Erfolgsformel für fehlerfreudige und herausragende Unternehmenskultur: Thomas Nave zeigt den Weg und wird ausgezeichnet

München (ots)

In der heutigen anspruchsvollen Wirtschaftswelt, in der Qualität und Kundenzufriedenheit den Ton angeben, ist eine starke Unternehmenskultur von entscheidender Bedeutung. Unternehmen, die exzellente Produkte und Services anbieten, stoßen oft an Grenzen, wenn es darum geht, ihre Kunden optimal zu erreichen und das volle Potenzial ihrer Angebote auszuschöpfen. Eine Situation, die sowohl für Unternehmer als auch Mitarbeitende frustrierend sein kann, wenn das Markenversprechen nicht eingelöst wird.

Für all diejenigen, die sich nach einer Lösung sehnen, die ihr Unternehmen auf eine neue Ebene der Authentizität und Kundenbindung heben kann, ist Thomas Nave der Wegweiser. Nave gilt als einer der führenden Experten für Unternehmenskultur im deutschsprachigen Raum. Mit seiner einzigartigen Perspektive und der bewährten NAVEgator®-Methode fokussiert er auf eine Entwicklung, die durch Authentizität, Offenheit und Ehrlichkeit geprägt ist. Nave ermöglicht es Unternehmen, ihre Mitarbeitenden und Kunden nicht nur zu erreichen, sondern auch täglich aufs Neue zu begeistern und das Markenversprechen zu leben.

Als charismatischer Keynote Speaker und Erfolgsmentor hat Thomas Nave es sich zur Mission gemacht, Unternehmen durch eine Kultur der Fehlerfreudigkeit zu unterstützen. Sein Ansatz zielt darauf ab, Kosten zu reduzieren, Gewinne zu steigern und somit Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Seine Keynotes und Business Vorträge sind eine Schatzkiste für Unternehmer, die nach Inspiration und praktischen Lösungen suchen. Sie bieten Einblicke in erfolgreiche Unternehmen, die eine positive Unternehmenskultur geschaffen haben, motivierte Teams führen und eine erstklassige Qualität entlang der Wertschöpfungskette gewährleisten.

Thomas Nave betont die Bedeutung einer Fehlerkultur, die es Unternehmen ermöglicht, aus Fehlern zu lernen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Er zeigt auf, dass es in einer Welt, die von ständigem Wandel geprägt wird, notwendig ist, Mut zur Veränderung und zum Experimentieren zu haben. Unternehmen, die eine offene Fehlerkultur pflegen, können schneller auf Veränderungen reagieren, innovativ und langfristig erfolgreich sein.

Mit über 30 Jahren Erfahrung als Unternehmer und mehr als 2.000 gehaltenen Vorträgen, verfügt Thomas Nave über das nötige Know-how, um Unternehmen auf ihrem Weg zu einer herausragenden Unternehmenskultur zu begleiten. Die praxisnahen Tipps und Lösungen sind direkt auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von Unternehmen zugeschnitten.

Seine Keynotes sind inspirierend, konkret und zielgerichtet. Sie zeigen auf, wie Unternehmen ihre Fehlerkultur transformieren können, um langfristig erfolgreich zu sein.

Ob vor Ort oder online, die Vorträge von Thomas Nave sind ein Gewinn für jedes Unternehmen, jeden Verband und jede Organisation, die nachhaltigen Erfolg anstrebt. Wer den Weg zur Fehlerfreudigkeit und erfolgreicher Unternehmenskultur gehen möchte, ist bei Thomas Nave an der richtigen Adresse. Er ist der ideale NAVEgator® auf dieser Reise.

"Sein Motto: "Wer schneller scheitert, gewinnt!" hat uns inspiriert. Thomas Nave ist ein Juwel, wenn es um das Thema Fehlerfreudigkeit geht. Er zeigt auf, warum es für die Unternehmensentwicklung nötig ist, Fehler zu begehen und daraus zu lernen. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung aus dem operativen Geschäft in seine Beratungsmandate ein. Deshalb sind wir stolz, ihn in unserem Experten- und Kompetenzkreis zu wissen und haben ihn im vergangenen und im aktuellen Jahr mit dem Siegel TOP 100 EXPERTE ausgezeichnet." - so Kajetan Brandstätter, Präsident der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.

Über Thomas Nave:

Mit Fehlerfreudigkeit zu mehr Wohlstand für Unternehmen, Menschen und Gesellschaft - dafür steht Thomas Nave. Bereits mit 20 Jahren führte er 17 Mitarbeitende und war jährlich für siebenstellige Umsätze verantwortlich. Zu Spitzenzeiten zählte sein Vertrieb bundesweit 550 Mitarbeitende. Nach einem erfolgreichen Exit im Jahr 2014 konzentriert er sich heute darauf, sein Know-how an Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeitende weiterzugeben und deren Erfolg zu unterstützen. Zudem war er 15 Jahre lang Mitglied in acht Prüfungsausschüssen der IHK und lehrt an verschiedenen Instituten u. a. an der Grundig Akademie, Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft, sowie für private Bildungsträger.

Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland:

Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer, sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.

