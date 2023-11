MagentaSport

EM-Quali Frauen am Sonntag Deutschland gegen Italien ab 17 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport

Weltmeister Thiemann will endlich Spiele gewinnen: "Das Frustrierendste, was es gibt"

München (ots)

Ordentlich gespielt, nah am Sieg und dennoch wieder verloren: Dieses Muster zieht sich bei ALBA Berlin weiter durch die EuroLeague-Saison: 6. Niederlage nach 7 Spielen. Ausgerechnet gegen Berlin kommt das zuletzt schwächelnde Star-Ensemble von Panathinaikos Athen in Fahrt, erzielt 60 Punkte bis zur Pause und gewinnt am Ende mit 99:85. MagentaSport-Experte Per Günther findet, ALBA hat die Griechen "in der falschen Situation zur falschen Zeit" erwischt. In der Offensive überragt vor allem Dinos Mitoglou mit 24 Punkten. ALBA kommt weiter - zur Ernüchterung von Weltmeister Johannes Thiemann: "Das ist natürlich frustrierend. Wir könnten ein, zwei Siege mehr haben. Klar, wir sprechen immer davon, dass wir geduldig sein wollen, dass wir ein junges Team sind, aber wir wollen alle gewinnen." Nächsten Mittwoch geht es gegen Villeurbanne, die ebenfalls nur einen Sieg nach 7 Spielen auf dem Konto haben. Die Partie gibt es ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport zu sehen. Neue Gala der deutschen Frauen mit den Sabally-Schwestern gegen Italien? (Sonntag, ab live und kostenlos bei MagentaSport - hier ein Ausblick: https://cloud.thinxpool.de/s/BZDxLTo6SW57wFH

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Wochenende gibt es erneut Basketball bei MagentaSport: Die deutschen Frauen bestreiten nach dem 85:41-Sieg in Tschechien am Sonntag ihr zweites EM-Quali-Spiel gegen Italien - ab 17 Uhr live und kostenlos. Mit der EuroLeague geht es nächste Woche weiter. Die 2 deutschen Vertreter spielen am Mittwoch: ALBA Berlin gegen Villeurbanne ab 19.45 Uhr und FC Bayern München gegen Partizan Belgrad ab 20 Uhr.

ALBA Berlin - Panathinaikos Athen 85:99

Gegen das strauchelnde Star-Ensemble von Panathinaikos Athen verkauft sich ALBA gut, ist in 3 von 4 Vierteln ebenbürtig. Nur im 2. lassen die Berliner Panathinaikos mit 12 Punkten entscheidend davonziehen. Zur Pause steht Panathinaikos schon bei 60 Punkten - Saisonrekord bis hierhin. Damit bleibt ALBA auch nach 7 Spielen bei nur einem Sieg.

Weltmeister und ALBA-Kapitän Johannes Thiemann resümiert: "Wir haben es leider nicht geschafft. Wir wollten sie unter Druck setzen, müde machen. Ich glaube, sie haben doch einen tiefen Kader."

Wieder ist ALBA knapp dran, wieder reicht es nicht ganz. Thiemann wird allmählich ungeduldig: "Das ist das fFrustrierendste, was es gibt. Du bist jedes Spiel nah dran. Du hast das Gefühlt, du kannst das Spiel gewinnen. Und hintenraus sind es dann die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Das ist natürlich frustrierend. Wir könnten ein, zwei Siege mehr haben. Klar, wir sprechen immer davon, dass wir geduldig sein wollen, dass wir ein junges Team sind, aber wir wollen alle gewinnen."

Panathinaikos zeigt die wohl beste Saisonleistung in der EuroLeague bisher. MagentaSport-Experte Per Günther über das Pech von ALBA gegen die Griechen, ,die sich zusammenraufen mussten: "Sie haben grausam ausgesehen gegen Barcelona. Der Coach haut dann auf den Tisch. Du hast Spieler, die um ihre Rolle im Team kämpfen - Vildoza etc. Dann bist du manchmal in der falschen Situation zur falschen Zeit. Pana hat wirklich mit Dringlichkeit, mit Ernsthaftigkeit gespielt."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OHRDNlpIR0hIRW53S0JRbDNUNnVjY3VNMVZldG1oZDJmY0xxOGQ0ZnZzQT0=

Dass Panathinaikos endlich mal die ganze Offensivpower auf die Platte bringt, liegt vor allem an Konstantinos Mitoglou mit 24 Punkten und 10 Rebounds. Seine Show im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OWl3ZzYrdzZwV3U4SjBMKzNwTk0zdHV4QnltY1RNdDJKWFh1ZitwYzRBcz0=

Basketball live bei MagentaSport:

EM-Qualifikation Frauen

Sonntag, 12.11.2023

Ab 17.00 Uhr: Deutschland - Italien

EuroLeague - 8. Spieltag live bei MagentaSport

Dienstag, 14.11.2023

Ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Anadolu Efes Istanbul

Ab 19.50 Uhr: Maccabi Playtika Tel Aviv - Olympiakos Piräus

Ab 20.15 Uhr: Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Mailand, Valencia Basket - Real Madrid

Ab 20.30 Uhr: Roter Stern Belgrad - Fenerbahce Beko Istanbul

Mittwoch, 15.11.2023

Ab 19.45 Uhr: ALBA Berlin - LDLC ASVEL Villeurbanne

Ab 20.00 Uhr: FC Bayern München - Partizan Mozzart Bet Belgrad, Panathinaikos Athen - Zalgiris Kaunas

Ab 20.15 Uhr: Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz - FC Barcelona

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell