HackShield Lernplattform startet in Deutschland

Northwave Cyber Security unterstützt Initiative zum Schutz von Kindern in Deutschland

Leipzig (ots)

HackShield, die renommierte niederländische Bildungsplattform für Cybersicherheit, startet offiziell in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten für Cyber Security Northwave Deutschland GmbH. HackShield ist eine Initiative, die Kinder durch Gamification und Storytelling für die Gefahren im Internet sensibilisiert. Die strategische Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Cyber-Bewusstseins und des Schutzes von Kindern und jungen Erwachsenen in Deutschland.

Die festliche Eröffnungsveranstaltung zum Start von HackShield in Deutschland für Kinder, deren Eltern sowie Partner und Vertreter von Schulen und Behörden wird am 13. Oktober von 14 - 17 Uhr in Leipzig (Impact Hub) stattfinden und verspricht ein spannendes und informatives Erlebnis für alle Teilnehmer. Durch interaktive Spiele und Networking-Möglichkeiten wird diese Veranstaltung als Plattform dienen, um dem deutschen Publikum den innovativen Ansatz von HackShield in puncto Cybersicherheit vorzustellen.

Anmelden können sich interessierte Besucher unter:

https://ots.de/x5WmQl

Wieso Deutschland?

Deutschland steht, wie viele Länder weltweit, vor einer wachsenden Herausforderung bei der Bekämpfung der Internetkriminalität, die sich zunehmend auch gegen Kinder und Jugendliche richtet. Die digitale Landschaft bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, setzt junge Menschen aber auch Cyber-Bedrohungen aus, die lebenslange Folgen haben können. Auch die Zahl der Angriffe auf Organisationen in Deutschland ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau, nachdem diese laut BKA im Zuge der Corona-Pandemie massiv zugenommen haben (und jährlich bei über 130.00 Fällen liegen).

Die Partnerschaft mit Northwave Deutschland ist nicht nur eine Zusammenarbeit, sondern eine strategische Allianz, die darauf abzielt, diese drängenden Probleme direkt anzugehen und Kinder frühzeitig auf eine kindgerechte und gamifizierte Art mit IT-Sicherheit vertraut macht.

"Als führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen teilen wir bei Northwave die Vision von HackShield von einer sichereren digitalen Welt und haben erkannt, dass es bei der Cybersicherheit nicht nur um den Schutz von Systemen und Daten geht, sondern auch um den Schutz von Einzelpersonen, insbesondere der jungen Generation, die durch Online-Bedrohungen gefährdet ist", sagt Eileen Walther, Country Managerin Northwave Deutschland.

Die Expansion von HackShield nach Deutschland ist von entscheidender Bedeutung, um dieses Problem anzugehen. Aufbauend auf dem Erfolg in den Niederlanden, wo HackShield bereits 180.000 junge Menschen in die Lage versetzt hat, sich im Internet zurechtzufinden, ist HackShield entschlossen, auch in Deutschland eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Die interaktiven und spielerischen Lernmodule von HackShield machen die Aufklärung über Cybersicherheit ansprechend und effektiv und stellen sicher, dass Kinder und Jugendliche nicht nur die Risiken verstehen, sondern auch praktische Fähigkeiten erlernen, um sich und andere in der digitalen Welt zu schützen. Kinder können HackShield allein oder im Klassenverband sowohl im Internet oder über die werbefreie App spielen.

Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden

In den Niederlanden hat sich HackShield zu einem Vorreiter im Bereich der Cyber-Erziehung entwickelt. Mit seinem innovativen Ansatz hat es nicht nur Anerkennung gefunden, sondern wurde auch von Schulen, Eltern, Experten, Bibliotheken, (Cybersecurity-)Unternehmen und jungen Lernenden gleichermaßen angenommen. Allein 150 Gemeinden in den Niederlanden unterstützten die Lernplattform aktiv. Der nachweisliche Erfolg in den Niederlanden ist eine Blaupause für die positiven Auswirkungen, die HackShield in Deutschland haben wird. Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen kann die Bedeutung einer proaktiven Cyber-Sicherheitsaufklärung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

HackShield Mitbegründerin Emily Jacometti erklärt: "Die Expansion von HackShield nach Deutschland ist ein Beweis für das Engagement von HackShield, eine Welt zu schaffen, in der jedes Kind über das Wissen und die Fähigkeiten verfügt, die es braucht, um sich im Internet zurechtzufinden. Wir haben beobachten können, dass Kinder durch das spannende Online-Spiel Spaß entwickeln, auch andere Kinder sowie ihre Familien und Geschwister aufzuklären. Genau das sehen wir als unser Alleinstellungsmerkmal an."

Wir laden zum Pressegespräch

Die Gründer von HackShield sowie die Experten von Northwave stehen Medienvertretern am 13.10. sehr herzlich für Fragen zur Verfügung. Bitte melden Sie sich für ein Pressegespräch bei Jana Eull, Northwave Cyber Security, an.

Ort: Impact Hub Leipzig, Naumburger Str. 25, 04229 Leipzig

Über HackShield

HackShield ist eine Bildungsplattform, die den Spaß am Spielen mit grundlegendem Wissen über Cybersicherheit verbindet. Sie stattet Kinder und Jugendliche mit den Werkzeugen aus, die sie brauchen, um sich sicher und selbstbewusst in der Online-Welt zu bewegen, und macht sie zur ersten Verteidigungslinie gegen Cyber-Bedrohungen.

Über Northwave Deutschland

Die Northwave Deutschland GmbH ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der sich für den Schutz von Unternehmen vor Cyberbedrohungen einsetzt. Es ist Teil der niederländischen Organisation Northwave Cyber Security B.V., einem Inhaber-geführten Unternehmen, das mit einem Experten Team Dienstleistungen zur Prävention und Minimierung von Cyberrisiken anbietet, sowie ein zertifiziertes CERT (Computer Emergency Response) betreibt.

Die Zusammenarbeit zwischen HackShield und Northwave Deutschland spiegelt die gemeinsame Vision wider, eine sicherere digitale Zukunft zu schaffen.

