Jürgen Kaiser von dieSaremas erhält TOP INTERIM Auszeichnung

Jürgen Kaiser, Managing Partner von dieSaremas GmbH, wurde von der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland mit dem renommierten Preis "TOP INTERIM 2024" ausgezeichnet. Diese Ehrung würdigt Kaisers herausragende Leistungen im Bereich Interim Management, insbesondere seine Expertise in den Bereichen M&A, Investorensuchen, Restrukturierung und Digitalisierung.

dieSaremas GmbH, eine führende Interim Management Boutique im deutschsprachigen Raum, unterstützt mittelständische Unternehmen und Konzerne durch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und die Fähigkeit aus, schnell auf die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen. Mit über 30 Partnern, die breitgefächerte Branchenkenntnisse mitbringen, bieten dieSaremas Lösungen in den Bereichen "Rent-a-CFO", Controlling, M&A, ESG, Finance-as-a-Service und Finanztransformation.

"Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung der kontinuierlichen Arbeit und des Engagements unseres gesamten Teams," sagte Kaiser. "Unser Ziel ist es, Unternehmen in herausfordernden Phasen zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, nachhaltige Erfolge zu erzielen. In der Wachstumsphase ebenso wie in der Reorganisation."

Ein herausragendes Beispiel für die Arbeit von Jürgen Kaiser ist die Investorensuche für den ländlichen Glasfaserausbau im Bundesland Niederösterreich. Kaiser ist es in der Rolle des Interim CFO mit seinem Team einer Tochtergesellschaft des Landes NÖ gelungen, die Allianz Gruppe als Investor an Land zu ziehen, die gleich mehrere hundert Mio EUR Eigenkapital in das Projekt investiert hat. Das Projekt gilt als eines der größten jemals mit privaten Mitteln finanzierten Infrastrukturprojekte in Österreich. Kaiser wurde dafür zum Interim Manager des Jahres ausgezeichnet und erhielt weiters den begehrten Constantinus International Award. Solche Erfolge sind typisch für die innovative und ergebnisorientierte Arbeitsweise von dieSaremas.

"Interim Management braucht Sicherheit und ist Vertrauenssache. Gerade wer operativ in einem Unternehmen Verantwortung übernimmt, muss zu 100 % verlässlich sein. Fachliche Expertise und Erfahrung spielen dabei eine maßgebende Rolle. Jürgen Kaiser bringt nachweislich beides mit und in seine Kundenprojekte ein. Daher haben wir ihn als TOP INTERIM 2024 ausgezeichnet." - so Stefan Bronder, Vorstand der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.

Die BVMID setzt sich für die Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Durch ein umfangreiches Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern fördert die Vereinigung den Austausch und die Zusammenarbeit in verschiedenen Branchen.

"Unsere Stärke liegt in der Fähigkeit, schnell und effektiv auf die individuellen Herausforderungen unserer Kunden einzugehen," fügt Kaiser hinzu. "Wir freuen uns, diese Auszeichnung als Bestätigung unserer Arbeit entgegenzunehmen und werden weiterhin alles daransetzen, unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen."

Weitere Informationen über dieSaremas und ihre Dienstleistungen finden Sie unter www.dieSaremas.com.

