden beim langfristigen passiven Investieren am meisten schätzen, wie beispielsweise die Neugewichtung auf Abruf und das automatische Investieren, die den Aufbau und die Verwaltung ihres Portfolios mühelos machen.

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Über XTB

Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und sicherer anzulegen. Über 2,51 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die eWallet zu verwalten.

Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.

Mit 17 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB mehr als 1.400 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

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