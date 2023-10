ProMarine

ProMarine AG: Einführung des ersten mit Methanol betriebenen nachhaltigen Schifffahrtsfonds der Branche

Emissionsarme Methanol-Schifffahrtsgesellschaft S.C.A. SICAV-RAIF („LEMSCO" oder der „Fonds")

ProMarine AG, der Investitionsberater, der bei der Finanzierung der maritimen Energiewende führend ist, freut sich, die Auflegung eines branchenweit ersten nachhaltigen Schifffahrtsfonds mit einem anfänglichen Portfolio von vier mit Methanol betriebenen MR-Tankern bekannt zu geben, der von Proman, einem der weltweit größten Methanolproduzenten und Stena Bulk AB, einer international anerkannten und führenden europäischen Reederei, geleitet wird.

Emissionsarme Methanol-Schifffahrtsgesellschaft S.C.A. SICAV-RAIF („LEMSCO") ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Proman und Stena Bulk. Der Fonds wird von Eigenkapitalinvestoren unterstützt und erhält ein grünes Darlehen von ABN AMRO. Die Saatgutanlagen von LEMSCO bestehen aus vier mit Methanol betriebenen Schiffen, die von Proman und Stena Bulk erworben wurden:

- Stena Pro Patria

- Stena Pro Marine

- Stena Promise

- Stena Prosperous

Diese IMOIIMeMAX-Schiffe wurden vollständig überarbeitet, um einen geringen Widerstand und einen effizienten Antrieb zu gewährleisten. Sie gehören zu den energieeffizientesten und nachhaltigsten MR-Tankschiffen der Welt, wobei der Methanolantrieb einen Weg zur Beseitigung nahezu aller Treibhausgase bietet.

LEMSCO wird auch von einem speziellen Methanol-Liefervertrag mit Proman profitieren, der sicherstellt, dass der Betrieb der Flotte nicht nur kosteneffizient ist, sondern auch mit einem technologisch bewährten und weltweit verfügbaren alternativen Kraftstoff mit geringen Emissionen betrieben wird.

David Cassidy, Vorstandsvorsitzender von ProMarine Board und Geschäftsführer von Proman, begrüßte die Ankündigung mit den Worten: „Wir freuen uns, LEMSCO auf den Weg zu bringen, das bei der Bekämpfung der Luftverschmutzung und allgemeiner Umweltprobleme in der maritimen Industrie eine Vorreiterrolle spielt. Wir alle wissen, dass der Übergang zu einer nachhaltigen Schifffahrt erhebliche Investitionen erfordert. Durch die Bereitstellung eines alternativen Finanzierungsmechanismus spielt LEMSCO eine entscheidende Rolle bei der Überbrückung dieser Lücke und der Erleichterung des Übergangs der Industrie zu emissionsärmeren Kraftstoffen."

Er fügte hinzu: „Wir sind unseren Partnern und ABN AMRO für ihre wichtige frühe Unterstützung dankbar. LEMSCO zeigt, dass der Markt bereit ist, praktische finanzielle Anreize durch eine kostengünstige Finanzierung von Schiffen zu bieten, die mit emissionsarmem Methanol betrieben werden und kann als Katalysator für weitere Investitionen in die nachhaltige Schifffahrt dienen."

Erik Hånell, Vorstandsmitglied von ProMarine und Präsident & CEO von Stena Bulk AB, teilte seine Begeisterung für diese bahnbrechende Initiative mit: „Der Start von LEMSCO ist ein entscheidender Moment, der das Engagement der maritimen Industrie für eine nachhaltige Zukunft verdeutlicht. Durch strategische Zusammenarbeit und innovative grüne Finanzierung gestalten wir eine neue Ära des Seeverkehrs, in der emissionsarmes Methanol als alternativer Kraftstoff im Vordergrund steht. LEMSCO stellt einen Schritt in Richtung bedeutender Veränderungen dar und ermöglicht es Investoren, eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Schifffahrtsindustrie zu unterstützen. Gemeinsam nehmen wir Kurs auf sauberere Ozeane und eine verantwortungsvollere Schifffahrtsindustrie."

ABN AMRO stellte dem Fonds eine Schuldenfinanzierung zur Verfügung, die von unabhängiger Seite anhand der LMA Green Loan Principles geprüft und von DNV erfolgreich als Green Loan eingestuft wurde.

Remco Jongkind, Managing Director von ABN AMRO sagte: „ABN AMRO ist unglaublich stolz darauf, LEMSCO bei dieser bahnbrechenden Transaktion zu unterstützen. Diese Transaktion ist das Ergebnis der Umsetzung unserer Klimastrategie zur Dekarbonisierung des Schifffahrtssektors, bei der LEMSCO durch die Einrichtung eines Niedrigemissionsfonds mit gutem Beispiel vorangeht. ABN AMRO ist sehr daran interessiert, das Wachstum des emissionsarmen Portfolios weiter zu unterstützen, das von zwei starken, branchenführenden Sponsoren getragen wird."

Da der maritime Sektor Fortschritte auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft macht, ist LEMSCO in einer günstigen Position, um die erforderlichen Finanzmittel für den Übergang zu einer umweltfreundlichen maritimen Wirtschaft bereitzustellen. LEMSCO wird in die Schifffahrt und die damit verbundene Infrastruktur investieren, um die Emissionen des weltweiten Seeverkehrs zu reduzieren, die derzeit für ca. 3 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind und bietet Anlegern die Möglichkeit, direkt in die Energiewende der Schifffahrtsindustrie zu investieren.

Das zweite Schiff der LEMSCO-Flotte, die Stena Pro Marine, wird am 24. Oktober 2023 im Hafen von New Orleans getauft, um in einem der verkehrsreichsten Kreuzfahrt- und Frachthäfen der Vereinigten Staaten die Vorteile der Treibhausgasreduzierung durch Methanolkraftstoff zu demonstrieren.

ProMarine ist der Investitionsberater und General Partner von LEMSCO, das gegründet wurde, um die Finanzierung der maritimen Energiewende anzuführen. ProMarine wurde von Proman und Stena Bulk gegründet, um die Nachhaltigkeit der maritimen Industrie voranzutreiben und so den Wohlstand und die Gesundheit der Umwelt für zukünftige Generationen zu sichern.

ABN AMRO

ABN AMRO fungierte als Mandated LEAD Arranger, Koordinator und Dokumentationsagent bei der Finanzierung von vier mit Methanol betriebenen Schiffen für die Low Emission Shipping Company („LEMSCO") mit einem grünen Kredit.

