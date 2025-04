MEDIALIFT GmbH

Warum viele IT-Firmen am Markt scheitern – und was der Software- und IT-Marketing Podcast der MEDIALIFT GmbH dagegen setzt

Bruchsal (ots)

Viele Software- und IT-Unternehmen haben starke Produkte – aber kämpfen damit, diese sichtbar und erfolgreich zu vermarkten. Genau hier setzen Maximilian Feldengut und Luca Seitner an: Als Gründer der MEDIALIFT GmbH unterstützen sie mit ihrem Team Unternehmen aus der Software- und IT-Branche dabei, Marketing und Vertrieb messbar wirksam zu machen und sprechen im Software- und IT-Marketing Podcast mit Unternehmern, die diesen Wandel bereits vollzogen haben. Für wen sich das Zuhören lohnt, erfahren Sie hier.

Die deutsche Software- und IT-Branche ist hochintelligent, hochspezialisiert – und vielerorts verstörend leise. Während Entwicklerteams mit chirurgischer Präzision komplexe Lösungen bauen, bleibt ihre Strahlkraft oft dort, wo sie angefangen hat: im eigenen Büro. Ihre Websites sind Fachlexika, keine Vertriebsmaschinen. Und während der Markt lauter, schneller und anspruchsvoller wird, verlassen sich viele immer noch auf etwas, das längst keine Sicherheit mehr bietet – den Bestand. Die Wahrheit ist unbequem: Die Branche leidet nicht an mangelnder Qualität, sondern an mangelnder Kommunikation. „Viele Unternehmen entwickeln sich kaputt – und verkaufen dabei kaum“, warnt Maximilian Feldengut, Geschäftsführer der MEDIALIFT GmbH. „Sie arbeiten für den Applaus ihrer Bestandskunden und übersehen, dass draußen längst ein Rennen läuft, an dem sie nicht mehr teilnehmen.“

„Viele IT-Unternehmer müssen ihre Strategien überdenken – und was könnte dabei inspirierender sein als die echten Erfolgsgeschichten ihrer Mitstreiter?“, betont Mitgründer Luca Seitner. Im Software- und IT-Marketing Podcast sprechen er und Maximilian Feldengut mit Unternehmern aus der Software- und IT-Branche, die Marketing und Vertrieb nicht als Beiwerk, sondern als essentiellen Teil ihres Geschäfts begreifen. Die Gespräche zeigen, wie mutige Entscheidungen, kluge Strategien und radikale Ehrlichkeit aus Unsichtbaren Marktführer machen – und warum Passivität im Marketing heute das gefährlichste Geschäftsmodell ist. Mit ihrer Firma, der MEDIALIFT GmbH, agieren die beiden Gründer als externe Marketing- und Vertriebsabteilung für Software- und IT-Unternehmen. Ihr neunköpfiges Team entwickelt wirksamen Content, baut gezielte Netzwerke auf und liefert messbare Ergebnisse. Doch der Podcast ist längst mehr als ein Nebenprojekt – er ist Teil einer Bewegung. „Wir wollen, dass IT-Unternehmen verstehen: Sichtbarkeit ist keine Glückssache. Sie ist eine Entscheidung“, erklärt Maximilian Feldengut.

Echte Geschichten statt Hochglanz-Erzählung

Das zentrale Anliegen von Maximilian Feldengut und Luca Seitner ist klar: Sie wollen zeigen, dass professionelles Marketing und durchdachter Vertrieb kein „Nice to have“, sondern eine Notwendigkeit sind. Unternehmen, die sich darauf verlassen, dass ihre Bestandskunden ewig bleiben, spielen schließlich mit dem Risiko der Unsichtbarkeit. „Wer nur auf seine Bestandskunden hofft, wird irgendwann von der Straße gedrängt“, bringt Luca Seitner es auf den Punkt.

Und genau aus diesem Grund führen die beiden Gespräche mit Persönlichkeiten, die das erkannt haben – und danach handeln. Der Podcast der beiden Experten lebt von diesen Gastauftritten – schließlich geht es ihnen nicht darum, sich selbst zu profilieren. „Wir wollen eine Plattform schaffen, auf der man voneinander lernt“, betont Maximilien Feldengut. In jeder Episode erzählen somit echte Unternehmer, wie sie sich und ihr Unternehmen sichtbar gemacht haben. Sie sprechen über Herausforderungen, über Strategien, über Erfolge – aber auch über Rückschläge. „Unsere Gespräche drehen sich nicht um weichgespülten Success-Stories“, versichert Maximilian Feldengut . „Viel eher geht es bei uns um echte Einblicke in echte Reisen – von der rein technischen Gründung bis zum vollintegrierten Vertriebsapparat.“

Die Zuhörer erfahren, wie Unternehmen ihre Zielgruppen besser verstehen lernen, wie sie über Kampagnen, LinkedIn, Webinare oder Inbound-Marketing Vertrauen aufbauen und so neue Märkte erschließen. „Dabei ist es besonders spannend zu hören, wie unterschiedlich die Wege sind – und wie ähnlich die Erkenntnis: Ohne Sichtbarkeit, keine Skalierung“, erklärt Luca Seitner. Ein wiederkehrendes Thema ist außerdem der mentale Shift, den viele Unternehmer durchlaufen mussten und der sich wie ein roter Faden durch alle Episoden: Marketing und Vertrieb sind nicht die Gegenspieler der Produktentwicklung – sie sind deren Verlängerung. Sie sorgen dafür, dass Innovationen überhaupt erst dort landen, wo sie gebraucht werden.

Aus der Praxis für die Praxis: Zwei Insider geben Unternehmen aus der Software- und IT-Branche eine Stimme

Doch nicht nur die authentischen Inhalte machen den Podcast so wertvoll – auch der Input der beiden Hosts bietet der Zuhörerschaft einen echten Mehrwert. Maximilian Feldengut und Luca Seitner kommen schließlich selbst aus der Branche – sie wissen, wie die IT-Unternehmen ticken, kennen die Sorgen und Denkweisen – scheuen sich jedoch auch nicht, diese auch kritisch zu hinterfragen. Dabei bleiben sie stets auf Augenhöhe mit ihren Gästen. „Unser Podcast wird dadurch zum ehrlichen, praxisnahen Dialog – ohne Buzzword-Bingo, ohne Sales-Geschrei“, betont Maximilian Feldengut.

Somit ist es kein Wunder, dass nicht nur Gründer, sondern auch Entscheider in der Software- und IT-Branche den Podcast verfolgen. Viele von ihnen spüren schließlich, dass ihr Unternehmen mehr kann – doch sie wissen nicht genau, wie sie den nächsten Schritt gehen können. „Durch unseren Podcast lernen sie, Marketing und Vertrieb nicht mehr als Nebensache zu behandeln, sondern als das, was sie sind: Wachstumstreiber, Überlebensstrategie, Zukunftssicherung – vielleicht sogar die ehrlichste Form von Unternehmertum“, erklärt Luca Seitner abschließend.

