Vantage Foundation

Die Vantage Foundation arbeitet mit Backpack 4 VIC Kids zusammen, um gefährdete Kinder in Victoria zu unterstützen

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire)

Die unabhängige Wohltätigkeitsorganisation Vantage Foundation gibt ihre Partnerschaft mit Backpack 4 VIC Kids (B4VK) bekannt, einer in Victoria ansässigen Wohltätigkeitsorganisation, die sich der Unterstützung gefährdeter Kinder widmet. Im Rahmen ihrer Aufgabe, starke Gemeinschaften aufzubauen, arbeitete die Vantage Foundation mit einem lokalen australischen Unternehmen zusammen, um eine erfolgreiche Spendenkampagne durchzuführen, die von den Mitarbeitern begeistert unterstützt wurde.

Die Dringlichkeit der Aufgabe von B4VK kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Im Jahr 2022 mussten mehr als 61.000 australische Kinder außerhalb ihres Elternhauses betreut werden, davon allein über 14.000 in Victoria. Alarmierenderweise ist 1 von 33 australischen Kindern von Kinderschutzdiensten abhängig, was eine Steigerung von 17 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet, mit einem signifikanten Anstieg von 24 % bei Kindern von Aborigines und Torres Strait Islanders. Diese Zahlen verdeutlichen, dass B4VK zur Erfüllung seines Auftrags dringend weitere Unterstützung und Ressourcen benötigt.

B4VK wurde 2014 gegründet und versorgt bedürftige Kinder zwischen der Geburt und dem siebzehnten Lebensjahr mit Krisen- und Geschenkpaketen, die Trost spenden und die Würde in Krisenzeiten wiederherstellen. Sally Beard, die Gründerin von B4VK, schilderte eine ergreifende Geschichte, die die Wirkung ihrer Arbeit widerspiegelt: „Schon früh sprach ich mit einer Frau, die sich lebhaft daran erinnerte, wie sie ihren B4VK-Rucksack fest umklammerte, als man sie aus ihrem Haus holte. Sie gestand: „Für mich war dieser Rucksack alles, was ich hatte. Diese Geschichte bestärkt uns in unserem Engagement, vertriebenen Kindern wichtige Unterstützung und materielle Hilfe zukommen zu lassen, damit sie sich in schwierigen Zeiten sicher und wertgeschätzt fühlen."

Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation, drückte sein tiefes Engagement für die Partnerschaft aus: „Wir fühlen uns zutiefst geehrt, mit Backpack 4 VIC Kids zusammenzuarbeiten und lokale Unternehmen dabei zu unterstützen, die Gemeinden, in denen sie arbeiten, sinnvoll zu beeinflussen. Gemeinsam mit B4VK und unseren lokalen australischen Unternehmenspartnern helfen wir, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der sich Pflegekinder sicher, unterstützt und wertgeschätzt fühlen können."

Erfahren Sie mehr über Backpack 4 VIC Kids hier.

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat mit Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468216/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-vantage-foundation-arbeitet-mit-backpack-4-vic-kids-zusammen-um-gefahrdete-kinder-in-victoria-zu-unterstutzen-302206952.html

Original-Content von: Vantage Foundation, übermittelt durch news aktuell