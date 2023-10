Strategic Value Partners

Strategic Value Partners übernimmt APCOA Parking Holdings

Stuttgart, Deutschland, und Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire)

APCOA Parking Holdings („APCOA") und Strategic Value Partners LLC sowie dessen Tochtergesellschaften (zusammen „SVP"), eine globale Unternehmensgruppe für alternative Investitionen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 18 Milliarden Dollar, gaben heute bekannt, dass die von SVP verwalteten Fonds eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % von APCOA, Europas führendem Betreiber von Parkinfrastruktur, getroffen haben. Die Transaktion wird voraussichtlich in den nächsten drei Monaten abgeschlossen, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen.

APCOA bietet seine Dienste zur Verwaltung von Parkflächen in ganz Europa an und betreibt mehr als 1,8 Millionen Parkplätze an 13.000 Standorten in mehr als 400 Städten. Mit einem Jahresumsatz von rund 900 Millionen Euro ist APCOA ein zuverlässiger Partner für private und öffentliche Immobilieneigentümer und bietet ausgelagerte Dienstleistungen für Parkzentren, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und städtische Zentren, die sich auf nachhaltige Mobilität und Logistik-Lösungen für intelligente Städte konzentrieren.

Die von SVP verwalteten Fonds sind seit 2014 Minderheitsaktionär bei APCOA. Im Rahmen dieser Übernahme werden die SVP-Fonds Aktien vom aktuellen Mehrheitsaktionär Centerbridge und anderen Minderheitsaktionären erwerben.

Philippe Op de Beeck, CEO von APCOA, äußerte: „Wir danken Centerbridge für die Unterstützung und freuen uns auf unser nächstes Kapitel des Wachstums unter der Führung von SVP. Wir betrachten die Investition von SVP als ein starkes Vertrauensvotum in die Strategie und das Geschäftsmodell von APCOA, die Stärke unserer Kundenbeziehungen und die Qualität des Managementteams sowie der breit aufgestellten Mitarbeiterbasis. Mit dieser Unterstützung werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, den Wert der Vermögenswerte unserer Kunden zu maximieren, unsere digitalen Dienstleistungen weiterzuentwickeln und unser Engagement im Bereich der Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge und der nachhaltigen Mobilität in Innenstädten zu verstärken."

John Brantl, Co-Leiter des europäischen Investmentteams von SVP, verkündete: „Wir sind begeistert, mit dem Team von APCOA zusammenzuarbeiten, um erhebliche Werte zu erschließen, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Automatisierung, die Verwendung ungenutzter Flächen und die Monetarisierung des Ladens von Elektrofahrzeugen. Wir freuen uns darauf, das Team von APCOA dabei zu unterstützen, das Unternehmen durch organisches Wachstum, operative Verbesserungen und umfangreiche Investitionen in innovative Technologien auf die nächste Stufe zu heben."

Informationen zu APCOA

APCOA ist Europas führender Parkplatzbetreiber mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung. Mit seinen 5.000 Mitarbeitern verwaltet das Unternehmen mehr als 1,8 Millionen Einzelparkplätze an 13.000 Standorten in 13 europäischen Ländern. Die Geschäftsbereiche umfassen das Parken, Laden, Technologien und urbane Lösungen.

Über seine offene digitale Plattform APCOA FLOW verbindet das Unternehmen Parkflächen an der Straße und abseits der Straße mit Eigentümern, Partnern, Kunden und deren Fahrzeugen. Auf der Grundlage dieser Technologie verwandelt APCOA seine Parkflächen in urbane Knotenpunkte und schafft die physische sowie digitale Infrastruktur für Mobilität, Logistik, das Aufladen von Elektrofahrzeugen und eine breite Palette innovativer Dienstleistungen, die ein praktischeres Mobilitätserlebnis ermöglichen.

Auch die Umwelt profitiert: Mit seinen digitalen Dienstleistungen und dem intelligenten Verkehrsmanagementsystem trägt das Unternehmen aktiv zur Verringerung der Emissionen in den Städten bei, indem es den Logistikverkehr und die Anzahl der Fahrzeuge auf Parkplatzsuche reduziert. Durch die Verbindung von Park-, Mobilitäts- und Nahbereichsdiensten für das urbane Leben ist APCOA in der Lage, ein integraler Bestandteil des digitalen und physischen Smart-City-Ökosystems zu werden. Erfahren Sie mehr auf www.apcoa.com und www.urban-hubs.com.

Informationen zu SVP

SVP ist ein globales Unternehmen für alternative Investitionen, das sich auf besondere Situationen, privates Beteiligungskapital, opportunistische Kredite und Finanzierungsmöglichkeiten konzentriert. Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus Beschaffungs-, Finanz- und Betriebsfachwissen, um den Wert seiner Portfoliounternehmen zu steigern. Heute verwaltet SVP ein Vermögen von über 18 Milliarden Dollar und hat seit seiner Gründung mehr als 45 Milliarden Dollar Kapital investiert, darunter fast 18 Milliarden Dollar in Europa. Das im Jahr 2001 von Victor Khosla gegründete Unternehmen beschäftigt in seinen Hauptniederlassungen in Greenwich (CT) und London sowie in Tokio rund 200 Mitarbeiter, darunter etwa 90 Investmentexperten. Weitere Informationen finden Sie auf www.SVPGlobal.com.

